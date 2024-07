¿Tiene Once Human juego cruzado? Todo sobre el crossplay de PC y móviles

En caso de que te estés preguntando si Once Human tiene juego cruzado, acá te vamos a compartir todo lo que te interesa para que no tengas ni una sola duda.

Once Human es un nuevo videojuego de mundo abierto y supervivencia donde tendrás que luchar contra diversos monstruos en un mundo postapocalíptico. Los jugadores pueden trabajar juntos para fabricar armas, construir bases defensivas y sobrevivir contra las hordas infernales que habitan las tierras.

Sin embargo, muchos metahumanos se preguntarán si Once Human es compatible con el juego cruzado y la progresión cruzada entre PC, iOS y Android. Después de todo, poder formar equipo con jugadores de distintas plataformas y jugar sobre la marcha es una gran ventaja.

¿Once Human tiene juego cruzado?

Sí, Once Human permite el juego cruzado entre PC y dispositivos móviles. Esto significa que podrás formar equipo con jugadores sin importar la plataforma que elijas.

Sin embargo, es importante señalar que Once Human no está disponible en iOS ni Android (por ahora). Aunque aún no hay una fecha de lanzamiento establecida para Android, la App Store oficial indica una que sería el 26 de septiembre de 2024.

Así que, si planeas jugar Once Human, tendrás que instalarlo en PC o esperar pacientemente al lanzamiento en móviles.

¿Once Human tiene progresión multiplataforma?

Sí, Once Human admite la progresión cruzada en todas las versiones del juego. Según las preguntas frecuentes del juego, las cuentas de Once Human te permitirán acceder a tu perfil de personaje sin importar la plataforma.

Esto significa que podrás jugar en tu PC para enfrentarte a enemigos más difíciles y luego cambiar a tu dispositivo móvil para ocuparte de las tareas de recolección. Jugar a Once Human en cualquier lugar también es una gran ventaja para quienes desean continuar su progreso cuando están lejos de su ordenador.

Once Human es un juego gratuito, podrás descargar el juego y probarlo tanto en PC como en móviles. Así que una vez que se lance en móvil, te recomendamos probarlo.

