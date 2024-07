Las mejores películas del 2024 hasta ahora: Deadpool y Wolverine, Dune 2 y más

Ya hemos pasado la mitad del año, por lo que ahora es un buen momento para incluir nuevas películas en nuestra lista de las mejores películas de 2024.

El año ya ha empezado con fuerza gracias a Dune 2, Late Night With the Devil, Civil War y Challengers. Y ahora añadimos Kill, Longlegs y Deadpool 3 a la lista.

Desplázate hacia abajo para ver, en orden alfabético, las mejores películas del año, es decir, nuestras películas favoritas de 2024, que seguiremos actualizando a medida que se estrenen nuevos éxitos.

Bad Boys: Hasta la Muerte

Sinopsis oficial: Los Bad Boys favoritos del mundo están de vuelta con su icónica mezcla de acción al límite y comedia escandalosa, pero esta vez con un giro: los mejores de Miami están huyendo.

Lo mejor de Bad Boys 4 es cómo subraya la importancia de la familia. La franquicia comenzó hace casi 30 años, con la primera película estrenada en 1995; desde entonces, Martin Lawrence y Will Smith siempre han mostrado dedicación a estos papeles. Por eso, Hasta la Muerte se centra en lo más destacado de las cuatro películas: la inquebrantable hermandad de Marcus y Mike, lo que la hace una de las mejores películas de 2024.

Beekeeper

Sinopsis oficial: En Beekeeper, la brutal campaña de venganza de un hombre adquiere dimensiones nacionales cuando se descubre que es un antiguo agente de una poderosa organización clandestina conocida como Los Beekeepers.

La dirección de David Ayer y el físico de Statham son las estrellas aquí, con la película (finalmente) entrando en un ritmo de secuencia a secuencia de acción táctil y propulsiva que está inteligentemente cortada y bien coreografiada.

Bob Marley: One Love

Sinopsis oficial: Bob Marley: One Love celebra la vida y la música de un icono que inspiró a generaciones a través de su mensaje de amor y unidad. En la gran pantalla por primera vez, descubre la poderosa historia de superación de Bob y el viaje detrás de su música revolucionaria.

One Love es una biopic entretenida sobre un hombre extraordinario; uno que se acerca a capturar la esencia de Bob Marley. Pero eso se debe más a Kingsley Ben-Adir que al a veces torpe guión de la película. El actor da en el clavo, captando la pasión, la nobleza y el espíritu revolucionario de Bob, de modo que uno no solo se cree el genio musical de Marley, sino también su capacidad para galvanizar a través de un sencillo mensaje de amor. Es una interpretación extraordinaria.

Challengers

Sinopsis oficial: Challengers está protagonizada por Zendaya como Tashi Duncan, una ex prodigio del tenis convertida en entrenadora y una fuerza de la naturaleza que no se disculpa por su juego dentro y fuera de la pista. Casada con un campeón en racha perdedora (Mike Faist), la estrategia de Tashi para la redención de su marido da un giro sorprendente cuando éste debe enfrentarse al fracasado Patrick (Josh O’Connor), su antiguo mejor amigo y ex novio de Tashi. A medida que sus pasados y presentes chocan, y las tensiones se disparan, Tashi debe preguntarse: ¿cuánto costará ganar?

Las películas solían ser así: innecesariamente chulas, visualmente estridentes y cachondas de una forma más descuidada que chic. Si despega una nueva era de erotismo en la gran pantalla, tendremos que agradecérselo a Challengers.

Guerra Civil

Sinopsis oficial: Guerra Civil es un emocionante viaje cargado de adrenalina a través de una América fracturada en un futuro cercano y equilibrada en el filo de la navaja.

Los que busquen polémica política de uno u otro bando se sentirán decepcionados, pero están buscando algo que intencionadamente no está ahí. 28 días después no trataba realmente sobre zombis, ni Ex Machina sobre los peligros de la IA; Civil War no está interesada en afirmar o atacar tus puntos de vista, pero lamentarse de que no lo haga es una malinterpretación intencionada de la película. Es una película poderosa y que te tendrá al borde de tu asiento, lo que la convierte en una de las mejores de 2024.

Deadpool y Wolverine

Sinopsis oficial: Un apático Wade Wilson se afana en la vida civil. Sus días como mercenario moralmente flexible, Deadpool, han quedado atrás. Cuando su mundo natal se enfrenta a una amenaza existencial, Wade debe volver a vestirse a regañadientes con una aún más reacia… ¿reductora? ¿Más reacio? Debe convencer a un renuente Lobezno de… Joder. Las sinopsis son estúpidas.

