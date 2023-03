The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom: fecha de lanzamiento, avances, gameplay y más

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom es uno de los próximos lanzamientos de Nintendo Switch más esperados de todos los tiempos. Tenemos todo lo que necesitas saber al respecto aquí.

Después del lanzamiento del Breath of the Wild original, muchos críticos y fans lo consideraron rápidamente como el mejor juego de Zelda de todos los tiempos, en gran parte debido a su historia épica y su vasto mundo abierto con infinitos rincones y recovecos para explorar.

No es de extrañar entonces que su secuela, actualmente conocida como Breath of the Wild 2, tenga mucha demanda. Los jugadores simplemente anhelan volver a sumergirse y ver qué más le espera a Link en su aventura para salvar a Hyrule de las garras del mal.

Fecha de lanzamiento

Tras una larga espera, en el Nintendo Direct del 13 de septiembre se anunció la fecha de lanzamiento. Este mismo día conocíamos el nombre final del juego, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

La esperada secuela de Breath of the Wild se lanzará el 12 de mayo de 2023.

Tráilers de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Breath of the Wild 2)

El primer vistazo a Breath of the Wild 2 se produjo durante la presentación de Nintendo en el E3 2019, sorprendiendo a los fanáticos que no esperaban que se anunciara una secuela tan pronto.

En él, se puede ver a Link y la princesa Zelda viajando a través de una cueva llena de oscuridad y peligro, antes de acercarse a lo que se cree que es el cuerpo momificado de Ganon, que luego despierta.

El tráiler terminó con una pantalla en negro que simplemente decía “La secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild está ahora en desarrollo”, pero eso fue suficiente para enviar a los jugadores a toda marcha en el tren del hype.

La siguiente mirada a la secuela llegó dos años después en el E3 2021, esta vez dando una inmersión en el juego y el mundo de Hyrule. Se reveló que las escapadas de Link ahora involucrarán las islas Sky, al igual que Skyward Sword lo hizo en 2011.

También se ve que el castillo de Hyrule es arrancado del suelo al final del tráiler, quedando suspendido en el aire. Actualmente se desconoce cómo nuestro valiente héroe llegará allí.

La fecha de lanzamiento y el título se dieron a conocer durante el Nintendo Direct de 2022:

Se compartió otro tráiler durante la transmisión de Nintendo Direct del 8 de febrero de 2023, que muestra el regreso de enemigos, acertijos y el sistema de vuelo.

El 28 de marzo de 2023 , los fanáticos vieron por última vez Tears of the Kingdom en forma de un vídeo de demostración del gameplay, presentado por el productor de la serie Eiji Aonuma.

Las imágenes les dieron a los jugadores una nueva mirada a Hyrule, y algunos de los nuevos sistemas de juego y habilidades que se pueden usar dentro del mundo.

Gameplay de The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2

Gracias al último vídeo, que podéis ver arriba de estas líneas, hemos aprendido más sobre las habilidades de las que Link dispondrá en Tears of the Kingdom. Combinación, Ultramano, Infiltración y retroceso son las nuevas habilidades que se suman a las ya conocidas (y mejoradas).

Nueva mecánica de caída libre

Como informó originalmente Gamereactor, una nueva patente ha revelado que el juego contará con una mecánica de caída libre que permitirá a Link realizar algunos movimientos y ataques geniales mientras está en el aire. Vimos la mecánica de caída libre en acción en el tráiler, pero la patente sugiere que estará más desarrollada de lo que pensábamos anteriormente.

Parece que Link podrá encadenar combos y prolongar su tiempo en el aire acumulando ataques.

Nintendo The Legend of Zelda Tears of the Kingdom ya tiene fecha

Cómo reservar el juego

La secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild está disponible para pedidos anticipados en ciertos minoristas, aunque es solo para las ediciones físicas y digitales estándar.

Principalmente, podremos encontrarlo o bien en la Nintendo eShop o en Amazon. Además, tienes ventajas de reserva.