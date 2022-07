Los 20 mejores juegos de PlayStation Plus para PS4 y PS5 (julio)

PS Plus se ha mejorado en 2022 y ahora cuenta con cientos de juegos para que los jugadores disfruten. Para hacerlo más fácil, analizamos todo el catálogo de títulos y elegimos los 20 mejores juegos de PlayStation Plus para jugar en tu PS4 y PS5 en julio de 2022.

La tan esperada renovación del servicio PlayStation Plus de Sony está en pleno efecto y ahora todas las regiones están al tanto de la ridícula cantidad de juegos jugables en el nuevo servicio de suscripción. Sony tomó la gran decisión de combinar PlayStation Plus y PlayStation Now en un solo modelo optimizado.

Dividido en tres niveles pagos diferentes, PlayStation Plus ahora tiene múltiples opciones para satisfacer las necesidades de los jugadores y, si actualizas al nivel Premium, te enfrentarás a la abrumadora perspectiva de más de 700 juegos para elegir.

Vamos a intentar facilitarte las cosas revisando toda la biblioteca y eligiendo los 20 mejores juegos de PlayStation Plus para jugar en julio de 2022.

Syphon Filter – PS1

La era de PS1 está definida por varias franquicias clave y Syphon Filter es definitivamente una de ellas. Gabe Logan no recibe el crédito que merece, ya que su batalla en el primer juego Syphon Filter vino con muchas armas geniales, misiones interesantes y variadas, y rivalizó con Metal Gear Solid al mostrar lo satisfactorio que puede ser el combate sigiloso.

Toy Story 2: Buzz Lightyear al rescate – PS1, uno de los mejores juegos para nostálgicos en PlayStation Plus

¿Toy Story 2 se benefició de estar basada en la increíble película que todos amamos? Sí. Pero a quién le importa.

Podemos pasar por alto la torpeza de las plataformas y la mecánica deformada de la cámara, ya que controlar Buzz Lightyear y revivir los eventos de la película de nuevas maneras fue un placer absoluto. Esta es una de las razones principales por las que el modelo renovado de PlayStation Plus es tan emocionante, por una nostalgia absoluta como Toy Story 2.

Resident Evil: Director’s Cut – PS1

Con algunos cambios ingeniosos para mejorar un juego ya estelar, Resident Evil: Director’s Cut es el sueño de un fanático del terror.

Si tienes PlayStation Plus Premium y no has experimentado los complicados elementos de terror y supervivencia de Resident Evil, entonces debes cambiar eso pronto. Ya seas Chris Redfield o Jill Valentine, esta es una oportunidad para ver hasta dónde ha llegado la franquicia para llegar a Resident Evil Village.

Jak y Daxter: El legado de los Precursores – PS2

Entendemos que Naughty Dog ha estado muy ocupado con una pequeña serie llamada The Last of Us, pero Jak y Daxter necesitan más amor.

Dark Cloud 2 – PS2

Dependiendo de dónde seas, Dark Cloud 2 / Dark Chronicle puede variar en su nombre, pero no hay duda de cuán inmensa es su jugabilidad donde sea que estés. El primer título de por sí es un juego de culto, y su segunda entrega ha envejecido bastante bien.

Shadow of the Colossus – PS2

Team ICO es muy apreciado debido al éxito con ICO y, en particular, Shadow of the Colossus. Un juego verdaderamente generacional que ha trascendido varias consolas para seguir siendo un clásico bien conservado. Su concepto es simple, recorrer un mundo fascinante y acabar con 16 colosos, pero es en su ejecución donde se ha ganado el estatus de leyenda del juego.

Devil May Cry HD Collection – PS3

Devil May Cry de Capcom en realidad nació debido a las diferencias creativas sobre un juego de Resident Evil, que funcionó de la mejor manera, ya que Devil May Cry ha resistido fácilmente la prueba del tiempo.

Controlando a Dante, simplemente debes abrirte camino a través de los niveles, destripando oleadas de demonios mientras intentan acabar contigo. Las bromas de Dante, sus armas mortales y muchos otros elementos hacen que los juegos de DMC sean dignos de la lista de deseos instantáneos de PlayStation Plus.

Bloodborne – PS4

Creemos que Bloodborne es el mejor trabajo de FromSoftware hasta el momento, y eso dice mucho si se considera la magnitud y el éxito de Elden Ring en 2022.

Control – PS4

Remedy Entertainment era mejor conocido por Alan Wake , hasta que Jesse Faden apareció en este extraño juego de acción sobrenatural en el que puedes hacer uso de algunos poderes jugosos.

El misterio constante de Control asegura que la historia sea apasionante hasta el final y está respaldada por su aspecto más fuerte: su jugabilidad. Hay tantas formas diferentes de abordar el combate: desde la telequinesis hasta las armas controladas por la mente e incluso puedes volar, más o menos. Lo principal que definitivamente vuela es el tiempo, ya que puedes perder horas explorando el alucinante mundo de Control.