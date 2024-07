Cómo desbloquear a Blair en The First Descendant

Blair es un personaje centrado en el fuego en The First Descendant y que acaba con los enemigos con la facilidad, y si quieres desbloquearlo esto es todo lo que tienes que saber.

Blair es un personaje en The First Descendant que es el equilibrio entre poderoso y entretenido. Sin embargo, no está en la lista como uno de los personajes iniciales gratuitos, lo que significa que tendrás que desbloquearlo.

Para echarte una manita y que tengas todo clarísimo, así es cómo puedes desbloquear a Blair en The First Descendant en el juego de Nexon Games.

Contenido

Cómo desbloquear a Blair

Para desbloquear a Blair en The First Descendant, podemos comprarlo en la tienda por 600 de Calibre o investigarlo, que es la forma gratuita de desbloquearlo.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Si quieres fabricarlo, necesitarás las siguientes piezas:

Piezas de célula mejoradas

x192 Repton

x225 Plasma semiconstante

x15 Receptor Arche

x1 Plano de célula mejorada Blair

x150.000 oro

Piezas de estabilizador

x192 Repton

x453 Endurecedor

x9 Procesamiento de datos Cercuit

x1 Blair Estabilizador Plano

x150.000 oro

Catalizador espiral partes

x270 Acelerador de metal

x453 Endurecedor

x16 Piedra de monita

Plano del catalizador espiral Blair x1

x150.000x oro

Piezas de código

Código Blair x1

Cuando tengamos todos sus materiales de artesanía, vamos a Anais en las Montañas Albion y accedemos al Instituto de Investigación. Poco después, tendremos que pagar 400.000 para investigarlo y esperar 16 horas a que esté disponible.

NEXON GAMES

Habilidades de Blair

Las habilidades de Blair se centra en su daño de fuego, efectos de quemadura y golpe crítico.

Habilidades pasivas

Jefe de cocina (pasiva): Aumenta el daño de golpe crítico al atacar a enemigos en llamas. La probabilidad de golpe crítico aumenta en función del número de zonas de llamas activas.

Habilidades activas

Llamarada: desata llamas que dañan a los enemigos cercanos y crean una Zona de quemadura. Las Zonas de quemadura infligen daño continuo y el efecto Quemadura a los enemigos cercanos.

desata llamas que dañan a los enemigos cercanos y crean una Zona de quemadura. Las Zonas de quemadura infligen daño continuo y el efecto Quemadura a los enemigos cercanos. Extinguir: Recoge Hornillos del campo de batalla y restaura Maná. Recuperar hornillos también aumenta temporalmente la DEF.

Recoge Hornillos del campo de batalla y restaura Maná. Recuperar hornillos también aumenta temporalmente la DEF. Sabor a quemadura: Dispara llamas hacia delante, infligiendo daño continuo y el efecto Quemadura a los enemigos en el punto de impacto.

Dispara llamas hacia delante, infligiendo daño continuo y el efecto Quemadura a los enemigos en el punto de impacto. Cocina mortal: Lanza una gran bola de fuego que se divide en bolas más pequeñas al impactar, provocando explosiones adicionales. Las explosiones infligen el efecto Quemadura y crean una Zona Quemada en el suelo.

NEXON GAMES

¿Quién es Blair en The First Descendant?

En un principio era el cocinero del cuartel general, por lo que Blair conoce bien el fuego, lo que probablemente le ayuda a causar el tipo de daño que prefiere.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Sin embargo, un Colo bípedo lo emboscó mientras acampaba, lo que Blair corrió al almacén cercano para salvar sus ingredientes, quedando atrapado dentro. Rápidamente cayó inconsciente mientras los ingredientes de sus brazos empezaban a arder.

Al recobrar la consciencia, Blair se dio cuenta de que de sus manos salían llamas feroces, lo que le impulsó a entrenar para convertirse en Descendiente.

A pesar de ser ahora un Descendiente, le sigue gustando cocinar y siempre está preparando tentempiés para sus compañeros.

¡Y ya está! Esto es todo lo que tienes que saber sobre Blair en The First Descendant, no dejes de visitarnos para estar al tanto de cómo desbloquear el traje de Bunny o bien cómo personalizar el traje.

El artículo continúa después del anuncio.