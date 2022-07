La portada del libro de arte de God of War Ragnarok podría revelar un gran spoiler

Load More

El personaje en cuestión posee un ojo dorado, dos cuernos y una larga barba gris. Si es Mimir significaría que obtendría un cuerpo en algún momento de los eventos de God of War Ragnarok.

Sin embargo, con la revelación del libro de arte de God of War Ragnarok quizás muchos jugadores deberíamos de evitar siquiera ver la portada antes del lanzamiento debido a que la comunidad ha encontrado una escena bastante reveladora.

Sony y Santa Monica Studio nos dieron más información sobre God of War Ragnarok al compartirnos un nuevo tráiler cinemático y la ansiada fecha de lanzamiento del juego. Igualmente, por fin se lanzó las reservas del juego, así como las dos ediciones coleccionistas para todos aquellos que quieran tener un poquito más del juego en sus manos.

La portada del libro de arte (o artbook) de God of War Ragnarok presenta algunas imágenes que algunos jugadores querrían evitar mirar debido a que podría presentar un gran spoiler.

by Paula González