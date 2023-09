Dónde comenzar a ver el anime de One Piece tras el live-action

Netflix aún tiene que confirmar la temporada 2 de la serie live-action de One Piece, así que si quieren comenzar con el anime, aquí te dejamos el episodio desde el que deberías empezar a mirar.

La serie live-action de One Piece hizo su gran debut en Netflix a finales de agosto de 2023 y se convirtió rápidamente en una sensación a nivel global. Con un gran elenco, efectos especiales, narrativa y dirección, la serie sobrepasa a todos los animes live-action de la historia. También se mantiene fiel al argumento original mientras tiene un acercamiento único a la narrativa.

El resumen de la trama es la diferencia más notoria en la adaptación live-action de One Piece. La primera temporada cubre la Saga del East Blue, excepto por el Arco de Loguetown, y comprime la narrativa mientras mantiene el espíritu de lo que hace a One Piece único.

One Piece ha obtenido una audiencia global, con el show siendo tendencia en 84 países. Todos los espectadores están esperando por la temporada 2. Sin embargo, una secuela aún se ve muy lejos ya que aún no hay una confirmación oficial de Netflix. Por lo tanto, aquí hay una guía sobre qué episodio del anime deberán ver los fans tras terminar el live-action de One Piece de Netflix.

¿Son el anime y el live-action de One Piece experiencias distintas?

Netflix/Shueisha

La historia de One Piece y la construcción del mundo son increíblemente vastas. La serie no puede adaptarse solo en unos pocos episodios. Mientras que Netflix hace un trabajo increíble en adaptar la mayoría de la Saga del East Blue dentro de 18 episodios, nos perdemos unos pocos momentos increíbles.

Comparado al anime de One Piece, la trama del live-action de Netflix está simplificada. Introduce ciertos personajes y momentos mucho antes de tiempo. No puede ser simplemente descrita como una adaptación ya que vemos muchos momentos originales. Sin embargo, aquellos a los que les guste el live-action también se sentirán atraídos por el anime.

Idealmente, más allá de que hayas visto o no el live-action, es mejor empezar el anime con el primer episodio. La narrativa y el ritmo son completamente distintos. Mientras que el live-action es increíble como es, la trama original de One Piece es profunda y mucho más expresiva en términos de desarrollo de personajes, trasfondos, emociones y mucho más.

Sin embargo, si no quieres comenzar desde el principio, puedes saltar directo hacia el episodio 45. El live-action de One Piece cubre los primeros cinco arcos de la Saga del East Blue pero no el arco de Loguetown, que es el que concluye la primera saga de esta historia épica.

En este arco, donde los Piratas de Sombrero de Paja visitan el lugar donde el Rey Pirata, Gol D. Roger, nació y fue ejecutado. Es conocido como “el pueblo del principio y el fin”. En cuanto al manga, comienza en el capítulo 96.