¿Llegará Street Fighter 6 a Xbox Game Pass?

Los jugadores de Street Fighter 6 en Xbox y PC estarán ansiosos por saber si el juego de lucha llega a Xbox Game Pass desde el primer día. Si quieres saber si merece la pena apuntarse o mantener la suscripción, te lo contamos.

Xbox Game Pass ofrece montones de lanzamientos indie y AAA como parte de una cuota mensual o anual. No solo eso, sino que los usuarios también pueden conseguir algunos juegos AAA gratis el primer día. Este es uno de los mayores atractivos de Xbox Game Pass, así que no es de extrañar que los posibles compradores de Street Fighter 6 estén preguntando por su disponibilidad.

Street Fighter 6 de Capcom llegará 7 años después del lanzamiento de su predecesor. Puede que el tiempo haya pasado, pero SF6 parece que volverá a dar guerra. Ya hemos visto la mayor parte de los modos de juego y su repleta plantilla.

Si la idea de Street Fighter 6 te resulta tentadora, vamos a ver si puedes hacerte con él a través de Xbox Game Pass o no.

¿Estará Street Fighter 6 en Xbox Game Pass?

Parece que Street Fighter 6 no se unirá a las filas de Xbox Game Pass. No ha habido señales ni indicaciones por parte de Capcom al respecto. No sólo eso, sino que las pruebas tampoco auguran nada bueno.

La página oficial de Street Fighter 6 en la Tienda Xbox solo permite a los usuarios reservar o elegir su edición. Tradicionalmente, los juegos de Xbox Game Pass tienen un icono que indica si el juego estará en Xbox Game Pass, algo que no ocurre con SF6.

Teniendo todo esto en cuenta, todo apunta a un no definitivo a nuestros ojos. Sin embargo, esto no significa que el juego de lucha de Capcom no vaya a llegar a Xbox Game Pass en algún momento. Muchos títulos acaban en el servicio más adelante para dar un empujoncito al juego.