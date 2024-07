La facción de Virtual Idol de Zenless Zone Zero es una facción que se lanzará en una futura actualización, y para que no te pierdas detalle te traemos las ilustraciones oficiales, los 3 miembros que la conformarán y mucho más. Solo tienes que seguir leyendo.

Zenless Zone Zero se aleja de sus hermanas mayores como Genshin Impact y Honkai Star Rail por sus personajes tan colorido y sus facciones.

Y es que HoYoverse se está preparando para lanzar la facción Virtual Idol donde nos presentará un grupo que traerá canciones alegres y movimientos para morirse. Esto es todo lo que sabemos hasta el momento.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Contenido

¿Hay fecha de lanzamiento para la facción Virtual Idol?

No, HoYoverse aún no ha revelado ningún detalle sobre la fecha de lanzamiento de la facción Virtual Idol en Zenless Zone Zero.

No obstante, todo parece indicar que aparecería en la actualización 1.1 que se lanzará el 14 de agosto y parece que se centrará en Jane Doe y Qingyi, miembros del Equipo de Respuesta Especial de Investigación Criminal. Por ello, es bastante probable que los ídolos virtuales aparezcan después de esta actualización.

El artículo continúa después del anuncio.

HoYoverse

Detalles sobre la facción Zenless Zone Zero Virtual Idol

La primera vez que tuvimos detalles sobre la facción de “Virtual Idol” fue el 14 de mayo de 2024, donde HoYoverse reveló de forma oficial quiénes serían los ídolos que formarían parte del grupo.

El artículo continúa después del anuncio.

Asimismo, nos dieron las primeras descripciones de los personajes y qué papel tendrían dentro de Zenless Zone Zero.

“Después de completar el diseño final de los 3 idols, planeamos presentarlos a todo el mundo construyendo al mismo tiempo idols virtuales reales“, escribió HoYoverse. “En ese momento, los pequeños ídolos participarán de forma personal en la retransmisión en directo de la Zenless Zone Zero, y también lanzaremos más proyectos relacionados, como canciones de personajes en torno a ellos“.

El artículo continúa después del anuncio.

HoYoverse

Miembros de la facción Zenless Zone Zero Virtual Idol

Aunque aún se desconocen los nombres, atributos y habilidades de la facción de Virtual Idol, los desarrolladores han señalado que el grupo está formado por los siguientes personajes:

El artículo continúa después del anuncio.

Un cantante que quiere entusiasmar a todo el mundo con su canto.

Un artista que ha nacido para ser el centro de atención del escenario.

Un creador muy emocional y con un gran talento.

¡Y ya está! Esto es todo lo que tienes que saber al respecto. No dejes de visitarnos para estar al día del banner dentro del juego y cuáles son los personajes gratuitos del título.