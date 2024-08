Las mejores consolas retro para jugar en 2024

El mercado del gaming retro explotó en los últimos años, por lo que salieron muchas y distintas consolas retro para jugar.

El mercado de la nostalgia por los videojuegos retro es enorme, y quienes quieran coleccionar hardware antiguo acabarán inevitablemente desembolsando importantes cantidades de dinero para revivir los mejores días de su infancia.

Además, gran parte de ese hardware data de principios de los 90 o antes. El hecho es que, con el paso del tiempo, estas máquinas clásicas serán cada vez más propensas a fallar. Sin embargo, existe una alternativa. Dispositivos modernos que simulan con precisión la sensación retro. Nuestra guía te ayudará a decidir cuál es el más adecuado para ti.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

1. Evercade VS-R

Evercade, Pexels

Especificaciones

CPU: 1.5GHz CPU

Gráficas: Integrada

RAM: 4GB

Almacenamiento: Cartuchos

Sistema operativo: Personalizado

Pros Contras Fácil de usar Limitada a lo que hay en el cartucho Los cartuchos están fácilmente disponibles Los mandos son un poco incómodos Licenciada oficialmente

El Evercade se lanzó por primera vez como un dispositivo portátil bastante sencillo, pero detrás de ese barniz de simplicidad había algo bastante notable. El Evercade y sus sucesores, como el Evercade EXP, el Evercade Vs-R y el Super Pocket, utilizan un sistema de cartuchos.

Cualquier dispositivo Evercade puede utilizar estos cartuchos, y cada uno de ellos está repleto de una enorme variedad de juegos, todos ellos con licencia oficial. Namco, Atari, Codemasters, Team17 y DataEast son sólo algunas de las empresas que han dado su aprobación oficial para que sus juegos estén disponibles en los dispositivos Evercade.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Otra ventaja del Evercade es lo fácil que resulta hacerse con estos cartuchos. Los más populares suelen encontrarse en grandes jugueterías o tiendas de juegos normales. Esto hace que sea increíblemente fácil entrar de lleno en la acción. Encuentra tu juego favorito, compra el carro, enchúfalo y juega.

Puedes comprarlo aquí.

2. Consolas Analogue FPGA

Analogue, Pexels

Especificaciones

CPU: FPGA desconocida

Gráficos: desconocidos

RAM: ninguna

Almacenamiento: Utiliza cartuchos o CDs originales

Sistema operativo: personalizado

Pros Contras Fiel al hardware original Costosas Puedes usar juegos y mandos originales Suelen estar agotadas Se conecta a TVs y monitores modernos

Aunque Analogue es una empresa relativamente nueva en el mercado del hardware para juegos, se ganó rápidamente una reputación por construir consolas retro de alta calidad. La principal ventaja de los dispositivos Analogue es que utilizan tecnología FPGA.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

FPGA son las siglas de Matriz de puertas programables (Field Programmable Gate Array en inglés). Lo que esto significa en la práctica es que los componentes electrónicos pueden programarse para actuar como si fueran un tipo específico de circuito. Los dispositivos que contienen chips FPGA pueden proporcionar una emulación extremadamente precisa, ya que el hardware se disfraza como el tipo de circuito que espera el software.

El uso de esta tecnología también permite a los usuarios utilizar sus juegos y mandos originales con dispositivos analógicos.

El artículo continúa después del anuncio.

El inconveniente es que los dispositivos analógicos son bastante caros y sólo se fabrican en pequeñas series. Sin embargo, si puedes hacerte con uno, merece la pena.

El artículo continúa después del anuncio.

Puedes comprarlos aquí.

3. MiSTer Multisystem

Heber, Pexels

Especificaciones

CPU: FPGA desconocida

Gráficos: desconocidos

RAM: 128GB

Almacenamiento SDRAM: SDCard (x2)

Sistema Operativo: Personalizado

Pros Contras Emulación con hardware FPGA Podría ser necesario que lo montes Sistema todo en uno Los suministros puedes ser limitados Se conecta a TVs y monitores modernos

Si quieres esa calidad y precisión de la FPGA, pero no quieres esperar a que Analogue vuelva a tener material en stock, hay una alternativa. Un equipo de Heber creó el MiSTer Multisystem en colaboración con el canal de YouTube RetroManCave.

El artículo continúa después del anuncio.

Esta consola retro se describe como una versión “consolidada” de un MiSTer, creada combinando el software de código abierto MiST, un chip FPGA y los conocimientos de electrónica de Heber.

Su ventaja es que se trata de un sistema “todo en uno” fácil de usar y compatible con el proyecto MiSTer, que permite a los usuarios ejecutar una amplia gama de “núcleos” FPGA para una emulación de hardware precisa.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

La placa puede comprarse premontada, o puedes optar por comprar la placa y los componentes y montarla tú mismo si eres hábil con el soldador. La versión totalmente montada existe, pero sólo se vende en pequeños lotes.

Puedes comprarlo aquí.

4. Polymega

Polymega

Especificaciones

CPU: Procesador Intel Coffee Lake S Series

Gráficos: Integrados

RAM: 2GB DDR4

Almacenamiento RAM: 32GB NanoSSD

Sistema Operativo: Basado en Linux.

Pros Contras Plataforma modular versátil Muy costoso Puede utilizar software y mandos originales Necesita módulos múltiples Base de datos precargada de capturas de pantalla arte, etc. Emulación de software

El Polymega es un dispositivo poco habitual. Es una consola retro que ha sido diseñada como una plataforma modular capaz de soportar una amplia gama de sistemas diferentes, incluyendo tanto consolas basadas en cartuchos como en CD.

El artículo continúa después del anuncio.

