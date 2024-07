Cómo completar la misión Unfinished Expedition en Once Human

En Once Human los jugadores van a poder completar muchas misiones, entre ellas se encuentra Unfinished Expedition, la cual otorga muchas recompensas al completarse. Acá vas a conocer todo lo que necesitas para resolver los puzles y llevarle las notas de exploración a Maxie o Claire.

Unfinished Expedition es una misión secundaria de Once Human y requiere que los jugadores exploren un peculiar faro junto al mar para encontrar todos los documentos de investigación que pertenecen a Rossetta.

El faro se ubica al sureste del Mercado Meyer, en la costa. Acá te vamos a explicar el paso por paso para que puedas completar esta misión que puede llegar a confundir a más de uno.

Pasos para completar la misión Unfinished Expedition en Once Human

Lo primero que debes hacer es desbloquear esta misión. Avanza en las misiones principales hasta encontrarte con Maxie en el Mercado Meyer. Esto hará que la misión esté disponible y aparezca claramente en tu mapa para que puedas seguirla.

Ve al gran faro abandonado y sube hasta la cima. Ahora simplemente recoge las Notas de Expedición. Los pasos para completar la misión son dos:

Encontrar los documentos de investigación de Rosetta Entrega las notas de exploración a Maxie o Claire

Starry Studio / Dexerto Puedes encontrar el faro abandonado al sureste de Mercado Meyer.

Cómo encontrar los documentos de investigación de Rosetta

Hay tres documentos de investigación de Rosetta que tendrás que encontrar para completar esta parte de la misión en el juego. Esto incluye rastrear los Registros de Seguridad Medioambiental, los Registros Médicos y los Registros del Ejército, todo esto mientras resuelves puzles en tu travesía.

Registros de Seguridad Medioambiental

Dirígete al borde del astillero, siguiendo la indicación de tu marcador de misión. Aquí encontrarás algunos enemigos que deberás eliminar. Luego, sube por la escalera hasta la cima del pequeño faro y usa tu planeador para aterrizar en el barco.

Utiliza tu planeador para desplazarte fácilmente a la nave desde lo alto del faro. Los Registros de Seguridad Ambiental se encuentran en la parte delantera del barco; interactúa con ellos para recogerlos.

Registros Médicos

Para encontrar el Documento de Historial Médico, ve al edificio situado en la zona más adentro de los muelles. Podrás guiarte mejor con el marcador de búsqueda, pero varios guardias estarán patrullando la zona y tendrás que encargarte de ellos.

Luego tendrás que encajar las tres formas en la sección inferior del círculo para conseguir el documento.

Starry Studio Tendrás que encajar las tres formas en la parte inferior del círculo para obtener el documento.

Una vez dentro del edificio médico, dirígete a la escalera y accede al Terminal Informático del fondo, junto a la máquina de rayos X. A continuación, tendrás que interactuar con cada uno de los tres nodos de la parte derecha de la pantalla para que todos se alineen dentro de la sección inferior y conseguir el Historial Médico tal y como se muestra arriba.

Registros del Ejército

Aunque el marcador del Registro del Ejército te dirige al edificio que contiene el Registro del Ejército en el astillero, no ofrece más instrucciones sobre cómo entrar. Por ello, tendrás que resolver un puzle para desbloquear la puerta, afortunadamente no se trata de códigos, como en la misión ‘Boys Just wanna Have Fun’. Es aquí donde varios jugadores pueden llegar a confundirse.

Para abrir la puerta debes alinear dos fotos y completar una imagen. Estas fotos están en el lateral del edificio, y necesitas ajustar las dos mitades de la imagen de una niña pequeña para que encajen perfectamente. Este puzle puede ser complicado y seguramente requerirá varios intentos de tu parte.

La mejor manera de resolver el puzle es situarse cerca del contenedor metálico y observar las fotos. Luego, coloca la cámara en tercera persona y ajusta la posición moviéndote hacia la izquierda, derecha, adelante o atrás hasta que las dos mitades de la imagen se alineen correctamente.

Una vez que las fotos se alineen, desaparecerán y la puerta se abrirá, permitiéndote acceder al interior del edificio y recoger los Registros del Ejército.

Ubicación de Maxie y Claire en Once Human

Una vez que hayas completado los pasos anteriores, regresa al Mercado Meyer, el cual está marcado en un círculo rojo en la imagen de abajo:

Starry Studio Maxie y Claire se encuentran en el Mercado Meyer, donde comenzó la misión.

Encontrarás a Maxie y Claire cerca de ahí. Ahora solo tendrás que interactuar con alguno de estos NPC y entregues las notas de exploración que has encontrado. Al hacer esto habrás completado todas las partes de la misión Unfinished Expedition en Once Human.

¡Y esto es todo! Esperamos que puedas completar esta misión sin ningún problema. Y ya que estás acá te invitamos a leer: Cómo completar la misión Explorar Holt Town o Cómo conseguir una motocicleta en Once Human.