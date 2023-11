Top 5 de mejores animes deportivos

El anime, la acción y el deporte suelen ir de la mano. Así que aquí tienes los 5 mejores animes deportivos de todos los tiempos.

Todos los deportes imaginables han aparecido en una serie de anime. Y es fácil entender por qué. La intensidad, el dramatismo y el juego de alto riesgo que hacen del deporte un pasatiempo tan popular, también se prestan para llevarlo al formato de animación japonesa.

Aunque el anime deportivo no es tan popular como otras series de acción, como Attack on Titan o One Piece, hay muchas que los aficionados no pueden perderse.

Así que, desde deportes de equipo tradicionales como el baloncesto hasta de alta intensidad como el patinaje artístico, aquí están nuestras 5 mejores series de anime sobre deportes.

Los 5 mejores animes deportivos

Gracias a su gran calidad y a las dinámicas de equipo, éstas son las mejores series deportivas que ofrece el mundo del anime.

5. Kuroko’s Basketball

Valorada con un 8,3 en IMDb, Kuroko’s Basketball es una de las series de anime más conocidas y populares de todos los tiempos.

La trama sigue a los jugadores estrella de baloncesto Kuroko Tetsuya (Kensho Ono) y Kagami Taiga (Yuki Ono, que no tiene ninguna relación) y a su equipo de baloncesto del instituto mientras intentan llegar al campeonato Interhigh.

Basado en el manga del mismo nombre y producido por Production I.G, este popular anime de 2012 dio lugar a una película, tres videojuegos e incluso un programa de radio.

Disponible para ver en: Netflix, Amazon Prime Video y Crunchyroll

4. Yuuri!!! On Ice

Esta es una de las series de anime que puso a los estudios MAPPA en el mapa *guiño, guiño*.

¡Yuuri! On Ice sigue a Yuuri Katsuki, patinador artístico de 23 años, en su viaje para volver a la cima tras una desastrosa derrota en el Gran Premio. Si alguna vez has experimentado el mundo del patinaje artístico, sabrás lo devastador que es esto (y cómo puede acabar con tu carrera).

Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando un vídeo viral en el que se le ve actuando con el patinador estrella, Victor Nikiforov, hace que el campeón vaya a Japón y entrene personalmente a Yuuri.

Ampliamente considerado como uno de los mejores animes LGBTQ+ de todos los tiempos, es una experiencia conmovedora para todos los públicos.

Disponible en: Crunchyroll y Funimation

3. Blue Lock

Después de hacer perder a su equipoen un partido de fútbol, el ex delantero estrella Yoichi Isagi elige un método poco convencional para restaurar su manchada reputación. ¿El método? El programa de entrenamiento Blue Lock.

Se arriesga a perder su carrera si fracasa o a ganar fama y fortuna si llega hasta el final, pero ¿merecerá la pena?

El fútbol es actualmente uno de los deportes más populares en Japón. Así que no es de extrañar que este anime de 2022 haya arrasado en todo el mundo y sea una de las series mejor valoradas en IMDb, con un 8,4. Y si alguna vez has competido en un deporte, te sentirás identificado con el afán de Isagi por ser el mejor.

Disponible en: Crunchyroll

2. Haikyuu!!

Haikyuu es otro anime de gran éxito que figura en nuestra lista. La trama sigue el periplo de Shouyou Hinata, un estudiante de instituto y jugador de voleibol poco estelar. Tras sufrir una humillante derrota en un partido de secundaria a manos del prodigio del voleibol Tobio Kageyama, jura vengarse. Sin embargo, las cosas no salen así y acaban siendo compañeros de equipo en el instituto Karasuno.

Mira cómo su amarga rivalidad se transforma en amistad, mientras se proponen convertirse en la mejor pareja de voleibol de Haikyuu. No es de extrañar que sea tan popular.

Disponible en: Crunchyroll

1. Hajime No Ippo

También conocida como Fighting Spirit, este anime clásico está considerado una de las mejores series shonen de todos los tiempos. Los fans de la estética de animación vintage de principios de la década de 2000 disfrutarán especialmente con esta serie, que ofrece una encantadora y nostálgica adaptación del manga de George Morikawa.

¿De qué va? La trama es un viaje de cero a héroe como ningún otro. Sigue la historia del escuálido Ippo Makunouchi y su viaje para reinventarse en el mundo del boxeo profesional.

Con un protagonista al que es fácil animar y un montón de escenas de lucha memorables, no hay nada que no te pueda gustar de esta popular (y longeva) serie.

Disponible en: Netflix y Crunchyroll

Ya está. Nuestras 5 mejores series de anime deportivo de todos los tiempos. ¿Alguna de tus favoritas está en la lista? Con muchas de ellas disponibles en múltiples plataformas, como Netflix y Crunchyroll, estamos seguros de que tendrás muchas series nuevas (y no tan nuevas) para ver.