Aurora, la nueva maga de League of Legends: lanzamiento, rol y más

Aurora es el nuevo personaje que llega a League of Legends, y te traemos todo lo que sabemos hasta la fecha sobre ella, como la ventana de lanzamiento, habilidades, historia y más. Solo tienes que seguir leyendo.

League of Legends está poniendo la maquinaria en marcha para traernos a un nuevo personaje dentro del MOBA que proviene de Freljord.

Con los primeros detalles desvelados en el PBE y ahora el mini juego “El Espíritu del Dulcehogar” dentro del cliente, esto es todo lo que tienes que saber al respecto.

¿Quién es Aurora en League of Legends?

Aurora es una vastaya exploradora de la región de Frelljord. No obstante, su rol dentro de la Grieta del Invocador será el de medio como bien nos avisó Riot Games a principio de la temporada.

Lo más significativo que nos dijo de la campeona es que podía ver cosas que otros no podían.

A través del mini juego del cliente “El Espíritu del Dulcehogar” podemos conocer aún más su historia y saber cómo se enlaza en la historia de la reigón de Freljord.

¿Hay una fecha de lanzamiento para Aurora dentro de League of Legends?

No, al momento de escribir estas líneas Aurora todavía no tiene una fecha de lanzamiento concreta. No obstante, lo más seguro es que tengamos su lanzamiento entre finales de junio o principios de julio, sobre todo, por la cantidad de información que estamos obteniendo de ella.

Nuestra predicción sería entre el parche 14.13 del 26 de junio de 2024 o bien el 14.14 del 14 de julio de 2024.

Riot Games

Habilidades de Aurora

Desconocemos las habilidades exactas de Aurora pero al ser un mago en medio podemos esperar habilidades de rango.

Asimismo, por las pistas que nos ha dejado Riot Games algunas de sus habilidades revelarán lo que con otros personajes no podemos ver. Es decir, o bien su magia saldrá de un plano diferente al que estamos conocidos o bien sus habilidades tendrán algún tipo de efecto para ver todo lo que se oculta. ¿Quizás campeones y/o wards?

A medida que el equipo de Riot Games nos dé más información iremos actualizando la noticia. ¡Estad atentos!

