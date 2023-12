Arco Isla del Futuro en One Piece: estreno, tráiler y más

One Piece está a punto de estrenar el primer episodio del arco de la Isla del Futuro y la comunidad quiere saber cuándo exactamente podrán poner sus ojos en él. Sigue leyendo y conoce más.

El arco de Wano de One Piece es el más largo hasta ahora. Este nos ha dado varias batallas, como Zoro vs King, Sanji vs Queen, Luffy vs Kaido, y más.

Bueno, ¿cómo no mencionar que el arco nos ha bendecido con la mayor transformación de Luffy con el Gear 5?

Lamentablemente, tras cuatro años de éxito, el arco de Wano se ha despedido en el episodio 1085, y ahora es el momento de que los Piratas del Sombrero de Paja se dirijan a su próximo viaje de aventuras en la Isla del Futuro/Egghead.

Tras la conclusión del Arco de Wano, el anuncio del Arco de la Isla del Futuro no llegó con las manos vacías, ya que vino acompañado de un colorido tráiler, un póster de lo más divertido y su fecha de lanzamiento.

El arco de la Isla del Futuro de One Piece va a comenzr pronto

Según ha anunciado la cuenta oficial X/Twitter de One Piece, veremos las travesuras de Luffy y su tripulación en su nuevo viaje a partir del 7 de enero de 2023.

Junto a la esperada noticia, también hemos podido ver un tráiler en el que aparecen todos los personajes principales de la franquicia del animanga. Sin embargo, la aparición de la misteriosa mujer al final del vídeo promocional aumentó la emoción de todos los fans.

Además, una nueva imagen muestra a los personajes con sus trajes futuristas.

El arco de Wano comenzó con el episodio 890 el 9 de julio de 2019 y terminó con el episodio 1085 el 25 de noviembre de 2023, dejando una impresión permanente en los corazones de los fans.

Así que, por supuesto, no es fácil dejar ir los recuerdos que el arco nos ha dado – pero la comunidad está lista para dar la bienvenida al próximo, que llegará con un toque futurista-

Si te preocupa por qué el arco empezará en el episodio 1087 en lugar de en el 1086, el arco de Wano hará la transición a la Isla del Futuro en el próximo episodio del 2 de diciembre. Aunque en este capítulo los Piratas del Sombrero de Paja seguirán adelante, varios personajes que desempeñaron un papel importante en el arco de Wano se quedarán atrás.

