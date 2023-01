Las mejores clases de Elden Ring para tu primera run

Ya sea que seas un recién llegado a la serie Souls, hayas dominado todos los títulos de FromSoftware o estés regresando al juego ahora que el DLC está sobre nosotros, elegir la clase inicial correcta en Elden Ring es vital. Esto es lo que te recomendamos para tu primera partida.

Elden Ring incluye muchas de las clases iniciales que esperarías de un juego de tipo Souls. Hay magos que lanzan hechizos, caballeros poderosos, clérigos que lanzan encantamientos e incluso una clase desnuda para aquellos que disfrutan más que la mayoría de la marca única de FromSoftware de castigar al jugador. El juego también presenta las builds estándar de Destreza, como bandidos y personajes pícaros, pero esta vez también incluye una clase samurái para aquellos a quienes les gusta jugar con armadura de peso medio y katanas.

Si bien la clase que elijas no te encierra en un estilo de juego específico, dictará tus primeras horas. Por lo tanto, asegúrate de elegir una clase que se adapte a tu estilo de combate preferido, así como una que beneficie tus habilidades adicionales. Es posible que los veteranos de Souls ya tengan una idea clara de con qué clase van a comenzar, ya que ya tienen su build planeada.

Elden Ring presenta mucha flexibilidad cuando se trata de elegir clases. Solo porque seas un mago no significa que no puedas blandir una katana. O que si eres un caballero no puedes incursionar en encantamientos. El juego también te permite crear builds similares a las que se ofrecían en Demon’s Souls y Dark Souls 1-3 . Sin embargo, esta vez, hay aún más libertad para ser creativo.

Si bien cubrimos cómo funcionan las estadísticas en otra guía, quizás necesites un poco más de guía. Cuando se trata de tu primera run, este artículo podrá ayudarte más.

Elegir la clase adecuada para tu estilo de juego es una de las decisiones más importantes que debes tomar en Elden Ring.

La mejor clase inicial de Elden Ring para principiantes: Vagabundo

Equipo inicial de Vagabundo: espada larga, alabarda, escudo.

Si Elden Ring es tu primer juego Souls, es posible que desees probar un personaje duro que pueda defenderse en el combate y ayudarte a aprender los conceptos básicos. El vagabundo es el personaje caballero de Elden Ring y ya viene equipado con una armadura pesada, una espada y un escudo.

La clase inicial Vagabundo es esencial para la build de Fuerza, Vigor y Resistencia, pero puedes adaptarlos a tu gusto, agregando algunos hechizos a tu arsenal o cualquier otra cosa que desees. Podrías convertir al vagabundo en un mago de batalla competente, o permanecer en la ruta de la fuerza y ​​las armas pesadas.

Sin embargo, te recomendamos aumentar un poco tu estadística de fe para aprovechar los encantamientos en combate para mejorarte a ti mismo y eliminar a los enemigos. Esta clase inicial comienza en el nivel 9 con estadísticas distribuidas uniformemente en todos los ámbitos.

Mejor clase inicial de Elden Ring Melee: Samurai

Equipo inicial samurái: espada Uchigatana, arco largo, flecha de hueso, flecha de hueso de fuego, escudo redondo de espinas rojas.

El Samurai es principalmente un luchador cuerpo a cuerpo, pero también es hábil con arcos, escudos y una variedad de armas diferentes. Las katanas de doble empuñadura también son una opción y algo que verás hacer a muchos Samurai en Elden Ring PVP. También es la clase ideal para crear la build de sangrado tan mortal.

Esta es una buena clase de inicio para aquellos que tienen experiencia con los juegos Souls y desean crear una clase poderosa de Destreza que tenga mucha flexibilidad y opciones personalizables. También se puede mezclar con la magia de Fe e Inteligencia para una build completa.

En general, creemos que Samurai es la mejor clase inicial para los luchadores cuerpo a cuerpo expertos. Su estilo de combate es más complicado y arriesgado que el Vagabundo, pero mortal en las manos adecuadas.

Samurai es la mejor clase de Destreza.

Mejor clase mágica de Elden Ring: Astrólogo

Equipo inicial de astrólogo: bastón de astrólogo, espada corta, escudo pequeño.

Si te gusta tomar peleas desde una distancia segura y depender de una variedad de hechizos mientras tus invocaciones cumplen con tus órdenes, la clase inicial de Astrólogo puede ser adecuada para ti. Esta es la clase inicial ideal para magos.

Aunque comienza en un nivel bajo de 6 con una salud relativamente baja, el astrólogo es más fuerte cuando se trata de lanzar hechizos. Con las estadísticas de mente, destreza e inteligencia a la cabeza, tus habilidades infligirán el mayor daño posible al principio del juego.

La idea con esta clase inicial es crear un personaje de mago clásico que sea peligroso desde la distancia, pero más débil de cerca. Sin embargo, una vez que alcance sus límites de nivel de estadísticas mágicas, puede comenzar a desarrollar sus otros atributos para hacer que tu Astrólogo sea más duro en el combate cuerpo a cuerpo.

¡Y estas son las mejores clases para tu primera run en Elden Ring!