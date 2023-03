Neil Druckmann revela que Naughty Dog ya está desarrollando su nuevo gran juego

Neil Druckmann, creador de The Last of Us, ha dejado caer que Naughty Dog ya está desarrollando su próximo gran juego, y esto es todo lo que dijo al respecto.

En la industria de los videojuegos, Naughty Dog se ha labrado una reputación por crear algunas de las franquicias más queridas de todos los tiempos. Entre la serie Crash Bandicoot, The Last of Us y muchas otras, los jugadores siempre esperan con impaciencia ver en qué está trabajando la compañía.

Aunque el próximo proyecto sigue siendo un misterio, el creador de The Last of Us, Neil Druckmann, ha insinuado que Naughty Dog ya ha empezado a planear su próximo juego y que la decisión está tomada.

Durante la retransmisión de The Last of Us Spoilercast de HBO con Kinda Funny, se le preguntó a Druckmann si el próximo juego de Naughty Dog será The Last of Us Parte 3.

“Tengo mucha suerte de no tener que pensar así, me uní a un estudio que ya tenía tanto éxito que podíamos ser primadonna y hacer lo que quisiéramos”, comenzó Druckmann. “Sé que no todo el mundo tiene ese privilegio, pero no es algo que me tome a la ligera, aunque al final de cada proyecto exploramos a propósito varios proyectos diferentes. Algunos de ellos podrían ser una secuela y un montón de ideas nuevas”.

Neil Druckmann da pistas de cuál será el próximo juego de Naughty Dog

El desarrollador habló sobre el deseo de los fans por un nuevo juego de The Last of Us, al tiempo que reveló que Naughty Dog ya ha comenzado a trabajar en su próximo gran título.

“Sé que los fans realmente quieren The Last of Us Parte 3. Oigo hablar de ello todo el tiempo y todo lo que puedo decir es que ya estamos inmersos en nuestro próximo proyecto, así que la decisión ya está tomada. No puedo decir cuál es, pero ese es el proceso por el que hemos pasado. Que hubo mucha consideración sobre diferentes cosas y elegimos lo que más nos entusiasma”.

Las palabras de Druckmann dejan muchas puertas abiertas a lo que podría ser este próximo juego. Aunque no descarta por completo la idea de que el próximo juego de Naughty Dog sea una tercera entrega de The Last of Us, también deja entrever que podría ser una saga y algo completamente nuevo.

El tiempo desvelará todo. No obstante, os mantendremos informados cuando Naughty Dog revele oficialmente su próximo proyecto.