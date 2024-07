Once Human es un nuevo título gratis multijugador de supervivencia, pero lo que muchos se preguntan es si se puede jugar con mando.

Once Human es un nuevo lanzamiento del estudio chino Starry Studio. Se trata de un título de supervivencia multijugador masivo en un mundos postapocalíptico infectado por una criatura alienígena llamada Stardust.

Por ahora, solo está disponible para PC, por lo que al ser en tercera persona, muchos preferirán jugar con mando antes que con teclado y ratón. Aquí te explicamos si puedes hacerlo.

Once Human: ¿podemos jugar con mando?

La respuesta es no, no podemos jugar Once Human con mando o control externo. Al menos no en su lanzamiento.

Los desarrolladores del juego aseguraron que esto se debe a ajustes técnicos en curso, pero también dijeron que su equipo está trabajando para sumar el soporte para mandos lo antes posible. Incluso, dieron una fecha: esperan que esté disponible para agosto de 2024.

Entonces si lo que quieres es jugar Once Human con mando a toda costa, no tendrás mucha espera, a pesar de que no hay fecha exacta para la salida de esta función.

Es importante aclarar también que mientras juegas Once Human, evites tener cualquier tipo de mando conectado a la PC, ya que estos pueden causar errores de compatibilidad con el juego y hacer que crashee.

Si sueles jugar en consolas, al tratarse de un título en tercera persona, puede que te incomode más que nada al principio jugar con teclado y ratón y principalmente en los combates, donde tendrás que moverte y disparar en simultáneo.

Actualizaremos este artículo a medida que tengamos más novedades o cuando se lance definitivamente el soporte para mandos en Once Human. Así que no te olvides de guardarlo y visitarlo regularmente.

¡Y eso es todo! Para más contenido, puedes revisar cómo conseguir los drops de Twitch de Once Human.