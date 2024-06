Elden Ring: cómo conseguir las Artes Marciales de Hojaseca en Shadow of the Erdtree

Hoja Seca Dane es un personaje bastante misterioso del DLC de Elden Ring, Shadow of the Erdtree. Es a través de él que podemos conseguir las Artes Marciales de Hoja Seca.

En tu camino por las Tierras Sombrías de Shadow of the Erdtree, del DLC de Elden Ring, te vas a encontrar a muchos personajes en tu camino que te ayudarán y enseñarán habilidades de combate para hacerte cada vez más fuerte.

Hoja Seca es uno de ellos y gracias a él podrás aprender artes marciales, lo cual te será de mucha ayuda para abrirte camino a través de golpes en el sombrío mundo del juego.

Dónde conseguir las Artes Marciales de Hojaseca en el DLC de Elden Ring

Para conseguir las Artes Marciales de Hojaseca tendrás que retar a Hoja Seca Dane a un duelo y ser el vencedor.

Afortunadamente para ti, la pelea contra este NPC de Shadow of the Erdtree no es tan difícil. Este no tiene mucho aplomo, así que podrás interrumpir sus ataques. Ten presente que los movimientos de Hoja Seca Dane se basan en combos rápidos que si estás desprevenido te van a pillar por sorpresa y lo puedes lamentar, así que avíspate.

Lo mejor que puedes hacer es mantener la distancia, observa sus ataques y busca la mejor forma de contrarrestarlos. Asegúrate de rodar lejos de su ataque insignia, Explosón de Palma, que cargará durante un segundo antes de ejecutarlo.

Para llegar al duelo en sí, primero tendrás que derrotar a Rellana, Caballera de Luna Gemela, y acceder a la región del Atlas Scadu. Una vez allí, dirígete al lugar de gracia Cruz de Altasenda, que seguramente será el primer sitio que descubras tras llegar a la región.

Aquí encontrarás la carta Misiva del monje que es una invitación para luchar y el gesto ‘Que gane el mejor’. Al leer la nota, descubrirás que Hoja Seca Dane te espera en un sitio al este, el lugar de Gracia Ruinas de Moorth junto a una Cruz de Miquella. Podrás ver su ubicación en el mpaa de abajo:

FROMSOFTWARE

Al interactuar con Hoja Seca Dane no recibirás respuesta, así que realiza el gesto ‘Que gane el mejor‘ delante de él y desencadenarás el duelo.

Una vez derrotado, serás transportado de vuelta a la Cruz de Miquella, donde podrás recoger la preciada arma ‘Artes Marciales de Hoja Seca’.

Estadísticas del arma Artes Marciales de Hoja Seca en Shadow of the Erdtree

Las Artes Marciales de Hoja Seca es el nuevo estilo de lucha cuerpo a cuerpo introducido con Shadow of the Erdtree. La cadena de ataque de esta arma consiste en puñetazos rápidos y patadas llamativas que resultan muy satisfactorias. Los ataques ligeros desembocan en ataques pesados y su rapidez puede ayudar a infligir un gran daño en cuestión de segundos.

Dicho esto, lanzarse al combate con los puños te hace vulnerable a recibir daño, así que tendrás que tener cuidado al lanzar combos largos, especialmente contra los agotadores jefes que encontrarás en cada rincón de las Tierras Sombrías.

Acá vas a poder ver las estadísticas base de las Artes Marciales de Hojaseca en el juego:

FROMSOFTWARE Esta arma se sube de nivel con Fuerza y Destreza.

Poder de ataque Físico – 80 Crítico – 100

Negación de Daño de Guardia Físico – 35 Magia – 20 Fuego – 20 Rayo – 20 Sagrado – 20 Impulso – 20

Escala Fuerza – D (Requiere 8) Destreza – D (Requiere 8)

Cenizas de Guerra Explosión de Palma



La mejor build para Artes Marciales de Hojaseca del DLC de Elden Ring

Dado que esta arma se basa en la velocidad y la maniobrabilidad, se combina mejor con una estructura DEX (Destreza), pero también funciona bien si reúnes puntos de Fuerza en su lugar. En primer lugar, asegúrate de subir el arma a +25 y de tener STR (Fuerza) y DEX subidos al menos a 40.

Para la Ceniza de Guerra, te recomendamos que utilices el Torbellino de Hoja Seca. Encontrarás esta habilidad cerca de una cascada, justo delante del lugar de gracia del este, Ruinas Antiguas de Rauh. Con esta habilidad, el SinLuz desencadena una ráfaga de patadas que infligen un daño devastador, por lo que es una elección ideal para el arma.

Usar combos con las Artes Marciales de Hoja Seca te dejará expuesto a ser castigado, por lo que tendrás que aumentar tus estadísticas de reducción de daño. Para ello, sugerimos encantamientos como Juramento dorado. La estructura depende de tu poder de ataque, así que asegúrate de potenciarlo con Llama, dame fuerza.

Con respecto a los talismanes, tenemos el Talismán de escudo grande con blasón de dragón, Fragmento de Alexander, Insignia con espada alada podrida y Talismán de Piedra Destrozada. Nuestras elecciones aumentan el poder de los ataques sucesivos, incluida la potencia de las habilidades de patada, mientras que el Talismán con blasón de dragón mejora significativamente la reducción del daño físico.

Ahora con todo esto, solo falta la armadura. Todo depende de tus preferencias, ¡pero no te pases con la carga de equipo!

Y esto es todo lo que tienes que saber, esperamos que te haya sido de gran ayuda y puedas hacerte con esta poderosa arma que te enseñará nuevas habilidades. Si te ha gustado no dudes en echar un ojo a más guias: cómo completar la misión de Melina, cómo derrotar al Dragón antiguo Senessax o cómo derrotar a Messmer el Empalador.

