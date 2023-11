Top 5 animes si te gustó Attack on Titan

Puede que Attack on Titan haya llegado a su final, pero eso no quiere decir que no puedas disfrutar de otros animes que se le parezcan, sobre todo si estás buscando volver a experimentar una emoción similar a la que te causó la obra de Hajime Isayama. Afortunadamente acá te traemos 5 series de anime que podrás disfrutar si te gustó AoT.

Nadie puede poner en tela de juicio lo grande que fue (y sigue siendo) Attack on Titan. Serie de animación japonesa creada por Hajime Isayama.

Ahora que el anime ha llegado a su final, muchos están experimentando esa sensación de pérdida que ocurre cada vez que una serie termina… No te preocupes, conocemos muy bien esa sensación.

Así que para todos los que están pasando por esta insufrible sequía, en esta guía les daremos a conocer 5 animes que podrían gustarles si disfrutaron mucho AoT.

Eso sí, sabemos que no habrá ningún otro anime que se le parezca a Shingeki no Kyojin, sin embargo, los de esta lista comparten ciertos elementos tanto en acción como en argumento.

Así que no perdamos más tiempo y comencemos con estos animes para llenarte ese huequito que tienes desde que Attack on Titan terminó.

Los mejores 5 animes para ver si te gustó Attack on Titan

God Eater

Su trama puede parecer sencilla, pero este anime es una joya de la animación. Todo sucede en el año 2050. Las “células Oracle” comenzaron a aparecer, consumiendo las formas de vida de nuestro planeta. Todo se complica y la humanidad está al borde de la extinción, teniendo sólo un poco de esperanza luego de haberse desarrollado las “God Arcs”.

La historia se centra en Lenka Utsug, quien vive en un mundo post-apocalíptico en donde los monstruos existen y los humanos deben luchar contra estos para poder sobrevivir.

Utsug pertenece a una organización llamada Fenrir y al igual que Eren Jaeger, suele ser bastante compulsivo y se complica la vida

Death Note

Si hacemos un artículo sobre animes que deberías ver si te gustó Attack on Titan… ¿Cómo no mencionaríamos a Death Note?

Este es uno de los grandes clásicos que ya tienen un lugar ganado en el “salón de la fama” del anime.

Si estás buscando una historia llena de misterio, momentos perturbadores y giros inesperados, te invitamos a que conozcas a Light Yagami, un reservado y calculador estudiante de secundaria que un día encuentra un extraño cuaderno llamado “Death Note”, perteneciente a un ser Shinigami de otro plano, llamado Ryuk.

La Death Note no es un cuaderno normal. Se usa para escribir el nombre de alguien y causar su muerte. Al saberlo, Yagami se cree un justiciero y comienza a escribir los nombres de los criminales más peligrosos de Japón. Este Shonen toca temas éticos que nos hacen, además, cuestionarnos muchas cosas.

Parasyte: The Maxim

Parasyte: The Maxim, de Madhouse, es probablemente el anime menos similar a Attack on Titan de nuestra selección, ya que su género es escolar… Pero no de forma inocente. De hecho, esta serie maneja elementos de horror y tragedia que lo hacen una perfecta opción si lo que buscas es una historia compleja, entretenida y traumarte un poquito.

La historia de Parasyte trata sobre la invasión de nuestro planeta por parte de seres extraterrestres parasitarios que usan a los humanos como huéspedes e incluso los devoran, poniendo en peligro, una vez más, a nuestra especie.

El personaje principal se llama Shinichi Izumi, quien tuvo un incidente con uno de estos parásitos (luego llamado Migi),, el enuentro salió mal, resultando en la coexistencia de ambos en el cuerpo de Shinichi.

Hay muchas interrogantes y preguntas filosóficas en esta serie, donde se nos plantean la crueldad humana a criaturas que, tal vez, solo buscan su supervivencia.

Tokyo Ghoul

La historia de Tokyo Ghoul nos presenta a Ken Kaneki. Un joven que reside en Tokio y podría considerarse un típico chico normal. Es un estudiante destacado que al mismo tiempo, intenta ligar con alguna chica y sí, hasta ahora todo normal.

Todo cambia cuando Kaneki se convierte en un híbrido entre humano y Ghoul (especie carnívora y caníbal que se alimenta de otros humanos y de su misma especie). Luego de este evento, el protagonista da un giro a su personalidad y su forma física también cambia, creando un contraste a como era antes. De ser un chico tímido, ahora es una persona fría y sin empatía.

Neon Genesis Evangelion

Si no mencionábamos este anime acá, no podríamos llamarnos fans. Neon Genesis Evangelion es un clásico de clásicos, considerado como uno de los mejores animes de todos los tiempos.

Estrenado en 1995 por Gainax, bajo su creador, Hideaki Anno, Evangelion nos lleva a un futuro distópico en el año 2015.

La humanidad está en constante ataque debido a unas criaturas llamadas ‘Ángeles’ debido al actuar de los humanos, especialmente por la experimentación con los mismos por parte de la humanidad y las ansias de estos de convertirse en seres superiores.

Para hacer frente a los Ángeles, la corporación NERV junto a la ayuda de gobiernos y organizaciones desarrollan a los ‘Eva’, una especie de robots humanoides biológicos para evitar que de desate el apocalipsis en la tierra.

Este anime toca temas éticos y morales y su historia te adentrará a la cabeza de Shinji Ikari y sus amigos, su salud mental, sus alegrías, depresiones y la complejidad del ser humano.

Además, hay escenas repletas de acción. Te advertimos que puede llegar a ponerse algo pesado, así que, más vale que te hayas preparado.

The promised Neverland (Bono)

Bien, este realmente es un bono, porque no lo podíamos dejar fuera. En The Promised Neverland seguiremos la historia de tres pequeños niños: Norman, Ray y Emma.

Viven felices en un orfanato, disfrutando la vida con sus amigos y haciéndo las cosas típicas de niños. Sin embargo, todo da un giro cuando se enteran que ese orfanato es realmente una granja de demonios que lo que hacen es criarlos para luego devorarlos como si fueran productos de primera calidad.

El anime juega con elementos como el terror psicológico, algo que también hacen en AoT.

Y con esto finalizamos, ¡esperamos que nuestra selección te haya gustado! Si quieres leer y conocer más listas como estas, sigue leyendo más información sobre anime en DexertoES.