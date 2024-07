Cómo completar la misión Explorar Holt Town en Once Human

Entre las muchas misiones que vas a encontrar en Once Human, Explorar Holt Town es una especial, porque tiene algunos objetivos que son algo complicados.

En Once Human, el nuevo videojuego looter shooter de Starry Studio, hay mucho por descubrir y misiones que completar. En una de ellas tendrás que explorar Holt Town y justamente ese es el nombre de la misión.

Para completar esta misión de Once Human se recomienda ser nivel 30. También es importante que estés preparado porque lo que viene puede ser algo complicado.

El artículo continúa después del anuncio.

Ubicación de Holt Town en Once Human

Holt Town se encuentra en el Pico Chalk. Justo al sur de la Granja Norton y muy cerca de la frontera con Broken Delta.

El artículo continúa después del anuncio.

Las coordenadas en el mapa son las siguientes: 3818, -4451. Recuerda que el juego recomienda que seas de nivel 30, ya que si tienes un nivel menor lo más probable es que tengas muchas dificultades.

Una vez que llegues a Holt Town, podrás completar la misión Explorar Ciudad Holt. Todo lo que tienes que hacer para completarla es explorar por completo la ciudad, lo que implica encontrar la caja mística, los cajones de armas y armaduras, derrotar a algunos enemigos y activar el ancla de la grieta (Rift Anchor).

El artículo continúa después del anuncio.

STARRY STUDIO

Cómo encontrar la caja mística de Holt Town en Once Human

Vas a encontrar la caja mística de Holt Town en el primer piso del museo. Tendrás que entrar a la estructura abandonada del museo a través de un hoyo del techo, después de activar el Ancla de Grieta.

El artículo continúa después del anuncio.

Ahora que lograste entrar, solo tienes que seguir estos pasos:

Entra en la zona de exposiciones de arte. Utiliza el ascensor para llegar a la segunda planta. Coge la tarjeta de acceso Rosetta V2 que hay en una mesa cercana. Pasa por el pasillo amarillo que hay detrás del ascensor. Interactúa con el terminal al final del pasillo. Entra en el laboratorio y encuentra la Caja Mística en su interior.

STARRY STUDIO

Derrota a los enemigos

El siguiente objetivo de la misión es eliminar a 12 enemigos comunes en Holt Town. Asegúrate de llevar tus mejores armas equipadas. Una vez que derrotes a los 12 enemigos, habrás completado esta etapa.

El artículo continúa después del anuncio.

Los enemigos están dispersos por toda Holt Town, así que explora bien el área. Mientras lo haces, puedes recoger botín adicional que encuentres en el camino.

Encuentra cajas de armas y armaduras

En esta misión de explorar Holt Town vas a encontrar 4 cajas y deberás abrirlas todas. Estas contienen armas y armaduras. Sus ubicaciones en el título son las siguientes:

El artículo continúa después del anuncio.

Caja 1 : En una piscina vacía frente a una gran casa blanca. La casa está cerca del sur de Holt Town.

: En una piscina vacía frente a una gran casa blanca. La casa está cerca del sur de Holt Town. Caja 2 : En la planta baja del Museo.

: En la planta baja del Museo. Caja 3 : En el comedor de la mansión. Si entras por la entrada principal, es la primera habitación a mano derecha.

: En el comedor de la mansión. Si entras por la entrada principal, es la primera habitación a mano derecha. Caja 4: Detrás del cobertizo al noreste de la mansión.

¿Cómo activar el Ancla de Grieta?

Para activar el Ancla de Grieta en Holt Town, es crucial que hayas progresado en la misión principal. Estos anclajes están conectados a los monolitos de una zona específica, por lo que necesitarás interactuar con ellos para completar todas las tareas de esa región.

El artículo continúa después del anuncio.

Si no puedes activar el Ancla es probable que necesites avanzar más en la misión principal. Asegúrate de haber progresado en la misión principal del Pico Chalk y de haber desbloqueado el Monolito correspondiente.

La ubicación del Ancla de Grieta en Holt Town está marcada en tu mapa, situado en la esquina noroeste de la ciudad.

El artículo continúa después del anuncio.

Otros secretos de Holt Town en Once Human

No creas que porque completaste la misión Holt Town se quedó sin secretos. Aún quedan más cosas por explorar y encontrar y acá te las decimos para que no te pierdas de absolutamente nada.

El artículo continúa después del anuncio.

Caja Mística Secreta

Hay una caja mística escondida en Holt Town que puedes encontrar al lado de la casa con la piscina vacía. Es la misma zona donde encuentras el primer cajón de armas. Escondido detrás de un seto, puedes encontrar el cajón místico justo al oeste de la casa.

Acertijo secreto

Si entras en Holt Town desde el Sur, puedes empezar un acertijo al entrar en la primera casa a la derecha. Todo lo que tienes que hacer es seguir las pistas y luego abrir la caja que tiene un código. En cado de que tengas problemas consiguiendo el código, no te preocupes, el código es 1234.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Receta especial

La receta del perro caliente frito mixto se encuentra en Holt Town, justo delante del edificio del sindicato Green Grove. Las coordenadas exactas son 3636, -4386, y podrás encontrarla dentro de la cafetería frente a Green Grove. Esta es una excelente receta para que subas de peso en el juego.

Y esto es todo lo que necesitas saber para completar esta misión. Para conocer incluso más contenido del juego en Dexerto ES, no puedes irte sin leer estos otros artículos: mejores especializaciones de miméticos y sus ventajas o Código de Once Human para completar la misión Boy Just Wanna Have Fun.

El artículo continúa después del anuncio.