Deadpool y Wolverine es una experiencia imprescindible del MCU; vertiginosa, truculenta y más emotiva de lo que cabría esperar. Sus problemas pasan a un segundo plano frente a la nostalgia y la alegría descarada que sentirás en el cine. Sin dudas, de lo mejor del MCU y de las películas de este 2024.

Dune: Parte Dos

Sinopsis oficial: Dune: Parte Dos explora el mítico viaje de Paul Atreides mientras se une a Chani y a los Fremen en un camino de venganza contra los conspiradores que destruyeron a su familia. Enfrentado a una elección entre el amor de su vida y el destino del universo conocido, se esfuerza por evitar un futuro terrible que sólo él puede prever.

Dune: Parte Dos es un hito cinematográfico que debería hacer rendir cuentas al futuro del cine de taquilla; imperfecta, fría, pero poderosa.

La Primera Profecía

Sinopsis oficial: Cuando una joven estadounidense es enviada a Roma para comenzar una vida de servicio a la iglesia, se encuentra con una oscuridad que le hace cuestionarse su propia fe y descubre una terrorífica conspiración que espera provocar el nacimiento del mal encarnado.

La sutileza y el realismo son posiblemente la clave del éxito del terror, y se utilizan a la perfección en La Primera Profecía. No se trata de una experiencia de terror de jump scares (aunque hay algunos de ellos), sino de una película tensa y pausada que llega a momentos realmente espeluznantes, y cuando llega, va directa a la yugular. Si te gusta el terror, aquí tienes una de las mejores películas (o la mejor) de este 2024.

Kill

Sinopsis oficial: Cuando Amrit, un comando del ejército, descubre que Tulika, su verdadero amor, está prometida en contra de su voluntad, se sube a un tren con destino a Nueva Delhi en una arriesgada misión para desbaratar el matrimonio concertado. Pero cuando una banda de ladrones armados con cuchillos y liderados por el despiadado Fani comienzan a aterrorizar a los inocentes pasajeros del tren, Amrit se enfrenta a ellos en una matanza para salvar a los que le rodean, convirtiendo lo que debería haber sido un típico viaje al trabajo en un emocionante viaje cargado de adrenalina.

Kill es buena, y casi genial. La acción es de primera. El reparto es atractivo y convincente. Y la emoción genuina mejora todo. Si quieres salir un poco de Hollywood y probar cine internacional, esta es una gran opción.

Inside Out/Intensamente 2/Del Revés 2

Sinopsis oficial: Del revés 2 vuelve a la mente de la recién estrenada adolescente Riley justo cuando el cuartel general está sufriendo una repentina demolición para hacer sitio a algo totalmente inesperado: ¡nuevas Emociones! Alegría, Tristeza, Ira, Miedo y Asco, que durante mucho tiempo han llevado a cabo una exitosa operación según todos los indicios, no están seguros de cómo sentirse cuando aparece Ansiedad. Y parece que no es la única.

Si quieres una forma fácil y divertida de recordarte a ti mismo que no pasa nada por no estar bien, Del revés 2 lo consigue. Demostrando que Disney está de nuevo en forma, es innegablemente la secuela más exitosa -y tal vez la película- que el estudio ha tenido en años.

Late Night with the Devil

Sinopsis oficial: En 1977, una emisión de televisión en directo sale terriblemente mal, desatando el mal en las salas de estar de la nación. Lo que ocurre a continuación es espeluznante…

Late Night with the Devil es una película de terror de alto concepto que se desarrolla en una única localización, ofrece múltiples sustos prácticamente en tiempo real y sirve como eficaz vehículo estelar para el actor secundario de toda la vida David Dastmalchian.

Amor, Mentiras y Sangre (Love Lies Bleeding)

Sinopsis oficial: Lou, un solitario director de gimnasio, se enamora de Jackie, una ambiciosa culturista que se dirige a Las Vegas en busca de su sueño. Pero su amor enciende la violencia, arrastrándolos profundamente en la red de la familia criminal de Lou.

Amor, Mentiras y Sangre, el desgarrador segundo largometraje de Rose Glass, es una película de medianoche, pero sus vibraciones tienen más peso que la historia.

¡Y eso es todo! Actualizaremos este artículos con más películas a medida que se estrenen en este 2024. Para más contenido, puedes ver las películas más taquilleras del año o las mejores series de 2024.