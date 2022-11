El puerto de Gran Turismo para PC podría estar desarrollándose

Las últimas declaraciones del productor de la serie, Kazunori Yamauchi, indican que un puerto de Gran Turismo 7 para PC podría llegar a ver la luz próximamente.

PlayStation sigue ampliando sus horizontes en cuanto a la distribución de sus juegos a un público más amplio. Horizon Zero Dawn dio el pistoletazo de salida a esta iniciativa al aterrizar en Steam y Epic Games Store en agosto de 2020.

Desde entonces, otros títulos notables como Days Gone, God of War (2018) y los títulos de Spider-Man de Insomniac han dado también el salto a PC.

Una decisión que a términos de ventas está siendo más que rentable. Dos meses y medios después del lanzamiento del puerto de God of War (2018) generó más de 26 millones de dólares.

El desarrollador de Gran Turismo 7 está considerando llevar el juego a PC

En declaraciones a GTPlanet durante la Gran Turismo World Finals, el productor Kazunori Yamauchi dijo que él y el equipo de Polyphony Digital están “estudiando” la posibilidad de llevar GT7 a PC.

Sin embargo, también declaró que sería una empresa bastante difícil de llevar a cabo, pero que tampoco es improbable.

“Gran Turismo es un título muy bien adaptado. No hay muchas plataformas que puedan ejecutar el juego en 4K/60p de forma nativa, así que una forma de hacerlo posible es reducir la plataforma. No es un tema muy fácil, pero, por supuesto, lo estamos estudiando y considerando”.

Sony Gran Turismo estaría preparándose para dar el gran paso a PC

Dado que está disponible tanto en PS4 como en PS5, Gran Turismo 7 ya lleva el símbolo de experiencia multiplataforma.

Pero, como demostraron los problemas de lanzamiento de Zero Dawn, llevar un juego de PlayStation tecnológicamente sofisticado a un hardware que no sea de Sony no es precisamente sencillo.

El director de PlayStation Studios, Hermen Hulst, ya había insinuado que los futuros títulos de la consola llegarán a PC al menos un año después de su lanzamiento. De ser así, es posible que Gran Turismo 7 llegue a PC más pronto que tarde.