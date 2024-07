¿Está caído The First Descendant? Estado del servidor

Si estás teniendo problemas para jugar The First Descendant, aquí te traemos el estado del servidor para saber si está caído o no.

Nexon ha entrado en el género de los looter shooter con The First Descendant, un título de acción lleno de personajes únicos, juego cooperativo multiplataforma y (por supuesto) mucho, mucho botín.

Por supuesto, al tratarse de un juego online, los jugadores dependen del estado del servidor. Si no puedes jugar o conectarte al juego, aquí tienes el estado actual del servidor de The First Descendant.

Contenidos

¿Están caídos los servidores de The First Descendant?

En el momento de escribir estas líneas, los servidores de The First Descendant están en línea. Aunque los desarrolladores adviertieron de que los jugadores pueden encontrarse con algunos problemas.

Muchos jugadores han informado de que al intentar conectarse les aparece el mensaje “Game login failed [LE:13]”

Los desarrolladores lo reconocieron, diciendo en una publicación en varias de las cuentas de redes sociales del juego: “Nos hemos dado cuenta de que las conexiones del juego no están disponibles temporalmente.”

Aunque en un principio no pudieron ofrecer más detalles que un “Error de conexión del juego“, los desarrolladores prometieron identificar el problema e informar a los jugadores lo antes posible.

Curiosamente, algunos jugadores han dicho que todavía pueden acceder a The First Descendant, por lo que el problema no parece ser universal.

Cómo revisar el estado del servidor de The First Descendant

Nos aseguraremos de actualizar esta página regularmente con la información más reciente sobre el estado de los servidores del juego, así como noticias sobre cualquier mantenimiento planificado y futuras interrupciones.

También puedes seguir a la cuenta oficial del título en Twitter/X y unirte al servidor oficial del juego en Discord para recibir información actualizada de los desarrolladores.

¡Y eso es todo! Si no puedes acceder al juego, puedes revisar guías mientras esperas como qué es la maestría o cómo conseguir calibres.