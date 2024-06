Cómo conseguir fichas Peg-E en Monopoly Go

Si quieres conseguir todas las recompensas de la entrega de premios de Peg-E en Monopoly Go, necesitarás las fichas específicas del evento y son muchísimas. Estos son los lugares donde tendrás que buscarlas.

A diferencia del Evento de Socios en Monopoly Go, no encontrarás Fichas Peg-E distribuidas por el tablero para recoger en este videojuego. Ningún evento te dará suficientes fichas por sí solo, por lo que tendrás que explorar a fondo el rodillo de dados.

Además, el evento Peg-E actual tiene una duración limitada, ya que finaliza el 2 de julio. Por lo tanto, deberás actuar con rapidez. Aquí te explicamos lo que necesitas saber sobre las fichas Peg-E en Monopoly Go y cómo obtenerlas.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Contenido

Cómo obtener las fichas Peg-E en Monopoly Go

Las únicas formas de ganar fichas Peg-E en Monopoly Go es a través de Torneos, Ganancias rápidas, Regalos gratis y compras con dinero real. Fuera de estas, estas fichas también pueden estar en uno de los parachoques de la máquina Peg-E, golpéalos lo suficiente y las conseguirás.

Aquí tienes un desglose de todos estos métodos para conseguir fichas del evento Peg-E y lo que puedes esperar.

Eventos y torneos

Los eventos y las tablas de clasificación son las mejores maneras de obtener fichas Peg-E en Monopoly Go. Como estas fichas no se encuentran en el tablero, los eventos serán tu principal fuente. Los eventos en solitario son los que más fichas te proporcionarán. El único evento en solitario activo en este momento, Todo lo que Puedes Ganar, ofrece una impresionante cantidad de 1.016 fichas.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Las tablas de clasificación y los torneos también otorgan una buena cantidad de fichas. En el torneo Slice and Dice, por ejemplo, puedes ganar 205 fichas al superar sus 30 hitos. Para no perderte ningún evento, consulta nuestra página de eventos diarios para ver cuál se está celebrando actualmente.

Ganancias rápidas

Las ganancias rápidas son otra fuente limitada pero fácil de conseguir fichas Peg-E en Monopoly Go. Se actualizan a diario y tienen tres listas de desafíos, que casi siempre son fáciles: “Tira cinco veces”, “Mejora puntos de referencia”, etc.

Encontrarás la lista de desafíos y recompensas en la sección “GANANCIAS”, en la parte inferior izquierda de la pantalla.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Eso sí, no conseguirás demasiado, alrededor de 3-7 por cada desafío completado en Ganancis rápidas, pero son sencillos y no deberían ser ignorados, especialmente cuando tienes fuentes limitadas.

Regalos gratis

Los Regalos Gratuitos son otra fuente para hacerte con las fichas, pero al igual que con las Ganancias Rápidas, no esperes obtener muchas. Al fin y al cabo, se llaman “gratuitos” porque no tienes que hacer nada para obtenerlos. Se actualizan cada ocho horas y, si tienes activadas las notificaciones, recibirás un recordatorio de cuándo estarán disponibles nuevamente.

Para encontrarlos, dirígete a la tienda y desliza hacia la sección superior; aparecerán después de cuatro pasadas. En general, vale la pena revisar los Regalos, ya que proporcionan dados y contienen fichas de eventos específicos cuando estos están activos.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Cómo conseguirlos para la máquina Peg-E

En los dos parachoques del robot Peg-E habrá dinero, dados o fichas. Si los golpeas lo suficiente, obtendrás la recompensa.

Una vez que reclames una, aparecerá otra, así que después de reclamar la Ficha, será la que no estaba antes. Recomendamos alternar entre los dados y las fichas, ya que son más importantes.

Y esas son casi todas las formas en las que puedes conseguir las fichas Peg-E en Monopoly Go, el juego de Scopely. Por lo general, las que se pueden ganar deberían bastar para reclamar todas las recompensas, pero necesitarías unas tiradas de dados decentes apiladas de antemano y jugar realmente al juego.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Comprarlas por dinero real

Mira, no queremos sonar prejuiciosos ni nada por el estilo, pero no recomendamos gastar dinero en el juego, especialmente en este que no ofrece Pegatinas Salvajes como recompensa. Aun así, gastar algo de tu dinero ganado con esfuerzo para comprar estas Fichas es una opción.

SCOPELY Podrás comprarlas por dinero real, pero no te lo recomendamos.

La parte izquierda de tu pantalla siempre está llena de ofertas; revisa todas las que están activas y decide cuál te gustaría canjear.

Algunas ofertas son como una cadena de recompensas, donde obtienes una o dos gratis, pero para desbloquear otras tendrás que gastar dinero.

Aunque no tengas intención de gastar, vale la pena revisarlas, ya que las primeras pueden ser gratuitas y puedes detenerte después de reclamar los regalos.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

¿Qué pasa con las fichas Peg-E sobrantes?

Todas las fichas sobrantes de Peg-E Prize en Monopoly Go se convertirán en dados o en efectivo. Otra opción es seguir gastándolas en el robot Peg-E, ya que puedes seguir jugando incluso después de haber completado todos los hitos.

Puedes conseguir montones de dados y dinero en efectivo de esta forma, puede que incluso más de lo que conseguirías después de la conversión. Te recomendamos encarecidamente que no te compliques y sigas usándolos.

Y esto es todo sobre el tema. Si te gustó sigue leyendo más contenido de este juego con estas guías que te serán muy útiles: todos los tipos de pegatinas y sus probabilidades o ¿se pueden enviar dados en Monopoly Go?

El artículo continúa después del anuncio.