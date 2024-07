¿Podemos jugar Once Human en Android?

Once human es el nuevo juego que está causando conmoción y si bien está disponible para PC, muchos jugadores se preguntan si pueden jugarlo o no en Android y móviles en general.

El nuevo videojuego de mundo abierto y supervivencia de Starry Studio, Once Human, llegó y está disponible para que los fans del género puedan disfrutarlo. En este podrás sumergirte en un mundo post apocalíptico en donde varias amenazas acechan, así que deberás poner orden y reconstruir todo con ayuda de tus amigos.

Debido a que es un juego gratuito que está llamando mucho la atención, muchos se preguntan si está disponible para plataforma móviles, especialmente en sistemas Android.

¿Está Once Human disponible en Android?

Para fortuna de los jugadores móviles, Once Human está disponible en Android.

Esto significa que podrás disfrutar de este título de Starry Studio en tu móvil si cuentas con el sistema operativo del androide verde. Pero esto no es todo, ya que también está disponible en iOS. De esta forma, los desarrolladores expanden las posibildades y permiten que se pueda disfrutar del juego mulijugador gratuito en cualquier lugar siempre que se tenga una conexión estable de Internet.

Este título también esta disponible en PC, permitiendo el juego cruzado entre sistemas. También sabemos que los desarrolladores tienen pensado hacer ports para consolas, ya que la demanda para sistemas como la PS5 es alta.

Jugar Once Human en móviles, sobre todo en Android, tiene sus ventajas. Ten en cuenta que los dispositivos móviles permiten jugar en cualquier lugar y en cualquier momento, ya sea durante el transporte público, en una pausa del trabajo o en la comodidad de tu hogar.

Además, la mayoría de las personas tienen acceso a un teléfono móvil, lo que facilita la descarga y el juego de una amplia variedad de juegos sin necesidad de consolas o computadoras.

Cómo jugar Once Human en Android

Jugar Once Human en Android es muy fácil. Solo tienes que seguir estos pasos:

Abre la Play Store en tu dispositivo móvil Android.

En el buscador escribe ‘Once Human’

El juego debería aparecer de primer lugar en los resultados de búqueda.

Ingresa en este y haz clic en ‘descargar’

Cuando la descarga haya finalizado podrás entrar al juego

¡Comienza a disfrutar!

Así que ya lo sabes, Once Human está disponible para dispositivos Android, así que si eres un jugador que prefiere los móviles, esta es una excelente oportunidad para disfrutar de la portabilidad que este título ofrece. Ahora que ya lo sabes, aprovecha de echarle un ojo a más artículos interesantes como: Requisitos de Once Human en PC y móviles, Drops de Twitch para Once Human y ¿Podemos jugar Once Human con mando?