Top 10 animes infravalorados de 2023 que valen la pena ver

El 2023 estuvo lleno de sorpresas y de grandes producciones en cuanto anime se refiere, desde obras como Attack on Titan, Jujutsu Kaisen, One Piece, hasta algunos que tal vez no fueron tomados tan en cuenta pero que son increíbles. Este es nuetro top 10 de animes infravalorados de 2023 que valen la pena ver.

Los aficionados al anime no pueden quejarse de este año. Litralmente ha sido maravilloso por la cantidad de producciones hechas. Desde secuelas de Vinland Saga y Jujutsu Kaisen hasta nuevas incorporaciones al mundo del anime, como Oshi no Ko y Frieren, el año nos ha traído una plétora de series que necesitábamos.

Sin embargo, mientras que grandes franquicias como Jujutsu Kaisen, Demon Slayer, etc, acapararon la mayor parte de los focos este año, un montón de anime increíblemente bueno quedó al margen. Siempre habrá series que no consigan llamar la atención por su escasa publicidad o por no tener personajes excéntricos.

Ya solo quedan muy pocos días para que el año termine, y aunque la mayoría de los aficionados siempre apreciarán las series populares, he aquí un vistazo a los diez animes más infravalorados que merecen más reconocimiento ¡esperamos te gusten así como a nostros!

10. Why Raeliana Ended up at the Duke’s Mansion

También conocida en japonés como Kanojo ga Kōshaku-Tei ni Itta Riyū, esta adapatación de un manhwa del mismo nombre, se estrenó en la primavera de 2023. La historia sigue a Park Eunha, que se encuentra dentro de una novela viviendo como un personaje secundario, Raeliana McMillian. El personaje que posee es una amiga íntima de la protagonista femenina, Beatrice.

El personaje de Raeliana está destinado a morir a manos de su prometida, que envenenará su té. Sin embargo, Raeliana, que ya sabe cómo será el futuro, no tiene intención de aceptar su destino. Incapaz de romper con la persistente prometida, hace un trato con el duque Noah Wynknight, el protagonista masculino de la novela.

Dónde verla: Crunchyroll

9. Blue Orchestra

Blue Orchestra también se estrenó en la primavera de 2023 y sigue siendo uno de los animes más infravalorados del año a pesar de tener un argumento decente. La historia sigue a Hajime Aono, que una vez fue un galardonado prodigio del violín, pero abandonó la música tras el escándalo de su padre.

Ahora, viviendo con su madre y asistiendo al instituto, a Hajime le resulta difícil encontrar una carrera diferente, hasta que conoce a Ritsuko Akine. Escucharla tocar el violín motiva a Hajime a seguir una carrera musical una vez más. Sin embargo, superar su trauma del pasado y revivir su pasión por la música es más difícil de lo que pensaba.

Dónde verla: Crunchyroll

8. Good Night World

Basada en un manga del mismo nombre, Good Night World es una serie de Netflix que explora el valor de la familia y lo que significa ser humano. Cuatro miembros de una misma familia desestructurada disfrutan de un juego online llamado “Planeta”. Sin embargo, no saben nada los unos de los otros.

La trama se basa en la familia Akabane, e incluye batallas contra monstruos, disputas con otros gremios y las maquinaciones en torno al “Pájaro Negro”, el objetivo final del juego. A medida que la historia se enreda con el mundo real y esta familia real, da un giro inesperado.

Dónde verla: Netflix

7. The Ice Guy and His Cool Female Colleague

The Ice Guy and His Cool Female Colleague (Kōri Zokusei Danshi to Kūru na Dōryō Joshi, en japonés) es una de las mejores series de anime de confort de 2023. Tiene un ritmo lento, no tiene mucho drama y es increíblemente relajante de ver. Este anime es de romance sencillo y dulce con una pareja simpática, algunos personajes secundarios agradables y una mezcla poco convencional de temas sobrenaturales y de oficina.

La serie sigue a Himuro, un oficinista que pertenece a una raza de seres sobrenaturales. Se esfuerza por llevar una vida normal. Conoce a su colega Fuyutsuki, una mujer tranquila que tiene el don de ofrecer soluciones sencillas a sus problemas poco convencionales.

