Gran filtración de Zelda: Tears of the Kingdom nos desvela enemigos, localizaciones y más

Una nueva filtración de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom desvela nuevos detalles de la trama del próximo título, además de ofrecernos el primer vistazo a los personajes, zonas y nuevos enemigos.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom es uno de los juegos más esperados de 2023. Y aunque Nintendo suele mantener en secreto sus próximos juegos, las filtraciones sobre Tears of the Kingdom han corrido como la pólvora en internet.

La última filtración que hemos tenido del juego nos ha llegado a través del libro de arte que se ha hecho público antes de su lanzamiento.

Por ello, esta noticia tratará puntos de la trama de juegos anteriores y localizaciones de la saga de Zelda. Del mismo modo se incluye descripciones de las nuevas imágenes, así que cuidado con los spoilers.

El libro de arte de Zelda Tears of the Kingdom nos trae nuevas filtraciones

Las filtraciones del libro de arte, tal y como informó NintendoEverything, incluyen una gran cantidad de nuevas imágenes del próximo juego de Zelda. Fuera de contexto, estas imágenes no tienen mucho sentido para los usuarios más casuals. Sin embargo, los fans más acérrimos de Zelda han estado analizando el libro de arte, haciendo todo lo que han podido para hacerse una idea de la narrativa del nuevo juego.

Las imágenes incluyen un primer vistazo a algunos de los nuevos enemigos a los que Link y compañía se enfrentarán en Tears of the Kingdom, así como diferentes variaciones de los enemigos Bokoblin y Lizalfos que ya vimos en Breath of the Wild.

Reddit: u/Neeklemamp En la nueva entrega de Zelda tendremos más personajes

Igualmente, también se incluyen diseños de otros personajes, algunos de los cuales parecen ser completamente nuevos para la secuela. También podemos ver diseños de nuevos personajes Sheikah, así como de unos estilizados e interesantes Hylian. Sin embargo, no está claro qué papel desempeñarán en la secuela. En Breath of the Wild, los Skeikah se encontraban principalmente en la aldea de Kakariko, donde Impa, personaje habitual de la serie, ayudaba a Link en su búsqueda.

Del mismo modo, en el libro de arte aparecen nuevas localizaciones. Estas parecen ser templos u otra zona que tendrá su importancia dentro del título.

Una imagen en particular muestra a Link a bordo de un barco que guarda un gran parecido con la Mazmorra que se encuentra en Skyward Sword. Dada la conexión entre ambos juegos, esta podría ser otra pista sobre la mayor importancia que tendrá Skyward Sword en Tears of the Kingdom.

Reddit: u/JustJulienOffic Un barco nos hace preguntar qué significado tendrá en Tears of The Kingdom

El tiempo dirá qué significan realmente estas imágenes y las ilustraciones para Tears of the Kingdom. Sin embargo, esta filtración podría suponer un gran golpe respecto al hermetismo de Nintendo de cara al próximo juego de Zelda.