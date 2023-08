¿Quieres saber si podemos jugar a Genshin Impact offline? Te traemos toda la información sobre si podemos jugar sin conexión a internet para disfrutar del título de HoYoverse.

Sin ninguna duda, Genshin Impact es uno de los juegos para dispositivos móviles más populares de 2023 y es que su comunidad es inmensa y abarca todo el mundo.

Tres años después de su lanzamiento en 2020, todavía hay mucho contenido para disfrutar en Genshin Impact gracias a sus actualizaciones constantes que siempre introducen nuevos personajes de 5 estrellas en banners exclusivos, explorando el vasto mundo abierto, luchando contra enemigos o incluso jugando al juego de cartas coleccionables.

El artículo continúa después del anuncio.

Sin embargo, si eres un recién llegado al título gacha, puede que estés un poco perdido y te estés preguntando si es posible jugar offline a Genshin Impact. No te preocupes que te contamos todo lo que necesitas saber.

¿Podemos jugar a Genshin Impact offline?

HoYoverse

Por desgracia no, no podemos jugar a Genshin Impact sin conexión.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

Esto quiere decir que si queremos jugar a Genshin Impact deberemos de tener una conexión estable a internet durante todo el tiempo que estemos en el juego.

Esto significa que, en el caso de que no estemos en una zona WiFi, deberemos de usar nuestros datos móviles para poder jugar al título. No obstante, hay que tener cuidado ya que es un juego de gran tamaño por lo que si no tenemos un plan de datos ilimitados nos lo podemos fundir en un abrir y cerrar de ojos.

El artículo continúa después del anuncio.

No obstante, no es raro que Genshin Impact nos obligue a estar siempre conectado. HoYoverse lanza actualizaciones que incluyen reinicios de mazmorras y eventos en directo cada pocas semanas.

La mayor parte de los datos se almacenan en los servidores del juego y no en nuestro dispositivo por lo que así nos aseguramos de que cualquier progreso que llevemos a cabo no se pierda si cambiamos de dispositivo.