Mejores series de 2023: de The Last of Us a The Bear

Este año, la pequeña pantalla ha reinado. Estas son nuestras 10 mejores series de TV (y servicios de streaming) de 2023.

La era del streaming ha revolucionado la edad de oro de la TV, y no necesariamente para mejor. Los programas son más grandes, más densos, más envolventes y con más presupuesto que nunca, y cada plataforma clama por tu atención de 10 episodios de una hora de duración. Podría decirse que es el mercado más competitivo que ha experimentado nunca la cultura pop.

El riesgo de perder el tiempo con algo que no te gusta (o con un programa que desaparece en el éter de tu mente en cuanto termina) es un peligro constante mientras te desplazas, y te desplazas, y te desplazas por cualquier biblioteca a la que estés suscrito. Sin embargo, afortunadamente, la televisión de 2023 nos ha dejado boquiabiertos, nos ha asustado, nos ha emocionado y nos ha roto el corazón constantemente, aunque sólo sea por su (in)oportuna salida.

Quizá estés intentando ponerte al día con la crème de la crème, o quizá quieras ver tu serie favorita debidamente clasificada (tenemos buen gusto, así que no te preocupes). Sin más dilación, ésta es nuestra clasificación de las 10 mejores series de TV de 2023: para ti, para todos nosotros.

10. Happy Valley Temporada 3

La tercera temporada de Happy Valley tuvo a los espectadores pegados a sus pantallas durante las primeras semanas de 2023. Los últimos episodios de la serie final del magnífico drama policíaco de Sally Wainwright en Halifax pusieron a la sargento de policía Catherine Cawood y al psicópata asesino Tommy Lee Royce en rumbo de colisión. Y aunque los episodios que precedieron al final no fueron lo mejor de Happy Valley -con el misterio de la tercera temporada un tanto decepcionante-, el clímax sin duda cumplió. En gran parte del episodio final, los actores Sarah Lancashire y James Norton se enfrentaron, y fue un espectáculo fascinante: tenso, cargado de emoción y con un desenlace devastador.

9. Jury Duty

Aunque la idea de hacer un experimento social con una persona desprevenida no suele molar, Jury Duty consiguió tomar este concepto y hacerlo no sólo divertido de ver, sino también muy convincente. Varios actores, entre ellos James Marsden, acaban formando parte de un jurado con el ordinario Ronald Gladden, que no tiene ni idea de que todo el proceso judicial es falso. La serie es una hermosa exploración de la condición humana y de cómo un hombre puede darnos a todos la esperanza de que la gente puede hacer lo correcto sin que nadie la vigile.

8. Invincible Temporada 2

Sé audaz, sé original, sé… Invencible. La temporada 2 se reanuda con las consecuencias de la calamitosa pelea por tierra y aire entre Mark y Omni-Man, y con Nolan fuera del mundo, su hijo y su esposa “mascota” luchan por reconciliar las mentiras, la violencia y el peso de… seguir adelante, y eso antes de que lleguemos a los nuevos villanos y otros “superhéroes” en el plato de Mark. Aunque sólo hemos tenido cuatro episodios (el resto se emitirá en 2024), la Parte 1 es casi inmaculada, estableciendo un listón muy necesario para los superhéroes de la pequeña pantalla: esto es narración televisiva no sólo bien hecha, sino correcta.

7. Dead Ringers

Realmente no hay nada mejor que Weisz Tweisz, y la adaptación de Alice Birch de la película de David Cronenberg de 1988 Dead Ringers lo demuestra. Rachel Weisz toma a las gemelas Mantle, dos ginecólogas (poco) éticas, y las distorsiona hasta convertirlas en las antagonistas gore definitivas, que en realidad son sólo dos mujeres que hacen sin pudor lo que les da la gana. Añade a los Eurythmics y tendrás ocho episodios de buena televisión en los que te muerdes las uñas.

