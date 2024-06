Top 10 de mejores videojuegos de los 90: Super Mario, Half-Life, Mortal Kombat y más

Si te criaste en la década de los noventas y desde ese entonces te convertiste en un jugador, es muy probable que hayas disfrutado de consolas como la Super Nintendo, la Nintendo 64 o la PlayStation I. Y ni hablar de las joyas de juegos que se lanzaron para estos sistemas. Acá te daremos a conocer nuestro top 10 de de mejores videojuegos de los 90.

Los noventas fueron años maravillosos. Existía una sensación de que el mundo era un lugar mejor (aunque tal vez se deba a que éramos niños y no estábamos pendientes de las noticias). Lo cierto es que el mundo de los videojuegos era muy diferente a lo que se conoce hoy en día.

Existían grandes rivalidades, como la de Sega y Nintendo. Sony se adentró a la industria de videojuegos con la primera PlayStation, un sistema revolucionario que todos recordamos con nostalgia. Y ni hablar de la Nintendo 64, una consola que es la responsable de tener al mejor juego de toda la historia, The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Si te gustan los videouegos clásicos, te vas a disfrutar este top 10 de mejores videojuegos de los 90.

Contenido

Los mejores videojuegos de los 90

¿Estás preparado para hacer un viaje a la nostalgia?

10. Crash Bandicoot (1996)

Naughty Dog

Crash Bandicoot, lanzado en 1996 para PlayStation, marcó el inicio del éxito de Naughty Dog en la industria del videojuego. Con su innovador diseño en 3D y carismático protagonista, Crash se convirtió en un icono, dejando una huella imborrable en la mente de los jugadores y estableciéndose como uno de los personajes más emblemáticos de PlayStation.

09. Resident Evil (1996)

Capcom

Resident Evil fue lanzado en 1996 por Capcom para PlayStation. Es un juego de survival horror que sigue a un equipo de fuerzas especiales, los S.T.A.R.S., mientras investigan extraños acontecimientos en una mansión en las afueras de Raccoon City. Si bien muchos creen que Resident Evil 2 mejoró la fórmula y es más terrorífico, lo cierto es que sin el primer RE esto no hubiese sido posible.

En Resident Evil, los jugadores podían elegir entre dos personajes, Jill Valentine o Chris Redfield, y enfrentarse a hordas de zombis y criaturas mutantes mientras resuelven puzzles y descubren la verdad detrás de la corporación Umbrella.

08. Doom (1993)

id Software

Doom, fue lanzado en 1993 y fue desarrollado por id Software. En su momento fue un revolucionario juego de disparos en primera persona y hoy en día se le considera uno de los que estableció los parámetros del género de FPS. Acá, los jugadores asumen el papel de un marine especial que lucha contra demonios de Marte después de que un experimento saliera mal.

Doom destacó por su rápido ritmo de juego, gráficos impresionantes para su época y su innovador motor gráfico que permitía un movimiento fluido en un entorno 3D. Hoy en día el juego es emulable en casi todos los sistemas que te puedas imaginar, y cuando decimos todos es literalmente eso, TODOS.

07. Age of Empires (1997)

Age of Empires, estrenado en 1997 por Ensemble Studios y Microsoft, es un juego de estrategia en tiempo real que abarca diversas eras históricas, desde la Edad de Piedra hasta la de Hierro. Los jugadores toman el control de civilizaciones, construyen imperios, recolectan recursos, investigan tecnologías y forman ejércitos para competir o cumplir objetivos específicos.

Destacándose por su profundidad estratégica y atención al detalle histórico, Age of Empires se convirtió en un éxito duradero, dando lugar a una franquicia popular en la actualidad.

06. Street Fighter 2: The World Warrior (1991)

Desarrollado por Capcom, Street Fighter 2: The World Warrior revolucionó el género de los juegos de lucha cuando fue lanzado en 1991 al introducir una variedad de personajes únicos, movimientos especiales y mecánicas de juego profundas.

Su estilo visual vibrante es llamativo incluso hoy en día, sus controles intuitivos y batallas emocionantes lo hacen el perfecto juego de luchas, convirtiéndolo en un clásico instantáneo que sigue siendo reverenciado como uno de los mejores juegos de lucha de todos los tiempos, dejando un legado perdurable en la cultura del videojuego.

