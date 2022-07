Todos los personajes Electro de Genshin Impact: Yae Miko, Raiden Shogun y más

Load More

Kuki Shinobu salió en el parche 2.7 de Genshin Impact , aunque no ha llamado mucho la atención.

Defiende a su manada con furia, transformándose en una especie de lobo eléctrico con su habilidad definitiva. Su kit se trata de repartir el daño mientras está en el campo (y no de intercambiar), así que asegúrate de dejar todos tus buffs antes de cambiar a Razor mientras atraviesa a los enemigos.

No es un personaje terriblemente fuerte, aunque puede ayudar a encadenar reacciones elementales gracias a sus habilidades electro de aplicación rápida. Tendremos que ver si no queda completamente eclipsada con el lanzamiento de Yae Miko.

Keqing es el Equilibrio Terrenal de Liyue , aunque es escéptica sobre el orden político en la región que rodea a Rex Lapis. Ella no se da un respiro en un intento de resolver los problemas de la región por sí misma, incluso si acaba agotada.

Beidou tiene algunas mecánicas únicas que no tienen muchos otros personajes de Genshin Impact, incluido un reflejo de daño en su habilidad elemental cuando se sincroniza correctamente ( Yun Jin también tiene esto ). Cuando está bien equipada, también cuenta como uno de los DPS más altos del juego gracias a su ráfaga contundente.

La gran capitana Beidou tiene una actitud enérgica. No le gusta la política, aunque tiene una relación sólida con Ningguang en Liyue⁠, y lo suyo es navegar por los mares de Teyvat.

by María Pastoriza