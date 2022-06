League of Legends nos adelanta el tráiler de las nuevas skins de Guardianas de las Estrellas 2022

Load More

No hay que olvidar que desde hace muchísimo tiempo la comunidad l leva pidiendo la inclusión de varios personajes a la temática como son Taliyah y Taric . ¿Lo tendremos por fin en las Guardianas de las Estrellas 2022?

Tuvimos que esperar a 2017 para conocer que Ahri, Miss Fortune, Soraka, Syndra y Ezreal reforzaban las filas. No fue hasta 2019 cuando supimos que Zoe, Rakan y Xayah estaban en el lado oscuro de este universo y Neeko era la última incorporación del bando bueno.

Sin duda alguna, la línea de skins de Guardianas de las Estrellas son una de las temáticas más queridas y aclamadas por parte de la comunidad de League of Legends . En esta ocasión los aspectos están ambientados en un universo paralelo donde tenemos a diversos campeones que se unen al lado bueno o malvado del cosmos.

League of Legends por fin ha desvelado el tráiler que anuncia el regreso de Guardianas de las Estrellas y que llegará en la segunda quincena de julio.

by Paula González