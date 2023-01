Fans de Nintendo creen que Super Mario Odyssey 2 llegaría pronto tras un email

La comunidad de los juegos de Mario están con la boca abierta tras un reciente correo electrónico de prensa de Nintendo entorno a Super Mario Odydssey que parece que deja caer algunas pistas sobre la llegada de un Super Mario Odyssey 2.

Sin ninguna duda, Super Mario Odyssey fue uno de los juegos más destacados allá por 2017. El título obtuvo muchos elogios a su jugabilidad de plataformas así como el aire fresco que obtuvo el juego dentro de la serie tradicional de Mario.

Con el anuncio de Breath of the Wild 2, muchos fans también tenían curiosidad por saber si Nintendo anunciaría o no una secuela directa de su otro gran éxito de 2017. Por desgracia, durante 2022 no hubo noticias de un Super Mario Odyssey 2.

Sin embargo, algunos fans han empezado a pensar que hay esperanza para una secuela de Odyssey. A principio de 2023, Nintendo ha mandado un email de prensa hablando de forma sospechosa sobre el título.

Nintendo Super Mario Odyssey fue un soplo de aire nuevo dentro de la saga

¿Hay un Super Mario Odyssey 2 en camino?

Según un tuit de Nintendo Prime (que ha dado crédito a los usuarios de Twitter sonicchriz y StarryMirage), Nintendo ha empezado a emails de prensa del título de Super Mario Oddysey. A algunos usuario les ha parecido extraño por varias razones, entre ellas el hecho de que el juego lleva inactivo bastante tiempo.

Sin embargo, la frase que ha hecho que la teoría de que un nuevo título puede estar en camino es la siguiente: “pero puede que haya aún más por descubrir… Quizá merezca la pena subirse a bordo de la Odisea una vez más y emprender el viaje de nuevo”.

Obviamente, al subrayar que hay “aún más por descubrir” ha despertado todas las alarmas dentro de la comunidad. Y es que, com bien señala también Nintendo Prime, es bastante extraño que Nintendo promocione Mario Odyssey de nuevo teniendo en cuenta que se lanzó hace cinco años.

“¿Por qué vuelven a promocionar Odyssey?”, tuiteaba. “Tienen tantas otros juegos de Mario que promocionar que son más nuevas. Hmm…”.

No obstante, otros fans también han señalado que la película de Super Mario Bros. tiene como fecha de estreno el 7 de abril de 2023, por lo que Nintendo podría estar promocionando el último título de Mario para aquellos que no lo hayan jugado.

Al momento de escribir esta noticia no hay ningún anuncio oficial, por lo que tendremos que esperar a ver si la empresa desvela algo más de cara al Nintendo Direct de 2023.