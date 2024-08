Mejores juegos con crossplay en 2024: Minecraft, Call of Duty y más

Los juegos con crossplay (o juego cruzado, en español), son muy divertidos ya que permiten a jugadores de diversas plataformas converger en un solo título sin limitaciones. Acá te compartimos nuestro top con los mejores juegos crossplay que puedes disfrutar en 2024.

El crossplay se convirtió en una función básica para la gran mayoría de videojuegos multijugadores actuales. Esta función permite formar equipo con amigos que disfrutan de un título en particular a través de plataformas distintas.

El artículo continúa después del anuncio.

La ventaja que tiene el juego cruzado es que ofrece mayor accesibilidad a la comunidad de jugadores y a fin de cuentas, ayuda a que los juegos sean más longevos. Acá vas a conocer nuestra selección con los mejores juegos crossplay de 2024.

El artículo continúa después del anuncio.

Call of Duty

Activision

Platformas: PC, Xbox y PlayStation

La mayoría de los juegos de Call of Duty, incluido el próximo Black Ops 6, ofrecen multijugador con juego cruzado entre todas las plataformas. Black Ops 6 estará disponible en Game Pass, permitiendo a los suscriptores en PC y Xbox disfrutarlo con amigos. Mientras esperas su lanzamiento, puedes jugar Modern Warfare 3 y Warzone, que también tienen juego cruzado y ofrecen una experiencia realista en títulos de disparos en primera persona.

El artículo continúa después del anuncio.

Overwatch 2

Blizzard Entertainment

Platformas: Xbox, PC, Nintendo Switch y PlayStation

No hay duda, Overwatch 2 es uno de los shooters PvP basados en héroes más populares en la actualidad. Cada héroe tiene un rol específico, y es importante que tu equipo esté equilibrado para ganar. El juego se beneficia enormemente del crossplay, ya que el trabajo en equipo es crucial para coordinar los roles de apoyo, tanque y daño. La posibilidad de jugar con amigos en diferentes plataformas y modos de juego variados, desde partidas competitivas hasta eventos de temporada, mejora la experiencia general de este Battle Royale.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

The Finals

Platformas: Xbox, PC y PlayStation

The Finals es un FPS que destaca por su innovadora mecánica de destrucción del entorno. El juego es altamente dinámico y premia la creatividad al derribar edificios y muros. Su ritmo acelerado lo convierte en una excelente opción para disfrutar con amigos.

A pesar de ser un shooter arcade, el objetivo central es cooperar en equipo para asegurar el Cashout, lo cual exige coordinación y destreza.

Destiny 2

Plataformas: PC, Stadia, PlayStation y Xbox

Aunque Bungie ha cedido la serie Halo a 343 Industries, Destiny 2 sigue siendo su proyecto. A pesar de contar con un modo PvP, Bungie se ha centrado sobre todo en sus campañas PvE cooperativas.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

La saga de Luz y Oscuridad concluyó recientemente en la expansión La Forma Final, que vio la llegada de una actividad para 12 personas por primera vez. En ella, podrás divertirte explorando impresionantes paisajes alienígenas con tus amigos mientras derribas a grandes jefes con algunas de las mejores armas.

Rocket League

Platformsa: Xbox, Nintendo Switch, PC y PlayStation

Rocket League sabe cómo aderezar el fútbol y dar un nuevo giro a los juegos de coches. Puedes formar un equipo con tus amigos y jugar contra desconocidos en línea, o puedes jugar solo si quieres una partida rápida.

El artículo continúa después del anuncio.

El interés por estos coches propulsados por cohetes ha alcanzado la cima y es por eso que el juego cruzado es compaible en todas las plataformas actuales. Esta característica le da una gran base de jugadores y lo hace más divertido.

El artículo continúa después del anuncio.

Genshin Impact

HOYOVERSE

Platformas: PC, Android, iOS y PlayStation.

En su lanzamiento, Genshin Impact fue comparado comparado con The Legend of Zelda: Breath of the Wild, pero se supo establecer con una identidad propia gracias al vasto mundo abierto que ofrece, con regiones únicas y una impresionante variedad de más de 75 personajes.

El artículo continúa después del anuncio.

El juego de HoYoverse integra seis elementos diferentes que enriquecen el combate y una narrativa profunda que sigue desarrollándose con cada actualización.

Aunque aún no está disponible en Nintendo Switch, cuando lo esté, podrás disfrutar de crossplay con otras plataformas. Con las constantes actualizaciones y la adición de nuevo contenido, es un juego que fácilmente podría convertirse en tu nueva afición.

El artículo continúa después del anuncio.

Minecraft

Mojang

Platformas: PlayStation, Xbox, PC, Nintendo Switch, Android e iOS

Esta lista estaría incompleta sin Minecraft. Lanzado en 2011, no solo es el juego sandbox de supervivencia más popular de todos los tiempos, sino también uno de los mejores videojuegos lanzados hasta la fecha.

El artículo continúa después del anuncio.

Ya sea para crear, sobrevivir o explorar, puedes formar equipo con tus amigos, siempre que tengan la misma edición de Minecraft. El juego también cuenta con estupendos paquetes de mods que puedes usar para jugar con tus amigos.

Apex Legends

Platformas: PC, PlayStation, Nintendo Switch y Xbox

Apex Legends revolucionó el subgénero de battle royale en 2019 con una experiencia pulida y un enfoque estratégico basado en equipos. Desde su lanzamiento, el juego ha ofrecido función de crossplay. Cada personaje, o “Leyendda”, tiene habilidades únicas, lo que hace crucial que trabajes en equipo para maximizar la sinergia.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Apex Legends ofrece emoción constante con modos de juego variados, desde intensas partidas clasificatorias hasta modos casuales y nuevos tipos de juego.

Fortnite

Platformas: PC, PlayStation, Nintendo Switch y Xbox

Fortnite es un Battle Royale de enorme popularidad lanzado en 2017, conocido por permitirte jugar como superhéroes, celebridades e iconos de la cultura pop. Desde sus inicios, el juego destacó al ser uno de los primeros en incorporar el juego cruzado, cuando muchas plataformas y editores aún no estaban abiertos a esta idea.

El artículo continúa después del anuncio.

A través de numerosas colaboraciones con figuras famosas y personajes de diversos ámbitos, Fortnite ha construido un metaverso único donde personajes de diferentes universos coexisten. Esta capacidad para integrar elementos culturales diversos ha mantenido al juego fresco y relevante, ofreciendo constantemente nuevas experiencias a sus jugadores.

El artículo continúa después del anuncio.

Diablo 4

BLIZZARD ENTERTAINMENT

Platformas: PC, PlayStation y Xbox

La franquicia Diablo fue crucial para popularizar el género de los juegos de mazmorras y sigue innovando en la actualidad.

Su mas reciente entrega, Diablo 4 es otro gran paso tanto para la serie como para el propio género. Ofrece una excelente variedad de clases bien equilibradas y un modo de juego que sigue siendo emocionante a pesar de centrarse en la dificultad.

El artículo continúa después del anuncio.

Al ser un título exclusivamente online, no es de extrañar que ofrezca compatibilidad con el crossplay en todas las plataformas. Sin embargo, la implementación en este juego es sólida y merece elogios, ya que los jugadores pueden formar equipo con otros sin nungún tipo de complicaciones.

El artículo continúa después del anuncio.

Y con esto concluimos nuestra lista, así que esperamos que puedas disfrutar de cada uno de estos juegos con crossplay que no puedes perderte en 2024.