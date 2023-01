Juegos de mundo abierto como Skyrim para jugar en 2023

Skyrim es uno de los juegos de mundo abierto más célebres y conocidos jamás creados y tiene una legión de fanáticos que no se cansan de él. Pero una vez que hayas visto todo lo que Skyrim tiene que ver, ¿qué otros juegos similares pueden probar los fans? Tenemos otros nueve fantásticos juegos de mundo abierto para que explores.

The Elder Scrolls V: Skyrim es considerado uno de los mejores juegos de mundo abierto de todos los tiempos. Es uno de esos títulos que aparecen y cambian un género para siempre, lo que puede explicar por qué hay tanta expectación por el anuncio de Elder Scrolls 6. Incluso en 2023, el juego aún se ve muy bien en las consolas y PC modernos.

El artículo continúa después del anuncio.

Sin embargo, tan icónico como es, Skyrim no es único. Hay muchos otros juegos similares para que disfruten los fans de Skyrim. Si bien Skyrim sigue siendo popular, salió en 2011 y los juegos han evolucionado desde entonces, así que veamos algunos.

Simplemente podríamos recomendar Elder Scrolls 1-4 , pero en su lugar, nos centraremos en otros juegos como Skyrim.

The Elder Scrolls Online

The Elder Scrolls Online es una experiencia muy diferente a Skyrim: es un MMO, por lo que el juego se centra en el modo multijugador en lugar de la aventura en solitario. Sin embargo, la premisa básica de las búsquedas en Tamriel es la misma, e incluso puedes explorar Skyrim más de 1000 años antes de que el Sangre de Dragón alcanzara la prominencia.

El artículo continúa después del anuncio.

Aquellos que busquen más Elder Scrolls antes de que llegue la sexta entrada principal estarán bien atendidos. Solo recuerda que, ante todo, se trata de un MMO, por lo que no se adaptará a los gustos de todos los Dovakhin.

The Witcher 3: Wild Hunt

CD Projekt RED El próximo juego de The Witcher podría estar protagonizado por Ciri

En nuestra opinión, The Witcher 3 es un juego que podía estar a la altura de Skyrim. Si fue mejor que la obra maestra de Bethesda es una cuestión de opinión individual, pero la tercera entrega del juego de Geralt fue sin duda algo especial, hombro con hombro con nuestra misión en la provincia más septentrional de Tamriel.

El artículo continúa después del anuncio.

Al igual que los juegos de Bethesda, The Witcher 3 está lleno de opciones moralmente grises, a menudo incómodas, que te permiten influir en el mundo del juego de manera sutil y controlar la narrativa. Sin embargo, la verdadera estrella del juego es el pulido mundo abierto que realmente elevó el listón en términos de diseño y exploración.

El próximo juego de la serie también está en desarrollo, con una nueva versión de la primera aventura.

Dragon Age Inquisition

Inquisition es la tercera entrega de Dragon Age y el primer juego de la serie que se lanzará en PS4 y Xbox One. Esto significaba que era mucho más impresionante visualmente que los juegos anteriores y aún se mantiene hoy, especialmente en PS5 o como parte de Xbox Games Pass.

El artículo continúa después del anuncio.

Una aventura clásica al estilo de Dungeon and Dragons, Dragon Age Inquisition es del género fantasía, pero también cuenta una historia llena de intriga política, conspiración y traición. Si bien no fue tan icónico como Skyrim, es un juego obligatorio para los fans del género.

Fallout 4

Bethesda

Lo creas o no, aquellos que buscan más Skyrim estarían bien atendidos por Fallout 4, a pesar de estar ambientado en un género completamente diferente. En lugar de ser una aventura de fantasía medieval, Fallout 4 se desarrolla en un páramo posapocalíptico, siglos después de que el mundo fuera devastado por una guerra nuclear.

El artículo continúa después del anuncio.

Sin embargo, como la serie Fallout está desarrollada por Bethesda, la jugabilidad tiene muchas similitudes. Fallout 4 incluso se desarrolló con el mismo motor que Skyrim, y esto se vuelve evidente de inmediato cuando los NPC comienzan a hablar.