05. Super Mario World (1990)

Super Mario World, lanzado en 1990 para la consola Super Nintendo Entertainment System (SNES), es un hito en la historia de los videojuegos. Este título no solo marcó el debut de Mario, uno de los personajes más populares de los videojuegos, en el nuevo sistema de la compañía nipona, sino que también introdujo al mundo el carismático dinosaurio verde, Yoshi.

Con sus coloridos gráficos, niveles ingeniosamente diseñados y una jugabilidad fluida, el título cautivó a jugadores de todas las edades. Además, su vasto mundo ofrecía una exploración sin igual para la época, con secretos ocultos, múltiples rutas y desafíos emocionantes en cada esquina. Este juego sigue siendo uno de los más icónicos del famoso fontanero mostachón, ya que es muy querido, dejó un gran legado y sigue siendo referenciado hoy en día. Además, sus temas musicales son puro fuego.

04. Mortal Kombat (1992)

Midway Games

Mortal Kombat fue lanzado en 1992. Se trata de un influyente juego de lucha desarrollado por Midway Games. Presenta una competencia de lucha mortal entre guerreros de diferentes reinos. Destaca por su violencia gráfica y movimientos especiales brutales, como los “Fatalities” que en su tiempo causaron mucha controversia, pero a pesar de esto, la franquicia se disparó creando secuelas, películas y más.

Su mecánica de juego incluye combos y movimientos especiales. Mortal Kombat ha dejado una marca duradera en la cultura pop y sigue siendo popular hoy en día.

03. Half Life (1998)

Half-Life, desarrollado por Valve Corporation, es un influyente juego de disparos en primera persona lanzado en 1998. El juego destaca por su narrativa inmersiva y su enfoque en la jugabilidad basada en la física. En este los jugadores asumen el papel de Gordon Freeman, un científico atrapado en un incidente catastrófico en el laboratorio de investigación Black Mesa.

Este juego lo tiene todo: acción, exploración, terror y una historia difícil de olvidar. A todos nos llegó a envolver en su momento. Además, el título de Valve también contó con un modo multijugador llamado “Half-Life Deathmatch”. No hay duda de que este es uno de los juegos más influyentes de todos los tiempos y uno de los mejores videojuegos de los 90.

02. Final Fantasy VII (1997)

Squaresoft

Final Fantasy VII es un RPG desarrollado y publicado por SquareSoft (ahora Square Enix) para la consola PlayStation en 1997. Es la séptima entrega principal de la serie Final Fantasy y es ampliamente considerado como uno de los mejores RPGs de todos los tiempos.

La trama de Final Fantasy VII sigue a Cloud Strife, un ex-soldado de élite que se une a un grupo ecoterrorista llamado AVALANCHE para luchar contra la corporación malvada Shinra Electric Power Company, que está agotando los recursos naturales del planeta. A medida que avanza la historia, Cloud y sus compañeros se ven envueltos en una lucha épica contra el villano Sephiroth, que busca destruir el mundo utilizando una poderosa entidad llamada “Meteorito”.

Para muchos este es el Final Fantasy por excelencia y su remake es una buena prueba de ello.

01. The Legend of Zelda: Ocarina of Time (1998)

Nintendo

The Legend of Zelda: Ocarina of Time es un juego de aventuras lanzado en 1998 para Nintendo 64, desarrollado por Nintendo y creado por Shigeru Miyamoto y Takashi Tezuka. Hay una disputa eterna entre este juego y A Link to the Past por ser el mejor juego de Zelda de los 90, pero nos hemo decidido por este debido a que revolucionó en género y su historia es realmente cautivante.

Los jugadores controlan a Link, quien debe detener a Ganondorf y salvar Hyrule en un mundo abierto lleno de acertijos y enemigos. Destaca por el uso de la ocarina, un instrumento mágico que permite resolver acertijos y viajar en el tiempo.

En su lanzamiento recibió elogios por su innovación, historia y gráficos, ganando numerosos premios y siendo considerado uno de los mejores juegos de todos los tiempos.

Sabemos que hay muchísimos videojuegos de los 90 que no han figurado en la lista pero que debemos mencionar ya que también son joyas que no e debes perder, entre estos están: Counter Strike (1999), Silent Hill (1999), Wolfenstein 3D (1992), Super Mario Kart (1992), Gran Turismo (1997) y Super Metroid (1994).

