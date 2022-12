FIFA 23 Team of the Year: Fecha de lanzamiento de TOTY y predicciones

Francisco es el Country Manager y redactor en DexertoES, después de vivir en Madrid se trasladó a Segovia para realizar un grado en Publicidad y Relaciones Públicas, el cuál terminó mientras continuaba su trabajo en la web. Cuando no está escribiendo noticias o dirigiendo, se dedica a hacer streams en directo mientras juega, puedes seguir a Francisco en: https://twitter.com/PacoGM_

El TOTY de FIFA 23 está a la vuelta de la esquina, posiblemente el mayor evento del calendario de Ultimate Team. Aquí te contamos cuándo se espera que comience el Team of the Year de FIFA 23, así como nuestras predicciones sobre quién se ganará un puesto en el prestigioso equipo.

Cada temporada de Ultimate Team está repleta de promociones y eventos especiales para mantener enganchados a los jugadores, y FIFA 23 no ha sido una excepción. Prácticamente todas las semanas ha habido una nueva selección de cartas en los packs, desde las “Ones to Watch” de principios de año hasta las numerosas promos de la Copa Mundial.

El artículo continúa después del anuncio.

Aunque a los fans de FUT no les ha faltado contenido para disfrutar, ningún otro evento del calendario le llega a la suela del zapato al Team of the Year. Cada 12 meses, se pide a la comunidad que vote por los 11 mejores jugadores del año, y los ganadores reciben una carta ridículamente jugosa.

A medida que nos adentramos en 2023, la cuenta atrás para el TOTY está en marcha. Aquí están nuestras predicciones para el TOTY de FIFA 23, así como cuándo se espera que llegue la plantilla definitiva.

Fecha prevista de inicio del Team of the Year de FIFA 23

Se espera que el Equipo del Año de FIFA 23 comience el viernes 20 de enero de 2023, aunque EA no lo ha confirmado.

El artículo continúa después del anuncio.

Esta fecha es muy probable, ya que el conocido filtrador de FIFA FUT Sheriff ha revelado que la votación comenzará el 10 de enero de 2023. Los fans suelen tener una semana para votar antes de que la plantilla final del TOTY llegue a los packs el viernes siguiente.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

Predicción del TOTY de FIFA 23

Teniendo esto en cuenta, aquí están nuestras predicciones para el Team of the Year de FIFA 23:

Portero

Thibaut Courtois (Real Madrid)

Defensas

Joao Cancelo (Manchester City)

Marquinhos (PSG)

David Alaba (Real Madrid)

Theo Hernandez (AC Milan)

Mediocentros

Luka Modric (Real Madrid)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Christopher Nkunku (RB Leipzig)

Delanteros

Kylian Mbappe (PSG)

Karim Benzema (Real Madrid)

Lionel Messi (PSG)

Estas son nuestras predicciones para el TOTY de FIFA 23. Actualizaremos esta página con los últimos anuncios del TOTY, así que no dejes de visitarla para conocer la información sobre las votaciones, la plantilla definitiva y mucho más.