6. Loki Temporada 2

Consolidándose como una de las mejores series de televisión de Marvel, la temporada 2 de Loki elevó la premisa de la serie y no dejó respirar al público ni un momento en este 2023, siguiendo al dios favorito de los fans mientras era arrastrado por el pasado, el presente y el futuro mientras intentaba salvar todo el tiempo. Mientras que la primera temporada dio cuerpo a uno de los villanos más grandes y malos del MCU, la segunda proporcionó a Loki el glorioso propósito que ansiaba desde su debut en Thor y también permitió a los fans echar un vistazo al multiverso, que poco a poco se está convirtiendo en el eje de las Fases 5 y 6 de Marvel.

5. Barry Temporada 4

Barry concluyó sus cuatro temporadas como empezó: como uno de los programas mejor concebidos y ejecutados de la televisión. Los creadores de la serie, Bill Hader y Alec Berg, evitaron admirablemente la hinchazón de la temporada final que afectó a series como Ted Lasso tercera temporada, produciendo ocho episodios totalmente mortíferos y sin relleno, mientras su torturado villano escapaba de la cárcel y se perdía entre la redención y la venganza. Al mismo tiempo, también dieron grandes giros creativos, como saltos temporales y cambios tonales más oscuros. El resultado de todo esto es que la 4ª temporada de Barry es una meditación sobre el cambio y las consecuencias, con un guión ajustado, una actuación impecable y una diversión desarmante.

4. The Fall of the House of Usher

Para nosotros, Mike Flanagan puede hacer pocas cosas mal, y aunque La caída de la casa Usher no esté a la altura de Hill House, el director sigue haciendo algunos de los mejores medios de terror que existen, y especialmente los mejores de Netflix. Con un reparto estelar y una inteligente integración de la obra de Edgar Allan Poe, La casa de Usher se divierte más con sus sustos, permitiendo que esta entrada en el universo de terror de Flanagan (¿el Flana-verso?) se sostenga por sí misma.

3. The Last of Us, una de las mejores series de 2023

La serie de TV The Last of Us traslada a la pequeña pantalla la apasionante narrativa y la profundidad emocional del querido videojuego, con Pedro Pascal como Joel y Bella Ramsey como Ellie, manteniendo la cruda humanidad y la tensión postapocalíptica. Aunque hay algunos cambios en la trama, contribuyen a la evolución de la serie en lugar de restarle impacto. La serie hace honor a su material de origen al tiempo que se erige como una narrativa convincente por sí misma, ofreciendo una experiencia emocionante y emocionalmente resonante tanto para los fans como para los recién llegados a este mundo pospandémico. Por no hablar de desarrollar un miedo profundamente arraigado a la harina y los hongos.

2. Succession Temporada 4

Nunca es fácil poner fin a una serie, sobre todo cuando se trata de series del calibre de Succession de HBO. Pero no teníamos por qué dudar de los Roys. Como la exploración del poder más agónica, mezquina y nihilista de la televisión, la cuarta y última temporada cumplió con creces. Jesse Armstrong, guionista y creador, tuvo el mérito de mostrarnos lo que puede hacer la verdadera narrativa: 10 episodios, innumerables objeciones, una lucha de poder y un final inevitablemente devastador consolidaron Succession como uno de los mejores programas dramáticos del siglo.

1. The Bear Temporada 2

¿Es The Bear la mejor serie de 2023? ¡Sí, chef! La primera temporada fue uno de los estrenos fuera de serie más extraordinarios de la historia, pero la segunda es un curso más rico e impecable (y sí, estresante) que la sitúa en el escalón más alto posible de la TV. Siguiendo a Carmy, Sydney y el resto del equipo mientras entrenan, friegan, gritan y luchan por abrir su nuevo restaurante, hay una sinfonía hermosa y tremendamente conmovedora en su constante colisión de dolor, ira, ansiedad y brevísimos momentos de tierno respiro; el caos de algún modo balsamiza el alma… y nos da mucha hambre.