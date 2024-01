Los 10 K-Dramas más esperados para ver en 2024

Ahora que nos despedimos de 2023, los aficionados a los K-Dramas esperan con impaciencia las cautivadoras series programadas para 2024. En la primera semana del nuevo año se estrenarán varios dramas coreanos, así que prepárense para un sinfín de series imprescindibles.

Los fans esperan con impaciencia noticias sobre el regreso del Juego del Calamar, All of Us Are Dead, Moving y muchas más. Pero para 2024, la lista de K-dramas es más que suficiente para mantener a los fans preocupados todo el año. 2023 ha terminado con fuerza con My Demon, Gyeongseong Creature y los favoritos de los fans, como Vigilante. El regreso de Gyeongseong Creature y Death’s Game está previsto para la primera semana del año.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Este año, la lista de géneros en las series está repleta: desde una comedia policíaca de acción protagonizada por Ahn Bo-hyun hasta un actor de Hospital Playlist en un drama histórico. Aunque la lista para 2024 está repleta de títulos, hay algunos que están en lo más alto de la misma.

Aquí está todo lo que necesita saber acerca de qué K-dramas mirar en 2024, la trama, y la fecha de lanzamiento.

10. Mr. Plankton

Anunciado en 2023, Mr. Plankton es un próximo y esperado K-drama de 2024 que aún está en preparación. Los detalles son escasos, pero los fans están encantados con sus actores protagonistas y su historia de marginados. Al igual que Plankton, Hae-jo (Woo Do-hwan) es visto como un marginado y no es querido porque no sabe quién es su padre.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Un día recibe una noticia que lo cambia todo y se dispone a encontrarlo. Mientras tanto, Jo Jae-mi (Lee Yoo-i) siempre ha querido tener una gran familia y va a casarse con el hijo de la familia Eo, propietaria de una empresa de alimentación. Pero los patriarcas de la familia no están muy contentos con la relación, pero se conforman porque su hijo les ha dicho que Jae-mi está embarazada. El día de la boda, Jae-mi desaparece y se embarca en un viaje con Hae-jo.

9. Everything Will Come True

Tras su éxito con Black Knight, el actor Kim Woo-bin regresará para un K-drama de Netflix en 2024. Everything Will Come True está protagonizada por Woo y la actriz de Doona! Bae Suzy en una comedia romántica con un toque divertido. Woo interpreta a Genie, así es, un espíritu que sale de una lámpara. El personaje está lleno de emociones conflictivas y cambiantes.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Ga-young es una mujer que no siente ninguna emoción, pero se encuentra con que ha invocado a un genio de su lámpara. Según cuenta la historia, se le conceden tres deseos. Everything Will Come True es un K-drama muy esperado para 2024, ya que supondrá el reencuentro de los dos actores en pantalla desde que protagonizaron Uncontrollably Fond.

8. A Killer Paradox

Este K-drama de 2024 le gustará a los fans que les gusten los misterios con un poco de comedia. A Killer Paradox ha confirmado sus tres actores principales con el actor de Parasite Choi Woo-shik, My Liberation Notes Son Suk-ku y Lee Hee-joon.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Basada en un webtoon, A Killer Paradox se centra en Lee Tang (Choi). Es un estudiante universitario corriente que se da cuenta de que puede detectar a la gente malvada. Sucede que descubrió su habilidad tras matar accidentalmente a un asesino en serie. Su vida se tuerce cuando el detective encargado del caso, Jang Nan-gam (Son), empieza a perseguirle por el asesinato. Song Chon (Lee) también es un antiguo detective que persigue a Lee Tang. Se convierte en una interminable persecución del gato y el ratón.

7. Sejak: Charmed Deceit

Puede que los fans de Hospital Playlist no vean a Jo Jung-suk regresar al drama médico, pero sí lo harán en un nuevo drama. Sejak: Charmed Deceit también se titula Captivating the King. Lee In (Jo) es un príncipe heredero que tiene a su hermano mayor, el rey, en un pedestal. Le jura lealtad, pero cuando es hecho prisionero, el rey empieza a odiarle por ello.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Lee In pronto se siente cautivado por una jugadora de buduk llamada Kang Hee-soo (Shin Sae-kyeong). Pronto Lee In se convierte en rey y es muy respetado y poderoso, pero sigue con el corazón roto por dentro. Sin saberlo, Hee-soo se había enamorado de él cuando era jugadora. En un sorprendente giro del destino, Hee-soo se convierte en una espía empeñada en vengarse de Lee In.

6. The Bequethed

La oscura realidad detrás de su familia comienza a revelarse cuando Yoon Seo-ha (Kim Hyun-joo) hereda una tumba tras la muerte de su tío. Pronto empieza a estar en el centro de una serie de extraños sucesos e incidentes. The Bequethed es oscura, misteriosa y fría, e intrigará a los aficionados al thriller.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Seo-ha se ve sumida en una mayor confusión debido a su hermanastro Kim Young-ho (Ryoo Kyung-soo). Pronto, el detective Choi Sung-joon (Park Hee-soon) se involucra al creer que los sucesos están relacionados con la tumba familiar. Al mismo tiempo, tiene una relación poco amistosa con el jefe de la brigada de detectives debido a un caso del pasado.

