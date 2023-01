The Last of Us 2: Todos los códigos y combinaciones de cajas fuertes

The Last of Us 2 está lleno de cajas fuertes, lo que le otorga a Ellie un botín clave, y es un logro bastante difícil si logras obtenerlas todas. Con eso en mente, aquí están todos los códigos y combinaciones seguras, así como sus ubicaciones, para The Last of Us Part II.

Las cajas fuertes en The Last of Us son una manera fácil de obtener botín útil, incluidos suministros médicos que salvan vidas, mejoras de habilidades, munición y mucho más. Además, encontrar, desbloquear y saquear todas las cajas fuertes también te otorgará un logro poco común dentro del juego.

Si bien esa es una gran razón para mirar a tu alrededor, encontrar tanto la caja fuerte como la pista del código puede ser extremadamente desafiante. Por lo tanto, reunimos los 14 códigos y combinaciones seguras para el juego completo de The Last of Us 2, para que obtengas ese botín y ese logro.

Todos los códigos de cajas fuertes en The Last of Us 2

Al escabullirse de los Chasqueadores o tratar de acabar con uno de los infectados, puede convertirse en un desafío encontrar todas las cajas fuertes y sus códigos en The Last of Us 2. Es por eso que hemos puesto una lista de todos los códigos y dónde puedes encontrar las cajas fuertes en este emocionante juego.

Cada código se divide en capítulos y se enumeran en el orden de los eventos dentro del juego , para facilitar el acceso a la caja fuerte más cercana.

Código de Jackson Patrol

Dentro de la tienda de comestibles cubierta de esporas en la oficina trasera. Código: 07-20-13.

Día 1 en Seattle: Centro, Capitolio y Túnel – Códigos de The Last of Us 2

LOCALIZACIÓN CÓDIGO Centro: ubicado dentro de la oficina del juzgado antes de dirigirse al ascensor. Ve al garaje del sótano, rompe la ventana y entra en la habitación cerrada. 86-07-22 Centro: Encontrado en Westlake Bank. Dirígete a través de una abertura oscura en la base del banco y camina hacia los mostradores del cajero. Está detrás. 60-23-06 Centro: cuando encuentres el puesto de control, busca un pequeño hueco y ábrelo. 0451 Capitolio: se encuentra al final del Capitolio, cerca de las minas y trampas. Busca la tienda de segunda mano cerca del taxi. Ve a la parte de atrás de la tienda y encuentra la caja fuerte. 55-01-33 Túneles: Busca un pasillo estrecho con puertas laterales. En una de esas puertas laterales hay una sala de descanso con una máquina expendedora. El código se puede introducir aquí. 15243

Día 2 de Seattle: Hillcrest y Serafitas

LOCALIZACIÓN CÓDIGO Hillcrest: busca un garaje en un callejón bloqueado por un contenedor de basura verde. Mueva el contenedor de basura y diríjase adentro. La caja fuerte está aquí. 30-82-65 Seraphites: busque este código tan pronto como salga del teatro. Está junto al bloque de apartamentos con una puerta principal cerrada. Entra por la ventana del sótano y sube al balcón del piso superior. La caja fuerte está en el dormitorio de ese apartamento. 10-08-83 Seraphites: busque la farmacia de Weston. La caja fuerte está detrás de un pequeño agujero en la pared, entre dos estanterías. 38-55-23

Naughty Dog Hay muchos códigos para encontrar y desbloquear en The Last of Us Part 2.

Día 3 de Seattle – Ciudad inundada

LOCALIZACIÓN CÓDIGO Ciudad inundada: busca una puerta que no puedas abrir a menos que uses la cadena. Al lado de la puerta hay otra área cerrada con la caja fuerte. Mueve el carrito para entrar. 70-12-64

Ahora veamos todos los códigos de The Last of Us 2 cuando llevas a Abby.

Día 1 de Seattle: a pie, territorio hostil y la costa

LOCALIZACIÓN CÓDIGO A pie: busca un pequeño edificio cerrado con llave tan pronto como bajes del barco. Rompe la ventana y entra para encontrar la caja fuerte. 17-38-07 Territorio hostil: cuando llegues al distrito de Chinatown, busca Jasmine Bakery con un cartel morado fuera. La caja fuerte está ahí. 68-96-89 La costa: mientras estás en el barco varado, dirígete a la parte superior del barco hasta llegar al puente. La caja fuerte se encuentra allí. 90-77-01

Códigos de The Last of Us 2 – Día 2 de Seattle: el atajo y el descenso

LOCALIZACIÓN CÓDIGO SEGURO El atajo: mientras te diriges a los puentes, busca algunos apartamentos cerca de la autopista. Dirígete a la primera habitación y luego al dormitorio, la caja fuerte estará dentro. 30-23-04 Descenso: esta caja fuerte se encuentra en el gimnasio en el que te encuentras. Busca un pequeño trastero frente al escritorio y la caja fuerte será tuya. 18-12-79

Esos son todos los códigos que necesitarás en The Last of Us Parte 2.