Dragon’s Dogma: Dark Arisen

Dragon’s Dogma es un juego muy interesante, ya que Capcom combinó elementos de Skyrim, Dark Souls y su propia serie Monster Hunter para crear un sandbox de fantasía de mundo abierto. El juego también está disponible en Nintendo Switch, lo que significa que se puede jugar de forma portátil.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

Su atractivo principal es el sistema de peones, una mecánica que te permite convocar a los personajes de otros jugadores como compañeros NPC. Si bien no es perfecto, Dragon’s Dogma ha acumulado seguidores de culto a lo largo de los años, muchos de los cuales anhelan una verdadera secuela.

Capcom anunció que la secuela tan esperada estaba en desarrollo durante las celebraciones de transmisión en vivo de diez años del juego.

La Tierra Media: Sombras de Guerra

Ambientada en la interpretación de Peter Jackson de la Tierra Media de Tolkien, Sombras de Guerra es la secuela del también impresionante Sombras de Mordor. El juego se desarrolla entre El Hobbit y El Señor de los Anillos y ve a Talion enfrentarse a Sauron en una amarga guerra por el Anillo del Poder.

El juego es una aventura de fantasía como Skyrim, pero su principal punto es el sistema Nemesis. Esta es una mecánica que permite a los jugadores crear rivalidades con enemigos NPC basados ​​en batallas anteriores. Otros juegos, incluidos algunos simuladores de carreras, incluso han adoptado sistemas similares después de verlo funcionar tan bien.

Kingdom Come: Deliverance

Kingdom Come elimina la fantasía y, en cambio, cuenta una historia brutal y fundamentada de la vida medieval ambientada en la Bohemia del siglo XV. No hay dragones ni magia en Kingdom Come: Deliverance, pero el juego aún logra ser convincente.

Gran parte de la jugabilidad se asemeja a Skyrim y The Witcher 3, pero el enfoque más realista de Kingdom Come aumenta las apuestas para el jugador. O aprendes a dominar el arco, la espada y los demás elementos de la vida medieval, o te arriesgas a convertirte en una nota al pie de página en la historia de otra persona.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Nintendo Pronto tendremos la segunda parte

Si The Witcher 3 fue considerado el primer asesino potencial de Skyrim, entonces Breath of the Wild fue el próximo contendiente. Nintendo le dio a la fórmula clásica de Zelda una reorganización radical, creando un vasto mundo con énfasis en la exploración y la elección del jugador.

Link realmente tiene que ganarse su túnica, la Espada Maestra y el Escudo de Hyrule esta vez, comenzando golpeando a Bokoblins con palos y rocas. Como siempre, el objetivo es salvar a la Princesa Zelda después de un enfrentamiento con Ganon, pero tienes mucho camino por recorrer, y te encantará cada minuto.

Elden Ring

FromSoftware

Siguiendo los pasos de Skyrim, Breath of The Wild y The Witcher 3, Elden Ring representa la próxima evolución en el juego de mundo abierto. El juego tomó la fórmula probada y comprobada de Dark Souls y la expandió a una épica aventura de sandbox, elevando el estándar tanto para el mazmorreo como para los juegos de mundo abierto al mismo tiempo.

Mientras los jugadores esperan ansiosamente el contenido descargable, Elden Ring sigue siendo fuerte. El juego es principalmente una experiencia para un solo jugador, pero es posible invocar aliados cooperativos en tu mundo a través de grupos de invocación. Esto es especialmente útil contra jefes duros.

Sin embargo, ten cuidado, pues invocar jugadores en Elden Ring también puede llevar a los jugadores a invadir tu mundo para robar tus Runas. Esto agrega un elemento tenso al juego, ya que las batallas PvP pueden ser peligrosas, pero emocionantes.

Y estos son nuestros juegos de mundo abierto para 2023, en el caso de que no los hayas jugado. Además, esperamos que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, secuela de Breath of the Wild, se lance también este año.