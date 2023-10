The Batman 2: Todo lo que sabemos hasta ahora

Esto es todo lo que sabemos sobre The Batman 2, que supondrá el regreso de Robert Pattinson coo el héroe murciélago, incluida su fecha de estreno, así como especulaciones sobre el reparto y la trama.

Tras más de cinco años de desarrollo, The Batman llegó por fin a las pantallas de cine de todo el mundo el año pasado. La rejuvenecida interpretación de Robert Pattinson del icónico justiciero de DC Comics fue el comienzo de una trilogía.

El Hombre Murciélago estaba lleno de sorpresas en su viaje para frustrar al Acertijo, pero el Detective Más Grande del Mundo podría tener que enfrentarse a un reto nunca visto en la gran pantalla en la próxima entrega.

Esto es todo lo que sabemos de The Batman 2 hasta ahora.

The Batman 2: ¿Hay fecha de estreno?

La segunda parte de The Batman Part se estrenará el 3 de octubre de 2025. La fecha de estreno se anunció como parte de la actualización del universo DC de James Gunn y Peter Safran, y no se ha modificado en medio de las huelgas de guionistas y actores que están teniendo lugar en Hollywood.

Reeves está trabajando actualmente en el guión con Mattson Tomlin, y recientemente firmó un gran acuerdo con DC Studios para desarrollar el “Bativerso”, que ya tiene varios spinoffs en marcha, como las series de El Pingüino y Arkham Asylum.

El productor Dylan Clark también aseguró a los fans que la continuación llegará antes. En declaraciones a Brandon Davis de ComicBook, Clark dijo: “Voy a dejar constancia y decir que será en menos de cinco años“.

En una reciente entrevista con Collider en enero de 2023, Reeves confirmó que está trabajando activamente en un guión para la próxima película de Batman.

“No voy a responder a esa pregunta, pero estamos trabajando en una película. Te lo diré así“. Pero luego reveló: “Estamos muy metidos en ello y mi socio y yo estamos escribiendo, Mattson [Tomlin] y yo estamos escribiendo, y es realmente emocionante, y estoy muy emocionado con lo que estamos haciendo.”

Por desgracia, parece que la producción de Batman 2 se ha retrasado, ya que Midgard Times ha informado de que el rodaje de la esperada secuela se llevaría a cabo a partir de marzo de 2024. Esto podría deberse a la huelga de guionistas de la WGA, que ha paralizado varias producciones. Pero, afortunadamente, esto no impide que la película se estrene en octubre de 2025.

¿Hay tráiler de The Batman 2?

No, no hay tráiler de The Batman 2 por los momentos.

Sin embargo, puedes ver el increíble primer tráiler de The Batman a continuación:

Argumento de Batman 2: ¿De qué tratará?

The Batman deja a nuestro héroe y a Ciudad Gotica en una situación única que ninguna otra película de Batman ha intentado. Aunque Bruce Wayne haya frustrado los planes del Acertijo de eliminar a la alcaldesa electa de la ciudad, Bella Reál, la ciudad está completamente sumergida bajo el agua.

Sin duda influenciada por la conocida historia de Tierra de Nadie y por la obra de Scott Snyder, Zero Year (New 52), Ciudad Gótica es vulnerable a una devastadora toma de poder.

Hay muchos rumores sobre la incorporación de Hush al reparto como antagonista de la secuela, pero aún no se ha confirmado. Para los que no lo sepan, Hush es un alter ego alternativo del Acertijo, también conocido como nuestro último villano, aunque sin duda la película dará un nuevo giro al personaje.

Tanto Robert Pattinson como Matt Reeves han expresado su interés por incorporar a la Corte de los Búhos y a su posible compañero Dick Grayson (alias Robin).

La Corte de los Búhos es una sociedad secreta formada por las familias más ricas y corruptas de Ciudad Gótica, quienes han manejado los hilos de la ciudad durante décadas. Matt Reeves nos ha demostrado que es extremadamente capaz de manejar un ámbito ambicioso, por lo que el debut de esta sociedad villana estaría en su salsa.

Sería una desviación drástica de la historia de origen habitual de Robin, pero integrar a Dick Grayson en la Corte podría ser una forma fresca de presentar al personaje.

La Corte es conocida por secuestrar a niños del Circo y entrenarlos para convertirse en asesinos altamente cualificados conocidos como Talons. Con los orígenes de Grayson en el circo de The Flying Grayson, sería sin duda una apuesta atrevida.

Reparto de Batman 2: ¿Quién participa? ¿Habrá nuevos personajes?

Cuando The Batman 2 se estrene, contará por supuesto con Robert Pattinson como Bruce Wayne/The Batman. Es probable que Jeffrey Wright y Andy Serkis vuelvan como el teniente James Gordon y el leal mayordomo de Batman, Alfred Pennyworth, respectivamente.

Zoë Kravitz podría volver como Selina Kyle/Gatúbela, pero el personaje ha dejado Ciudad Gótica por Blüdhaven (el futuro territorio de Nightwing).

El Pingüino, interpretado por Colin Farrell, será el próximo protagonista de la serie de HBO Max, pero sin duda intentará hacerse con el control del submundo criminal de Gotham. Paul Dano podría aparecer en un pequeño papel tras las rejas del Asilo Arkham como El Acertijo, acompañado por su nuevo amigo ‘Unseen Arkham Prisoner‘ alias El Joker interpretado por Barry Keoghan.

El papel de este último no fue más que una insinuación en los últimos momentos de The Batman, pero el sitio web de la película Rataalada (de la propia película) ha revelado una clave que sugiere que veremos a ambos en una situación de equipo en el futuro.

También se ha rumoreado que Clayface se unirá a la Galería de Pícaros, aunque aún no se ha confirmado.

Actualizaremos este espacio cuando haya más noticias. Para leer más información sobre entretenimineto y próximos estrenos, haz clic acá.