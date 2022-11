Cambios ARAM 2023: equilibrio, hexportales y nuevos obstáculos

Riot Games ha anunciado que el modo de juego de ARAM recibirá grandes cambios de cara a la temporada 2023 donde tendremos modificaciones tanto en jugabilidad como en equilibrios de diversos campeones.

Aunque en League of Legends el modo clásico de la Grieta del Invocador sigue siendo el rey, muchísimos jugadores prefieren relajarse (o calentar) con el modo de juego ARAM. Con tan solo una calle y 10 campeones con ganas de sangre la acción nunca para.

No obstante, desde su aparición en la temporada 3 el modo de juego apenas ha recibido cambios más allá de equilibrar a los campeones. El único a gran escala que tuvimos fue en 2015 y 2018 con el épico evento de Aguas Estancadas y la salida de Pyke respectivamente, donde el Abismo de los Lamentos dio paso al increíble Puente del Carnicero.

Sin embargo, parece que el equipo de desarrolladores quiere darle un poco de sazón al modo y por ello ha anunciado que en la temporada 2023 se vienen muchas cositas.

Riot Games El modo de ARAM es uno de los más jugados por la comunidad

Todos los cambios a ARAM en League of Legends

Mucho más equilibrio a los campeones

Durante la versión 12.23 se llevará a cabo ajustes a diferentes mecánicas que son las siguientes:

Se reduce el 20% a la omnisucción y el robo de vida contra súbditos

Reducción en el daño a distancia 15% cada 1000 unidades > 15-30% entre 1000 y 2000 unidades. Quedan fuera las habilidades definitivas.

Resistencia mágica adicional a cuerpo a cuerpo aumenta 10 > 15.

20% de regeneración de energía adicional a Akali, Kennen, Lee Sin y Zed.

20% de tenacidad para Akali, Ekko, Elise, Evelynn, Fizz, Kassadin, Katarina, Kayn, Kha’Zix, LeBlanc, Pyke, Qiyana, Rek’Sai, Rengar, Talon y Zed.

Ashe perderá 20 de velocidad de habilidades

Actualizaciones al mapa del Abismo de los Lamentos

El mapa recibirá tres grandes cambios como serán los portales, nuevos obstáculos y nueva maleza.

Los hexportales se incluirán también entre los cambios al ARAM y estarán disponibles desde el principio de la partida y nos servirán para movernos desde el nexo hasta la torreta exterior. Cuando destruyan la primera torreta el hexportal os dejará en la torreta del inhibidor.

Riot Games A partir de ahora podremos movernos con más facilidad en el Abismo de los Lamentos

Paralelamente, encontraremos nuevos obstáculos dentro del mapa y es que cuando caiga una torreta quedará como una pila de escombros que no podremos atravesar. De esta manera, el equipo pretende romper con la linealidad de la calle.

Riot Games Al caer las torretas se quedarán como obstáculo en el mapa

Como ya ocurrió en la Grieta del Invocador tendremos un nuevo trozo de maleza en la parte inferior del puente. Esta tiene capacidad para ocultar a 5 campeones por lo que tened cuidado.

Riot Games Cuidado con los setos porque nunca se sabe qué nos puede esperar ahí…

Clash especial para ARAM

No, no estamos de broma. Para celebrar los cambios que se vienen para el modo de ARAM en League of Legends, el equipo ha anunciado que el último Clash del año será en el Abismo de los Lamentos.

La entrada será gratuita y el torneo contará con cuadros de oco equipos en la que podremos jugar hasta tres partidas. Cada participante podremos cambiar de campeón dos veces por partida.

La inscripción se abrirá el 5 de diciembre y el torneo se celebrará entre el 10 y 11 de diciembre de 2022. Solo por participar conseguiremos un icono exclusivo de ARAM.

¡Y ya está! Esto es todo lo que tenemos que saber sobre los cambios de ARAM en la temporada 2023.