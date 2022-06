Parche 12.13 de League of Legends: Lanzamiento de Nilah, nerfeos a Gwen, cambios a Sivir y Guardianas de las Estrellas

Load More

Debido a las vacaciones que se va a tomar el equipo de desarrollo, el parche 12.13 de League of Legends llegará el 13 de julio de 2022. Es decir, lo tendremos una semana más tarde de lo establecido en el calendario.

Aunque Riot Games se va de vacaciones los parches de League of Legends no paran. Si bien habrá un pequeño descanso antes de que llegue el parche 12.13, la espera debería de valer la pena.

El parche 12.13 de League of Legends está ya en camino, y aunque se retrasará más de lo esperado, viene cargado de cambios. Tanto Gwen como Sivir pasan por revisión y si os notáis más mágicos de lo habitual es porque tendremos el evento de Guardianas de las Estrellas. ¿Preparados para el parche?

by Paula González