Regístrate gratis en Dexerto y recibe: Ver menos anuncios | Modo Oscuro | Ofertas en juegos, TV y películas, y tecnología Email Registrarse

5. Long Time No Sex (LTNS)

Sólo el título de este K-drama de los más esperados del 2024 ya despierta interés. En los últimos años, los dramas coreanos han experimentado con contenidos más arriesgados y sexuales, como Love and Leashes y Hit the Spot. A ellos se suma Long Time No Sex o LTNS.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Woo-jin (Esom) es una mujer impulsiva cuando se trata de lo que quiere, pero a veces puede ser amable y tierna. Lleva cinco años casada sin hijos con Samuel (Ahn Jae-hong). Trabaja por un sueldo decente en un hotel. Samuel es ahora taxista después de graduarse en una buena universidad, ascender en la escala corporativa y dejarlo debido a su salud mental.

Un poco aburrida de la vida, Woo-jin descubre la verdad sobre una pareja que conoce. Ella y Samuel comienzan a seguirles para descubrir sus secretos y pronto empiezan a chantajearles. Por el camino, aprenden más sobre sus propias relaciones.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

4. A Shop For Killers

Los K-Dramas se han acostumbrado a desarrollar segundas temporadas, pero también han desarrollado el gusto por los spinoffs. A Shop For Killers sonará familiar a los fans por una razón. El K-Drama de 2024 es un spinoff de A Killer’s Shopping List.

En este drama, Jung Ji-an (Kim Hye-jun) se quedó sola tras el asesinato de su madre y el suicidio de su padre el día del funeral de su abuela. Su tío Jung Jin-man (Lee Dong-wook) se encargó de criarla. Al crecer, Ji-an siempre encontraba algo extraño en el centro comercial que dirigía su tío.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Cuando está en la universidad, le informan de que su tío ha muerto. Regresa a casa y descubre la verdad sobre el centro comercial, su propósito y sus clientes.

3. Flex X Cop

Ahn Bo-hyun protagonizará otro drama policíaco en 2024 con Flex X Cop. Interpreta el papel de Jin Yi-soo, un heredero chaebol de tercera generación que es infantil y le gusta divertirse. Se convierte en un detective dedicado a detener a los criminales utilizando sus conexiones, riqueza, inteligencia y encanto.

Flex X Cop cataloga su relación con la detective Lee Kang-hyun (Park Ji-hyun). Ella es una veterana de la unidad de Crímenes Violentos y se dedica a detener el crimen. Sabe hablar y Yi-soo le resulta un incordio. Pero debido a un cambio en su vida, se encuentra asociándose con él.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

2. Marry My Husband

Amazon Prime Video estrenará Marry My Husband, uno de los K-Dramas más esperados de 2024 protagonizado por Park Min-young. Basado en un popular webtoon, la actriz perdió peso para interpretar a su protagonista, Kang Ji-won. Marry My Husband es un drama romántico que merece la pena ver.

Ji-won ha hecho todo lo posible por apaciguar a su marido y a su familia política. Pero a menudo desatienden sus esfuerzos y su marido es egoísta, está en paro y acosado por las deudas. Para empeorar las cosas, descubre que tiene cáncer. Las tragedias no acaban ahí. También descubre que su marido ha tenido una aventura con su mejor amiga.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

El día en que lo descubre es también el día en que es asesinada accidentalmente por ellos. En lugar de la muerte, recibe un castigo. Se despierta en el pasado, cuando sólo estaba comprometida con su marido. Ji-won decide cambiar su destino después de conocer su futuro. Se propone reunir a su mejor amiga y a su marido y encontrar su propia forma de felicidad. Yoo Ji-hyeok (Na In-woo) trabaja con Ji-won y empieza a revelar sus verdaderos sentimientos por ella.

1. Doctor Slump

Dos personas que se conocieron en el pasado se encuentran en el momento más bajo de sus vidas. Yeo Jung-woo (Park Hyung-sik) tenía la vida hecha sobresaliendo en los estudios, yendo a una de las mejores facultades de medicina y convirtiéndose en un buen cirujano plástico. Pero tras un misterioso accidente médico, su vida se va al garete.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Mientras tanto, Nam Ha-neul (Park Shin-hye) siempre se ha caracterizado por su diligencia y devoción a los estudios. Ahora es anestesista y tiene poco tiempo para otra cosa que no sea su trabajo. Un día, Ha-neul se da cuenta de que no es feliz y quiere hacer un cambio. Ha-neul y Jung-woo se conocen en un momento crucial de sus vidas y empiezan a apoyarse el uno en el otro y a desarrollar un romance.