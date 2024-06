Los mejores personajes de videojuegos de todos los tiempos: Sonic, Link, Cloud y más

Hay muchos personajes de videojuegos icónicos. Sin embargo, elegir los mejores es una tarea bastante difícil, además, son muchísimos. Sin embargo, hicimos un gran esfuerzo y acá te mostramos a los mejores personajes de videojuegos. Desde Astarion, Cloud, Link y muchos más.

Sabemos que elegir a los “mejores personajes de videojuegos” de todos los tiempos es algo difícil de hacer, porque también es bastante subjetivo. Sin embargo, nos hemos basado en parámetros de popularidad y tuvimos en cuenta muchos factores.

No hemos dejado piedra sin remover en nuestra colección de juegos, en busca de antihéroes asombrosos, personajes de cómic, mascotas icónicas y personajes carismáticos. Ponte en un lugar cómodo que esta lista es larga (y seguirá en expansión).

Los mejores personajes de videojuegos

15. Princesa Peach

Nintendo

La princesa Peach apareció originalmente en la franquicia de Mario bajo el nombre de Princesa Toadstool allá por 1985, y desde entonces ha desarrollado un culto de seguidores. Ella sabe combinar la delicadeza y realeza con el poder y la fuerza de voluntad, lo que ha llevado a muchos fans de Mario a considerarla un icono. Su vestido rosa y su tiara son reconocibles al instante, y ha aparecido en un montón de juegos legendarios a lo largo de los años.

Aunque es un personaje elegante que representa a la típica realeza, también puede ser una luchadora de peso en juegos como Super Smash Bros Ultimate con un conjunto de movimientos creativos.

14. Ezio Auditore da Firenze

Ubisoft

La primera vez que vimos a Ezio Auditore da Firenze fue en Assassin’s Creed II (2009). Este es un maestro asesino quien sufrió la pérdida de su padre y sus hermanos. Fue entrenado por su tío y sigue vengándose de los que masacraron a su familia, así como del resto de los templarios.

A pesar de no aparecer hasta el segundo juego de Assassin’s Creed, Ezio es posiblemente la cara de la franquicia y es fácil ver por qué. Ezio combina estilo con sigilo y parkour para eliminar a sus enemigos, lo que ayudó a definir la jugabilidad de Assassin’s Creed tras el conjunto de movimientos relativamente básicos de los Altaïr. Además, la historia de Ezio era más profunda y atractiva, pero ¿a quién queremos engañar? La verdadera razón por la que está en la lista es su característico ataque Salto de Fe, probablemente el movimiento de derribo mejor elaborado de todos los tiempos.

13. Ratchet & Clank

INSOMNIAC GAMES / NIXXES SOFTWARE.

Presentados por primera vez en Ratchet y Clank (2002), Ratchet era un mecánico huérfano que residía en Veldin cuando conoció a Clank, el pequeño robot perdido que se convirtió en su compañero de por vida. Estos héroes han salvado múltiples galaxias con sus cómicas batallas y siempre están dispuestos a correr un buen rato de peligro.

Sólo hemos puesto a Ratchet porque es un único personaje, pero en realidad no puedes tenerlo sin el adorable Clank, así que aquí pensaremos en ellos como uno solo. Resulta imposible no incluir a Ratchet y Clank en una lista de mejores personajes. Su humor, la nostalgia que inspiran y su inolvidable diseño los han arraigado en la historia como uno de los mejores dúos de los videojuegos.

12. Doomguy

ID SOFTWARE

El popular Doomguy, también conocido como el Marine Espacial o el Doom Slayer, es el protagonista principal de la icónica serie de videojuegos Doom, desarrollada por id Software. Doomguy es un marine altamente entrenado y extremadamente resistente que lucha contra hordas de demonios del infierno que han invadido las instalaciones de la UAC (Union Aerospace Corporation) en Marte y en otros lugares.

¿Cómo puede un personaje con cero personalidad entrar en esta lista? Por estar en los juegos perfectos. La historia de Doom Guy se cuenta en breves escenas de texto en los juegos antiguos, que la mayoría de los jugadores se saltarán para llegar a la siguiente carnicería. Son los juegos modernos de Doom los que realmente tienen que ver con esto, ya que Doomguy se niega rotundamente a involucrarse en la historia, ignorándola en la medida de lo posible para poder volver a matar demonios.

11. Kratos

SONY SANTA MONICA STUDIOS

Kratos es el protagonista principal de la serie de videojuegos “God of War“, desarrollada por Sony Interactive Entertainment. Es un personaje icónico conocido por su ferocidad en combate y su historia de venganza y redención. La saga de God of War sigue la vida de Kratos, un guerrero espartano que busca vengarse de los dioses del Olimpo por traicionarlo y causarle un gran sufrimiento.

Aunque en la superficie, Kratos parece un salvaje sanguinario y despiadado que está completamente dedicado al deicidio, los que han jugado a los juegos de God of War saben que Kratos tiene otras facetas. En realidad es un personaje bastante trágico que ha sido manipulado y utilizado por los dioses para su propio fin. Incluso cuando encuentra algo de paz e intenta expiar su pasado asesino, se ve perseguido por su pasado y acaba reconociendo lo innecesariamente cruel que fue una vez.

