Parche 12.12b de League of Legends: buffs a Katarina y Shaco, Bel’Veth sigue nerfeada y más

Al ser un parche de ajuste en el parche 12.12b no tendremos las esperadas skins de Guardianas de las Estrellas .

Ya no tendremos más parche hasta el 13 de julio cuando Riot saque el 12.13.

Principalmente tendremos cambios en la línea inferior de la Grieta donde el 70% de los cambios están afectando a campeones que dominan en esa línea. Asimismo, harán cambios para el meta profesional y mejorar algunos picks que no han terminado de encajar en la actualización de durabilidad.

De cara al verano, el equipo de League of Legends va a tomarse unas vacaciones, pero antes quieren dejar el estado del juego lo mejor que puedan. Para ello se van a realizar una serie de cambios con el parche 12.12b para nivelar todo lo que está saliéndose de los niveles esperados .

El parche 12.12b de League of Legends saldrá para revertir alguno de los grandes cambios como los de Katarina y Shaco así como para reforzar los nerfeos a Bel’Veth y Zeri. Recogemos todos los cambios para que no te pierdas nada.

by Paula González