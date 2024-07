Requisitos de Once Human en PC y móviles: mínimos y recomendados

Once Human es un nuevo título MMO de supervivencia gratis que muchos esperan jugar, así que aquí están los requisitos mínimos y recomendados.

Once Human es un nuevo videojuego gratis desarrollado por el estudio chino Starry Studio. Se trata de un MMO de supervivencia que está creciendo en popularidad por su mundo abierto.

Es por eso que, si te interesó el concepto, te traemos los requisitos mínimos tanto en PC como móviles para que sepas si podrás jugarlo de la mejor manera o, aunque sea, con los ajustes mínimos.

Once Human: requisitos mínimos y recomendados en PC

Requisitos mínimos en PC

Estas son las especificaciones que necesitarás al menos para correr el juego en tu ordenador.

Sistema Operativo : Windows 10 de 64 bits

: Windows 10 de 64 bits Procesador : Intel Core i5-4460

: Intel Core i5-4460 Memoria RAM : 8GB

: 8GB Gráficos : Nvidia GTX 750ti 4G / AMD Redeon RX550

: Nvidia GTX 750ti 4G / AMD Redeon RX550 Almacenamiento: 55GB de espacio libre

Requisitos recomendados en PC

Con estas especificaciones deberías correr Once Human sin problemas.

Sistema Operativo : Windows 10 de 64 bits

: Windows 10 de 64 bits Procesador : Intel Core i7-7700

: Intel Core i7-7700 Memoria RAM : 16GB

: 16GB Gráficos : Nvidia GTX 1060 6G / AMD Redeon RX 580 2304SP / Intel ARC A380

: Nvidia GTX 1060 6G / AMD Redeon RX 580 2304SP / Intel ARC A380 Almacenamiento: 55GB de espacio libre

Once Human: requisitos mínimos y recomendados en móviles

Si bien el juego ya está disponible para descargar en ordenadores desde distintas tiendas digitales como Steam o Epic Games, su versión para móviles aún no se lanzó.

Es por eso que todavía no sabemos cuáles son los requisitos mínimos y recomendados tanto en Android como iOS, pero actualizaremos este artículo ni bien lo sepamos.

Ahora que ya sabes si puedes correr el juego o no, es momento de adentrarse en este mundo apocalíptico infectado por el Stardust y aliarte (o no) con otros jugadores para sobrevivir.

