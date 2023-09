Jugador de Starfield encuentra un planeta tan deformado que ni su fauna puede navegar por él

Un jugador de Starfield ha hecho un descubrimiento que probablemente no se esperaba. Se trata de un planeta especialmente deformado que ha dejado atónita a la comunidad, ya que incluso su fauna autóctona tiene dificultades para navegar por su desafiante paisaje.

Un jugador de Starfield compartió un vídeo en la comunidad Reddit del juego en el que se mostraba un planeta con un terreno increíblemente escarpado.

Mientras el jugador contemplaba la pendiente casi vertical, también veía el desafío de navegar por ella.

Una hilera de criaturas con aspecto de dinosaurios nativos del planeta fueron vistas bajando la colina a gran velocidad, incapaces de mantener el equilibrio en el traicionero terreno.

El post, titulado acertadamente “Terreno demasiado escarpado incluso para la fauna salvaje”, causó una gran impresión en la comunidad de Starfield, ya que el jugador comentó: “Me quedé boquiabierto al ver lo escarpado que era, sobre todo verlos cayendo”.

La reacción de la comunidad fue una mezcla de diversión y curiosidad. Los comentarios iban desde apreciar la hilaridad de la situación, “Es lo más maravilloso que he visto en años” y “Esto me ha hecho reír a carcajadas, gracias”, hasta interpretaciones humorísticas del comportamiento de los animales, con un usuario bromeando: “Malditos alienígenas, no entienden las costumbres de la gente de ese planeta. Así es como viajan. Es mejor”.

Planeta “descubierto” por jugador de Starfield

El planeta en cuestión se identificó como Jaffa IV, en el sistema estelar Jaffa. El jugador también mencionó una ubicación “superguay” en el planeta llamada Vulture’s Roost y mostró su arma, un Lawgiver totalmente equipado.

Aunque las criaturas de Jaffa IV nos hicieron reír, está claro que no todos los planetas han proporcionado la misma experiencia.

Hace poco, un jugador se encontró con un híbrido de pulpo y araña realmente aterrador llamado “Cefalópodo cazador”, que parece sacado de una pesadilla.

Este tipo de descubrimientos añaden un toque de humor e intriga al juego, recordando a los jugadores lo impredecible que resulta explorar territorios desconocidos.

