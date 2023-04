¿Cómo saber cuánto dinero hemos gastado en League of Legends?

¿Te has preguntado alguna vez cuánto dinero te has gastado en League of Legends? Pues hay una forma de comprobarlo y es muy sencillo y rápido.

Si bien League of Legends es un juego gratuito para conseguir las skins del juego o cualquier otro tipo de cosmético tenemos que utilizar dinero real para poder desbloquearlas. A más aspectos con efectos y elementos más elaborados más caras nos saldrán. Este es el caso de las skins definitivas y las legendarias que tienen tantos detalles que el precio sube de forma considerable. Sin hablar de las skins de prestigio u otros elementos más exclusivos.

Ya seas un jugador veterano o uno nuevo, podremos ver el dinero gastado en League of Legends las veces que queramos de forma ilimitada. ¿Será bueno o malo?

¿Cuánto dinero hemos gastado en League of Legends?

Para saber el dinero que nos hemos gastado en League of Legends es tan fácil como seguir las siguientes indicaciones:

Nos vamos a la página de soporte oficial de League of Legends.

de League of Legends. Iniciamos sesión con el usuario y contraseña de la cuenta que queremos consultar

Ahí nos vamos a la pestaña de “¿cuánto dinero he gastado en League of Legends?”

Hacemos clic en el recuadro de “enséñame mi gasto”

¡Y ya está! Ya puedes lamentarte o alegrarte del dinero gastado (o invertido) en el MOBA de Riot Games.

Actualización: actualmente al llevar a cabo los pasos anteriores nos parecerá un anuncio diciendo que la página está en desarrollo y que no puede ver los datos. En el momento en el que vuelva a estar operativa actualizaremos la noticia. ¡Estad atentos!

Riot Games Lo más probable es que a más veterano seas mayor cantidad saldrá

No obstante, es importante que tengamos en cuenta que el dinero solamente se aplica a la región actual y a la cuenta con la que hemoss iniciado sesión. Si queremos echarles un vistazo a otras cuentas tendremos que repetir el proceso con cada una de ellas.

Por supuesto, en este recuento aparece el dinero utilizado en total sin importar el qué. Es decir, si hemos comprado una skin de regalo también se reflejará en el número final, así como los RP usados para cualquier otro accesorio o cosmético del juego.