¿Podemos conseguir a Scraggy shiny en Pokémon Go?

Scraggy es un Pokémon bastante raro y popular en Pokémon Go, pero ¿puede ser Shiny? Esto es todo lo que tienes que saber sobre ello.

A nivel de diseño, Scraggy es un Pokémon donde confluye la moda del hip hop de llevar los pantalones caído junto al de un largarto. La primera vez que lo vimos fue en Pokémon Blanco y Negro en la Nintendo DS. No obstante, a Pokémon Go llegó en 2020 para la alegría de muchos

Scraggy es un buen Pokémon para atrapar en Pokémon Go, sobre todo, porque su evolución Scrafty es una de las mejores opciones para las ligas PvP (jugador contra jugador.

Al ser un Pokémon tan codiciado, puede ser que te estés preguntando si Scraggy lo podremos encontrar en su versión shiny en Pokémon Go. Antes de que pases horas buscándolo, aquí tienes la respuesta. Solo tienes que seguir leyendo.

¿Podemos encontrar a Scraggy shiny en Pokémon Go?

Por desgracia actualmente no podemos encontrarnos a Scraggy en su versión variocolor en Pokémon Go.

No obstante, la versión variocolor de Scraggy no cambia mucho respecto a su aspecto original. Podría incluso entrar en la categoría de esos Pokémon que dices “ah, que me ha tocado shiny”. Su variación es tan mínima que para muchos no tiene sentido buscar su variante.

Aun así, y como es normal en los Pokémon con versión shiny, si evolucionamos la versión base también tendremos su evolución con esta forma. Es decir, que para muchos sería más bien puro coleccionismo que por estética.

A pesar de que, al momento de escribir estas líneas, Scraggy no tenga la versión shiny no significa que no lo tengamos en un futuro. Scraggy salió hace tres años en Pokémon Go por lo que puede ser que en los próximos meses tengamos una sorpresa respecto a su variante.