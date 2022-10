YamatoCannon explica el silencio de Riot sobre el último gran bug de los Worlds 2022

Jakob “YamatoCannon” Mebdi, entrenado del equipo de Fnatic de League of Legends, ha explicado por qué Riot Games ha decidido no hablar antes sobre el presunto bug que podría haber eliminado a Top Esports de los Worlds 2022.

Los bugs en los Worlds 2022 de League of Legends están siendo uno de los temas candentes desde que empezó la competición hace un par de semanas. Sobre todo, desde el último gran bug que se pudo ver entre Top Esports y GAM Esports.

El creador de contenido Vandiril afirmó el 16 de octubre que un bug con el objeto de Fauces de Malmortius podría haberle costado a Top Esports la partida y conseguir así un puesto en los cuartos de final.

Según se explica, el objeto no funcionó como debería y no protegió a Yu “JackeyLove” Wen-Bo de la definitiva usada por Do “Levi” Duy Khánh con Karthus y que fue la causante de la victoria contra el conjunto chino.

Flickr @lolesports Top Esports cayó ante GAM en el grupo C

Si el objeto hubiese bloqueado el daño como se suponía que tenía que hacer, es probable que JackeyLove hubiese podido darle los autoataques finales para terminar con el nexo. Sin embargo, la definitiva de Karthus dejó tan tocado a sus rivales que al salir el resto del equipo solo tuvieron que pasar la escoba y pushear medio para acabar con ellos.

“Nunca sabremos si TES hubiese ganado esto sin el bug o no”, explicaba Vandiril. “Algunas personas dicen que lo hubiese hecho, otros dicen que no. Nunca lo sabremos”.

“La única conclusión al 100% es que el LoL es un desastre. Es una pena que innumerables bugs estén arruinando el único torneo internacional verdaderamente importante que tenemos”.

Asimismo, YamatoCannon aprovechó para expresar su opinión sobre la controversia con el bug. A través de diversos tuits explicó que es más que probable que Riot Games permanezca en silencio sobre el tema debido a que los propios jugadores no se dieron cuenta del bug durante la partida.

“Riot no dirá nada sobre el bug porque su opinión/reglas siempre ha sido que si los jugadores no detectan bugs por ellos mismos no se darán cuenta”, escribía el entrenador de Fnatic en Twitter. “Recuerdo haber visto bugs en el backstage y ni siquiera podía hacer nada para pausar o pedir el chronobreak”.

Si TOP Esports hubiese ganado la partida los habría puesto en un triple empate con DRX y Rogue en el grupo C. Ambos equipos se terminaron enfrentando en un partido de desempate para ver quién pasaría como primero de grupo.