En su configuración por defecto, es compatible con PlayStation, Saturn, Mega CD, PC Engine/Tubografx 16 CD y Neo-Geo CD. También hay “módulos de elementos” que puedes comprar para acceder a distintos dispositivos, como uno que ofrece compatibilidad con Mega Drive/Genesis, NES, SNES y PC Engine/Tubografx 16 HuCards. También se están desarrollando módulos para otros sistemas.

El artículo continúa después del anuncio.

Como resultado, es posible utilizar software y mandos originales en el Polymega, siempre que tenga instalado el módulo correcto. Además, el Polymega viene precargado con una enorme base de datos de carátulas, capturas de pantalla y descripciones que cubren todas las bibliotecas de juegos compatibles. Esto permite a los usuarios volcar copias de seguridad de sus juegos en el almacenamiento interno. Esto ahorra a los discos y carros un desgaste adicional y permite a los usuarios construir una biblioteca digital de juegos como quieran.

El artículo continúa después del anuncio.

El único inconveniente real es que el Polymega utiliza emulación por software, por lo que es un poco deficiente en comparación con los dispositivos que utilizan FPGA. También ha habido algunos problemas de suministro en el pasado, aunque parecen haberse resuelto en gran medida.

El artículo continúa después del anuncio.

Puedes comprarlo aquí.

5. Anbernic RG556

Anbernic

Especificaciones

CPU: Procesador Unisoc T820

Gráficos: Quad Core Mali G57

RAM: 8GB LPDDR4X

Almacenamiento: 128GB

Pantalla: AMOLED 5.4 Pulgadas

Sistema operativo: Android 13

Pros Contras Especificaciones impresionantes Interfaz de usuario incómoda Portátil Tiene problemas con algunos juegos de PS2 y Saturn Buena pantalla

Las consolas portátiles han explotado en popularidad gracias al ejemplo dado por la Nintendo Switch y la Steam Deck de Valve. Muchas de estas nuevas consolas portátiles tienen especificaciones que las hacen perfectas para el juego retro, como ocurre con la Anbernic RG556.

El artículo continúa después del anuncio.

Anbernic tiene una serie de dispositivos portátiles en varios factores de forma para adaptarse a una amplia gama de juegos, desde la Game Boy a la PSP. El Anbernic RG556 tiene la ventaja de un diseño de control versátil que puede manejar una gran cantidad de diferentes géneros.

El artículo continúa después del anuncio.

El RG556 es una consola retro que puede tener problemas con algunos títulos, como los de la SEGA Saturn, pero, en general, puede con todo hasta la época de la PS2 sin problemas.

El artículo continúa después del anuncio.

Los principales inconvenientes son el poco intuitivo lanzador personalizado de RG y el precio, bastante elevado para un dispositivo de este tipo con Android.

Puedes comprarlo aquí.

6. Ayaneo Retro Mini PC AM01

Ayaneo

Especificaciones

CPU: AMD Ryzen 7 5700U

Gráficos: AMD Radeon Vega 8

RAM: 32GB DDR4

Almacenamiento: 1TB SSD

Sistema Operativo: Windows 11

Pros Contras Buenas especificaciones Windows 11 está demasiado sobrecargado Estéticamente hermosa Necesitas tu propio mando Puede usarse para gaming y productividad El aparato de gama alta es caro

El Ayaneo Retro Mini PC se presenta en dos formas. El AM01 toma prestado el aspecto del Mac Classic, mientras que el AM02 tiene la estética de la NES.

Ambas son máquinas diminutas y adorables que caben en cualquier rincón del escritorio. A pesar de sus especificaciones aparentemente modestas, pueden dar mucho más de sí.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Con un mando retro como un 8BitDo Ultimate conectado, la Retro Mini puede manejar títulos tan diversos como Sonic the Hedgehog 3, Soul Calibur y Shadow of the Colossus sin problemas.

Por supuesto, tendrás que hacerte con tu propio mando, y una versión totalmente equipada del Retro Mini PC puede costar casi 450 dólares, lo que no es nada barato.

La buena noticia es que, cuando termines de jugar, también podrás usar el Retro Mini para escribir correos electrónicos, ver YouTube o hacer cualquier otra cosa para la que puedas usar un PC.

El artículo continúa después del anuncio.

Puedes comprarla aquí.

El artículo continúa después del anuncio.

7. Raspberry Pi/RetroPi

Raspberry

Especificaciones

CPU: 2.4GHz quad-core 64-bit Arm Cortex-A76

Gráficos: VideoCore VII

RAM: 4GB o 8GB LPDDR4X-4267 SDRAM

Almacenamiento: SDCard

Sistema Operativo: Basado en Linux

Pros Contras Barata La instalación puede ser difícil Disponible fácilmente Linux no es familiar para la mayoría Hay mucha ayuda online disponible

La ventaja de la Raspberry Pi es que se trata de un dispositivo extraordinariamente versátil y programable. Las modernas placas Raspberry Pi son fácilmente capaces de ejecutar cualquier cosa hasta la era de la PlayStation 2 con relativa facilidad. Sin embargo, los mismos factores que hacen que la Raspberry Pi sea tan flexible también pueden jugar en su contra.

La instalación de RaspberryPi ‘RetroPi’ utiliza , un sistema operativo emulador extremadamente potente que es muy robusto una vez que se configura correctamente. Este proceso puede ser a veces un poco enrevesado, sobre todo si no estás demasiado familiarizado con Linux y su línea de comandos.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

RetroPi es una excelente opción de emulación para quienes tengan tiempo y ganas, pero está muy lejos de muchos de los dispositivos “plug and play” mucho más sencillos que se han mencionado anteriormente.

Puedes comprarla aquí.

¡Y eso es todo! Ahora que conoces distintas opciones para gaming retro, puedes salir a comprar alguna.