Dónde verla: Crunchyroll

6. Dark Gathering

Dark Gathering es una mezcla perfecta de terror y suspense, junto con algunas escenas escalofriantes. La historia sigue a Keitarou Gentouga, que siempre atrae a los espíritus debido a su fuerte presencia espiritual. Mientras intenta llevar una vida corriente como estudiante universitario de primer año, acepta el trabajo como profesor particular de Yayoi Houzuki, prima de su amiga de la infancia Eiko Houzuki.

Yaoyi tiene dos pupilas en cada ojo, lo que le permite ver los espíritus. Desde la muerte de sus padres a causa de un accidente de coche, ha estado buscando a un poderoso espíritu que secuestró el alma de su difunta madre. Conociendo la habilidad de Keitarou, lo involucra en su peligrosa búsqueda del espíritu maligno.

Dónde verla: Netflix/Prime Video

5. Undead Girl Murder Farce

Este infravalorado anime se estrenó en verano de 2023. Ambientada en la Francia del siglo XIX, la historia comienza con el asesinato de la esposa del noble vampiro Jean Duchet Godard. El asesinato tiene lugar en su casa, pero las autoridades humanas locales no están dispuestas a investigar el caso como es debido.

Por ello, Godard contrata a un par de detectives privados conocidos por especializarse en lo sobrenatural. Tsugaru Shinuchi es un hombre con una misteriosa jaula de pájaros que trabaja junto a su compañera, Aya Rindou. El excéntrico dúo ha viajado desde Japón para localizar al responsable de robar el cuerpo de Aya y la humanidad de Tsugaru.

Dónde verlo: Crunchyroll

4. El misterio prohibido de Ron Kamonohashi

Basada en un manga shonen de Akira Amano, la historia se centra en dos detectives, Totomaru Isshiki y Ron Kamonohashi. Totomaru no tiene las habilidades adecuadas para el equipo de investigación del Departamento de Policía Metropolitana, pero eso no le impide intentar ayudar a la gente.

Por otro lado, Ron era el detective prometedor hace cinco años, pero ahora tiene una vida de soledad. Es simplemente la cáscara de lo que fue y carece de motivación para seguir trabajando. Sin embargo, Totomaru podría ser la clave para volver a su antigua vocación.

Dónde verla: Crunchyroll

3. Ragna Crimson

Ragna Crimson es una fantasía shonen que se emitió en otoño de 2023. La historia está ambientada en un mundo donde los dragones dominan el cielo, el mar y la tierra. Aquellos que quieran luchar contra ellos y ganar deben ser más fuertes que los humanos normales.

La historia sigue al cazador de dragones Ragna, que une fuerzas con el misterioso Crimson para vencer a esos dragones. Estos dos seres completamente diferentes comparten el objetivo de destruir a los monarcas dragón.

Dónde verla: Amazon Prime

2. My New Boss Is Goofy

Este anime debutó en otoño de 2023. Esta serie de oficina sigue a Kentarou Momose, que cambia de trabajo debido al acoso de su jefe. Naturalmente, teme tener que enfrentarse a los mismos problemas en su nuevo trabajo.

Inesperadamente, su nuevo jefe, Yuusei Shirosaki, resulta ser una persona tonta, dulce y torpe. No sólo eso, sino que Shirosaki es un jefe capaz y admirado por sus compañeros de trabajo. La animación no es seguramente la mejor, pero la historia es suficiente para compensarlo.

Dónde verla: Crunchyroll

1. Insomniacs After School

Insomniacs After School es una cautivadora historia sobre el crecimiento personal y la aceptación. La historia gira en torno a los estudiantes de instituto Ganta Nakami e Isaki Magari. Debido a su dificultad para conciliar el sueño, Ganta se muestra irritable en el instituto y se aísla de los demás. Mientras tanto, Isaki parece despreocupada pero oculta su insomnio a sus amigos.

Un día, Ganta encuentra a Isaki dormitando en el observatorio. Al darse cuenta de que ella y Nakami comparten un interés común, se ofrece a compartir su lugar secreto de descanso con su compañera insomne. Los dos se sienten cómodos el uno en presencia del otro, lo que les facilita enfrentarse a sus retos.

Dónde verla: Amazon Prime

Y ahí lo tienes, nuestro top 10 de animes infravalorados de este 2023 que deberías darles una oportunidad porque valen mucho la pena.