10. Karlach

LARIAN STUDIOS

Tal vez Karlach tiene la historia más oscura de Baldur’s Gate 3 (lo cual no es poco), ya que implica traición, esclavitud y ser convertida en asesina por las mismísimas fuerzas del Infierno. A pesar de ello, Karlach se las arregla para ser uno de los miembros más positivos del grupo (suponiendo que no te la cruces), disfrutando de la vida en los Reinos Olvidados que le fue negada durante tanto tiempo.

De hecho, el tema de Karlach es encontrar la alegría en el tiempo que te queda. Al igual que Yuna en Final Fantasy X, sabe que su tiempo es limitado y está decidida a exprimir la felicidad en cada momento, excepto cuando está ocupada vengándose del hombre que la condenó al Averno en primer lugar. Por suerte, también es enemigo de un miembro de tu grupo, así que si te enamoras de Karlach, podréis hacer todo tipo de cosas divertidas en pareja, como vengaros.

9. Spyro

ACTIVISION

Este es un personaje de videojuegos muy querido y emblemático, conocido por protagonizar la serie de videojuegos “Spyro the Dragon”, desarrollada originalmente por Insomniac Games y luego continuada por otros estudios. Spyro es un pequeño dragón púrpura con grandes alas y cuernos, cuya apariencia adorable esconde un gran poder.

Lo vimos por primera vez en 1998, aunque algo eclipsado por su colega de PlayStation, Crash Bandicoot, Spyro sigue siendo el más entrañable de los dos personajes, tanto por su diseño como por su personalidad. Afortunadamente, excursiones recientes como Spyro Reignited Trilogy han ayudado a que la gente se encariñe con el wyvern púrpura, y mientras tanto, los juegos de Skylanders, a menudo desestimados, han aportado muchas ideas geniales y conceptos interesantes. Con los ojos muy abiertos pero lleno de coraje, el heroísmo ingenuo característico de Spyro posee una autenticidad y una sinceridad que no tenía Crash, y es lo que ha ayudado a distinguir a Spyro tantos años después.

8. Crash Bandicoot

Naughty Dog

Crash Bandicoot es otro personaje icónico de los videojuegos, conocido por protagonizar la serie de juegos de plataformas del mismo nombre. Fue creado por Naughty Dog, un estudio de desarrollo de videojuegos, y lanzado por primera vez en 1996 para la consola PlayStation de Sony.

Hay pocos personajes tan omnipresentes y tan inmediatamente reconocibles para los jugadores de PlayStation como Crash Bandicoot. Tras ser capturado y mutado por Neo Cortex, se abre camino a golpes a través de los numerosos peligros de las islas Wumpa. Su forma de resolver los problemas (estrellándose contra las cosas) y su humor único hicieron que toda una generación de jugadores se encariñara inmediatamente con él.

7. Solid Snake

KONAMI

Solid Snake es un personaje de ficción y el protagonista principal de la serie de videojuegos Metal Gear, creada por Hideo Kojima y desarrollada por Konami. Snake es un agente altamente entrenado y habilidoso, conocido por sus habilidades en sigilo, combate y tácticas de infiltración.

El personaje de Solid Snake ha sido protagonista en varios juegos de la serie Metal Gear, incluyendo “Metal Gear” para el MSX2, “Metal Gear 2: Solid Snake” para el mismo sistema, “Metal Gear Solid” para PlayStation, “Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty” y “Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots” para PlayStation 2 y PlayStation 3 respectivamente, entre otros.

Ya sea colándose en una base terrorista, desbaratando planes o derribando un enorme carro de combate andante equipado con armas nucleares, Solid Snake es impresionante. Por supuesto, la obra maestra de Hideo Kokima daría lugar a un montón de secuelas, y el atractivo de Snake perduraría, incluso a través de personajes que compartían su nombre pero que no eran realmente él.

6. Samus Aran

NINTENDO

La famosa Samus Aran es una icónica heroína de los videojuegos, conocida principalmente por ser la protagonista de la serie de videojuegos “Metroid” desarrollada por Nintendo. Samus es una cazarrecompensas intergaláctica y una de las figuras más reconocibles en el mundo de los videojuegos.

Ella es un personaje muy querido y es vital que reconozcamos su lugar en la historia como una de las primeras protagonistas femeninas de los videojuegos y, sin duda, una de las más populares. Sin embargo, eso es sólo una parte de la historia, porque ella no es sólo querida porque rompió el techo de cristal de los videojuegos. No, la gente adora a Samus porque es una auténtica bestia que hace picadillo a los alienígenas como una Ellen Ripley digital.

5. Sonic

SEGA

Desde que lo vimos por primera vez en 1991 gracias a su primer videojuego ‘Sonic the Hedgehog’, el erizo azul se ganó nuestros corazones. Este personaje siempre quiere acabar con el Doctor Robotnik y está lleno de encanto, un estilo clásico y un montón de comentarios ingeniosos, además de unas habilidades de lucha épicas.

