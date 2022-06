Bel’Veth arrasa en League of Legends y Riot ya prepara nerfeos

A pesar de que Bel’Veth es la última campeona de League of Legends, Riot Games se ha visto obligado a pasarla por el martillo del nerfeo tras su gran dominio en el meta, sobre todo, entre el elo más bajo.

Desde hace varias temporadas, el equipo de desarrollo y equilibrio de League of Legends se aseguran de que al lanzar un campeón este sale en el mejor estado posible para no poner patas arriba el juego. Sin embargo, algunas veces los cálculos no salen como deberían.

Si sois veteranos seguramente os acordaréis de las salidas tan tortuosas como las de Samira donde el equipo tuvo que lanzar un hotfix a las pocas horas de su salida para poder aplacarla. En este caso, Bel’Veth sigue el mismo camino de la shurimeña pero no tan pronunciado.

La Emperatriz del Vacío tiene más de un 50% de victorias en alto elo, mientras que en el elo más bajo se dispara hasta el 55%. Unas cifras bastante preocupantes si tenemos en cuenta no hemos cambiado de parche.

Ante la situación, el rioter August “August” Browning ha salido ha hablar sobre el estado de la nueva jungla dentro del juego.

“La tasa de victorias [de Bel’Veth] en el nivel de élite y con más habilidad empezó con un 37%, pero ahora está llegando al 50%”, explicaba. “Su tasa de victorias de promedio según su MMR es del 55%. Y sigue subiendo a cada día que pasa. Son datos muy fuertes para una campeona que salió hace solo una semana”.

Why are we nerfing Bel'veth?

Her winrate in skilled/elite play, despite starting at 37%, is starting to reach 50%. Her average MMR winrate is 55%. All are still climbing by the day. That's pretty strong for a champion who's only been out 1 week. pic.twitter.com/VInT7kW3YQ

— August (@RiotAugust) June 14, 2022