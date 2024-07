¿Quién es Luna en The First Descendant? Fecha de lanzamiento, arma y más

Luna es uno de los nuevos personajes en The First Descendant, lo que la convierte en el decimoquinto personaje que se une al resto de integrantes.

Aunque los desarrolladores de The First Descendant no han revelado mucho sobre ella sí que nos han adelantado que la llaman “La Artista Loca” y tendrá habilidades relacionadas con la música y un estilo de combate basado en el ritmo.

Fecha de lanzamiento de Luna en The First Descendant

Luna estará disponible el 1 de agosto como bien han dejado claro en el blog oficial. Junto a ella tendremos un nuevo parche.

Es un personaje de apoyo y tiene la habilidad de controlar la música, así que hay muchas posibilidades de que Luna sea una Descendiente sin Atributo o con Atributo Eléctrico.

Todas las habilidades de Luna

Las habilidades de Luna en The First Descendant girarán en torno a la música y el ritmo.

Una de sus habilidades consistirá en usar una pistola sintetizadora que se volverá más potente si se dispara con ritmo. También potenciará las habilidades de los aliados en función de lo bien que sincronicemos los disparos.

Del mismo modo, otra habilidad consiste en bailar al ritmo de la música, lo que aumenta las habilidades de nuestros aliados haciéndolos más letales en batalla.

Al activarse, la tercera habilidad hará que Luna baile al ritmo de una música relajante, aumentando la velocidad a la que nuestros aliados recuperan PM.

Del mismo modo, también tiene una habilidad definitiva, pero los desarrolladores aún no han mencionado nada al respecto. Está claro que las habilidades de Luna son principalmente en área, pero su eficacia en el campo de batalla dependerá de la extensión del área.

Módulos de modificación

Pasos ágiles: Mejora la movilidad de Luna y amplifica el alcance del efecto de su actuación, lo que permite apoyar a los aliados con mayor eficacia.

Mejora la movilidad de Luna y amplifica el alcance del efecto de su actuación, lo que permite apoyar a los aliados con mayor eficacia. Oleada de ruido: Transforma a Luna de apoyo a combate. Se precipita hacia los enemigos al ritmo de la música, infligiendo daño a los enemigos cercanos. Cuando el medidor de inspiración está lleno, invoca un escenario para recuperar fuerza mental y escudos.

Actualizaremos la noticia una vez tengamos la información al completo. Hasta entonces no dejes de visitarnos para saber cómo acabar con el Pirómano o con el Devorador en The First Descendant.