Sonic siempre ha sido más atrevido que Mario. Se diseñó así para molar y se le describió como “un erizo con actitud”. Siempre se ha caracterizado por su velocidad, y esto se ha traducido en una mecánica de juego que ha definido sus juegos desde la primera entrega.

Los juegos del erizo azul no siempre triunfan, pero cuando lo hacen, suelen ser una experiencia asombrosa. Sonic también ha salido de los videojuegos y se ha convertido en un icono de la cultura pop, al igual que muchos de sus amigos y enemigos. Esperemos que su ímpetu continúe en los próximos juegos.

4. Lara Croft

CRYSTAL DYNAMICS

Lara Croft es una de las heroínas más icónicas de los videojuegos. Es la protagonista principal de la serie de videojuegos “Tomb Raider”, creada por Core Design y publicada por Eidos Interactive (ahora parte de Square Enix). Lara es una arqueóloga, aventurera y cazatesoros británica, conocida por su valentía, inteligencia y habilidades atléticas.

Lara Croft hizo su primera aparición en el videojuego “Tomb Raider”, lanzado en 1996 para la plataforma PlayStation de Sony. En este juego, los jugadores asumen el papel de Lara mientras explora tumbas antiguas, resuelve acertijos y lucha contra enemigos para descubrir tesoros perdidos y secretos arcanos.

Lara, uno de los primeros personajes de videojuegos en convertirse en un nombre familiar y otra aspirante a mascota oficial de PlayStation, ha sido una parte importante de la cultura de los videojuegos desde finales de los 90, pero su lugar en la historia no es lo que le ha valido un puesto en esta lista. No, siempre he apreciado la fuerte personalidad y determinación de Lara.

3. Pikachu

THE POKEMON COMPANY

¡Pikachu es uno de los personajes más icónicos y queridos del mundo de los videojuegos y la cultura popular en general! Es una criatura de la franquicia Pokémon, creada por Satoshi Tajiri y Ken Sugimori, y desarrollada por Game Freak y Nintendo. Pikachu es un Pokémon tipo eléctrico, reconocible por su amarillo brillante, sus mejillas rojas y su cola en forma de rayo.

Además, es conocido por ser el Pokémon mascota de la franquicia Pokémon y el compañero más reconocido del personaje principal, Ash Ketchum, en el anime.

Gran parte del éxito de la franquicia Pokémon se debe al entrañable encanto de Pikachu. La compañía se arriesgó con esta pequeña bola de pelusa eléctrica cuando estaba diseñando el anime y la versión amarilla de la primera generación de juegos. La apuesta dio sus frutos, y el resto es historia.

2. Link

Nintendo

Link es el personaje principal de la serie de videojuegos “The Legend of Zelda“, creada por Nintendo. A lo largo de la serie, Link es retratado como un valiente aventurero destinado a enfrentarse al mal y salvar el reino de Hyrule.

Visto por primera vez en 1986, Link es simplemente un avatar del jugador; es una pizarra en blanco que personifica todas nuestras mejores cualidades. Aunque su característica túnica verde, sus orejas puntiagudas, su espada y su escudo se han convertido en iconos, lo verdaderamente especial de él es que representa ser un héroe por el mero hecho de serlo.

Defiende a los inocentes, se enfrenta a los matones y nunca tiene miedo de jugar en equipo. También está dispuesto a arriesgar su vida para hacer lo correcto. Aunque a veces es divertido encarnar a personajes moralmente grises y antihéroes en los juegos, el atractivo duradero de Link perdura porque representa al tipo bueno por excelencia.

1. Mario

NINTENDO

Mario es uno de los personajes más emblemáticos y reconocibles en la historia de los videojuegos. Es el protagonista principal de la franquicia de videojuegos de Nintendo, “Super Mario”, creada por el diseñador de videojuegos japonés Shigeru Miyamoto.

Mario es un fontanero italiano que reside en el Reino Champiñón y se embarca en aventuras épicas para rescatar a la Princesa Peach de las garras del malvado Bowser, el rey de los Koopas.

¿Qué más se puede decir de Mario que no se haya dicho ya? Nunca sabremos cómo un pequeño fontanero que se pasa el día saltando sobre setas en lugar de arreglar fregaderos se convirtió en uno de los nombres más importantes de los videojuegos. Pero lo consiguió. Mario representa la diversión sin límites. Los niños disfrutarán con sus juegos porque son brillantes y coloridos, mientras que los adultos juegan a Mario para recordar lo que es volver a ser un niño. Nintendo se lo debe casi todo a Mario, al igual que los videojuegos en general. Sinceramente, no hay nada como un juego de Mario y acá podrás conocer los mejores títulos del fontanero.

Sabemos que hay muchísimos personajes icónicos que han quedado afuera y merecen justicia, pero no te preocupes ya que estaremos actualizando esta lista periódicamente para que nadie se quede atrás.

Y si te gustan los artículos de curiosidad de videojuegos no te puedes perder nuestras listas de mejores juegos gratis para Nintendo Switch y PlayStation. Recuerda que en Dexerto ES tenemos todo lo que te interesa.