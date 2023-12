Jujutsu Kaisen: ¿Por qué Choso sigue llamando ‘hermano’ a Yuji?

A pesar de haber sido enemigos en el pasado, Choso aparece de repente frente al Falso Geto para proteger a Yuji, su hermano pequeño. Aquí tienes todo lo que necesitas saber al respecto.

En Jujutsu Kaisen, las intricadas relaciones de los personajes principales hacen que muchos fans de la serie queden atentos a lo siguiente que ocurrirá.

Resentido por las trágicas muertes de Eso y Kechizu, Choso jura matar a Yuji y Nobara. Se une a los villanos en Shibuya sólo con la venganza en su mente. Se mostró totalmente desinteresado mientras luchaba contra Gojo, pero ese no es el caso de Yuji.

En cuanto Choso ve a Yuji, le ataca sin piedad, tanto que incluso alguien tan poderoso como Yuji es derrotado fácilmente.

Sin embargo, el enfrentamiento entre Choso y Yuji da un giro inesperado cuando el primero ve un recuerdo de Yuji y sus hermanos juntos. Y sin embargo, no hay ninguna prueba en el anime Jujutsu Kaisen que sugiera que los dos seres completamente diferentes sean realmente hermanos.

Choso es un Útero Maldito: Pintura de la Muerte, mientras que Yuji es un humano corriente – al menos, eso es lo que el anime quiere que creas. Aunque resulte un poco increíble, Choso y Yuji comparten una conexión, razón por la cual el primero hace todo lo que está en su mano para ayudar a su hermano pequeño.

Advertencia: Este artículo contiene spoilers del manga Jujutsu Kaisen.

¿Por qué Choso cree que Yuji es su hermano menor en Jujutsu Kaisen?

El recuerdo de sus hermanos pasando un buen rato juntos (siendo Yuji uno de ellos) es falso. De alguna manera, Choso puede sentir la transformación de sus hermanos. Ve la muerte de Yuji desde sus ojos y se da cuenta de que son hermanos.

Sintiéndose abrumado, Choso abandona la escena y aparece en el episodio 22 de la segunda temporada. Sigue llamando a Yuji su hermano pequeño y jura protegerle. No sólo eso, sino que Choso también reconoce que el Falso Geto es en realidad Noritoshi Kamo, la mancha del Clan Kamo, que vivió hace más de ciento cincuenta años.

A pesar de tener orígenes diferentes y haber nacido en épocas distintas, Choso y Yuji pueden considerarse medio hermanos, pero no de una forma convencional. Kenjaku, que ahora controla el cuerpo de Geto, es un antiguo usuario de la maldición que ha sobrevivido más de mil años gracias a su técnica.

Este puede cambiar de cuerpo transfiriendo el cerebro y adquiriendo las técnicas de su anfitrión. Hace unos 150 años, poseyó el cuerpo de Noritoshi Kamo y utilizó a la madre de Choso para darle a luz a él y al resto de sus hermanos.

Hace unos años, poseyó a Kaori Itadori y dio a luz a Yuji por razones desconocidas. Por lo tanto, aunque Choso y Yuji no están biológicamente emparentados, considerarlos hermanos no estaría mal. Choso, al ser el hermano mayor, aprecia a todos sus hermanos, y el protagonista de JJK no es diferente.

Su relación mejora notablemente tras el Incidente de Shibuya, y Choso se muestra sobreprotector con Yuji. El manga muestra algunos momentos realmente dulces entre ellos, ya que son prácticamente la única familia que les queda. Choso también se convierte en aliado de los hechiceros y ahora lucha contra los villanos para salvar el mundo.

